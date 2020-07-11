DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yeni test yaptırmadan seyahate çıkınca otobüste Covid-19 tedirginliği yaşandı

AYDIN'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinanın ardından ikinci bir test yaptırmadan ve yetkililere haber vermeden seyahate çıkan Hasan T., kimlik kontrolünde karantinada olduğu gözükünce otobüsten indirildi. Hastaneye götürülen Hasan T.'nin yapılan Covid-19 testi negatif çıktı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Isparta'ya giden bir otobüste Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken bir kişinin seyahat ettiği bilgisine ulaştı. Otobüs, Aydın il girişi otoyol gişelerinde durduruldu. Özel kıyafetli sağlık ekipleri, Hasan T.'yi araçtan indirilerek tam donanımlı ambulansla Aydın Devlet Hastanesine götürdü. Hasan T'nin, İzmir'de 14 gündür karantina altına tutulduğu, karantina süresinin bitiminde test yaptırmadan ve yetkili birimlere haber vermeden seyahate çıktığı belirlendi. Kimlik numarasından 'gözlem altında tutulduğu' bilgisi bulunan yolcunun isminin sisteme düşmesinin ardından harekete geçildiği kaydedildi.

Hasan T.'nin götürüldüğü Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığı, serbest bırakıldığı bildirildi. Otobüsteki diğer 12 yolcu ise Nazilli Otobüs Terminali'nde sağlık taramasından geçirildi.

Yolcularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayınca, otobüsün yola devam etmesine izin verildi.