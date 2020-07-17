DHA YURT BÜLTENİ -12 - Son Dakika

Rezidansta partiye polis baskını

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, koronavirüse aldırmadan, gizli yapılan partiye polis baskını düzenlendi. Partiye katılanlara toplamda 78 bin 750 lira idaresi para cezası kesildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otelin rezidans kısmında parti yapıldığı ihbarı aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 13003 Sokak'taki otelin rezidans kısmına baskın düzenledi. İddiaya göre, müzik eşliğinde, koronavirüse aldırmayıp dans ederek, eğlendikleri belirlenen 25 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildi. Öte yandan, şüphelilerin yakalanmamak için ışıkları kapattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Şüphelilere ceza yazılmasından görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Kazada ölen Ceylan'ın ailesinden sürücünün serbest kalmasına tepki

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, alkollü halde kullandığı aracıyla kırmızı ışık ihlali yaparak çarptığı otomobilde Ceylan Tutlu'nun (27) ölümüne neden olan sürücü Ü.A.'nın serbest kalmasına ailesi tepki gösterdi. Anne Fatma Tutlu (68), sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, "Lütfen sesime kulak verin. Ceylan gelip de kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. Ceylanımın öldüğüne inanmıyorum" dedi.

Alanya'nın Oba Mahallesi'nde 11 Haziran gecesi 02.30 sıralarında yaşanan kazada, sahil yönüne ilerleyen Ü.S.K.'nin kullandığı 07 AGR 420 plakalı otomobile, kırmızı ışıkta geçen Ü.A.'nın kullandığı 07 NYR 15 plakalı otomobil çarptı. Kazada Ü.S.K. ile beraberinde bulunan G.T. hafif, arka koltukta oturan Ceylan Tutlu ise ağır yaralandı.Tutlu ambulansla götürüldüğü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

ADLİ KONTROLLE BIRAKILDI

Kazanın ardından alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı ortaya çıkan Ü.A., tutuklandı. Alanya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasında, Ü.A. kaza anında bilincinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Panik atak rahatsızlığım nedeniyle alkol aldım. Bu şekilde trafiğe çıktım. Kırmızı ışıkta geçip geçmediğimi hatırlamıyorum. Kaza anına ilişkin hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Ü.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SERBEST GEZİYOR, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR'

Ceylan Tutlu'nun ailesi ise Ü.A.'nın tutuklanmasını ve kızlarının kanının yerde kalmamasını istedi. Ağabey Zafer Tutlu, "11 Haziran akşamı kardeşim trafik kazasına kurban gitti. Kazada kardeşimin olduğu araçta hiçbir trafik kuralına aykırılık yok. Karşıdaki araç sürücüsü kırmızı ışık ihlali yapıyor ve alkollü. Kaza anında üzerinden ehliyet çıkmıyor. Şu an 35 gün oldu kardeşimi kaybedeli. Bu şahıs eli kolu serbest geziyor. Sosyal medyadan, şehir dışında paylaşımlar yapıyor. Arabasında müzik açıp, yolculuk yapıyor. Biz bu konuda çok acılıyız. Bir an önce bu şahsın tutuklanmasını, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

'SERBEST GEZMESİ BİZİ ÇOK ÜZÜYOR'

Kaza anına ait görüntüleri izlerken canlarının yandığını ifade eden ağabey Tutlu, "Görüntüleri görünce içimiz sızladı. Hastaneden bilgi, bize 1,5- 2 saat sonra geldi. Hastaneye gidip kardeşimin durumunu gördüğümde resmen can çekişiyordu. Bilinci yerinde değildi. Bakamadım zaten. Bu şahsın içeriye alınmaması, gözaltına alınmaması, eli kolu serbest gezmesi bizi çok üzüyor" diye konuştu.

'CEYLAN GELİP DE KAPIYI ÇALACAK DİYE KAPIYI BEKLİYORUM'

Anne Fatma Tutlu da kızının ölümüne sebep olan sürücünün bir an önce tutuklanmasını isteyerek, şunları söyledi:

"Benim yavrumun kanı yerde kalmasın. Her gün ciğerimin mezarı başına gidip, ağlayıp geliyorum. Bu adam yüzde 100 suçlu. Kızımın öldüğü aracın içerisinde olanlardan da şikayetçiyim. Neden gelip bizi görmediler? Savcı bana 'Senin kızının olduğu arabada bulunanlarda da hata var' demişti. 35 gündür ne gecem var, ne gündüzüm. Allah kimsenin başına vermesin. Benim ciğerim yandı, başkalarının ciğeri yanmasın. Bu içkili, sarhoş adam çocuğumu ezdi. Kızımın kırılmadık kemiği kalmadı. Kendisi şu anda müzik çala çala geziyor. Ben ise akşamlara kadar ağlıyorum. Sizlerin de çocuğunuz varsa, ciğerine ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ben adalet istiyorum. Bu adamın en ağır cezayı çekmesini istiyorum. Benim çocuğum nasıl toprağın altına gömüldüyse, o da cezasını çeksin. Lütfen sesime kulak verin. Gerçekten ne dediğimi de bilmiyorum, benim ciğerim yanıyor çok acılıyım. Ceylan gelip kapıyı çalacak diye, kapıyı bekliyorum. İnanmıyorum Ceylan'ımın öldüğüne inanmıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza anından MOBESE görüntüleri

Anne Fatma Tutlu'nun kızının fotoğrafıyla ağlarken görüntüler

Zafer Tutlu RÖP.

Fatma Tutlu RÖP.

HABER -KAMERA: Burcu MUTLU- Engin ANAK/ALANYA (Antalya), -

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500 bin liralık prefabrik ev vurgunu iddiasıyla suç duyurusu

DENİZLİ'de yaşayan 30 kişi, prefabrik ev firması tarafından toplam 500 bin lira dolandırıldıklarını ileri sürerek, suç duyurusunda bulundu.

Denizli'de bir prefabrik ev inşa eden bir firma, iddiaya göre, müşterilerinden ücretlerini almasına rağmen inşaat çalışmasına başlamadı. Firmaya prefabrik evlerin parasını ödeyen ve evleri yapılmayan vatandaşlar, Denizli Adliyesi önünde bir araya geldi. Mağdur olduklarını belirten 30 kişi, firma hakkında suç duyurusunda bulundu. Grup adına konuşma yapan Halime Avcı, kendisi gibi birçok kişinin mağdur edildiğini söyledi. Avcı, 2019 yılının nisan ayında eşine doğum günü sürprizi için prefabrik ev yaptırmak istediğini, firmaya 10 bin lira ödeme yaptığını ancak evinin inşa edilmediğini savundu. Mağdurlar olarak şikayetçi olacaklarını kaydeden Avcı, "Bizim paramızı aldılar, mağdur ettiler. Bizim gibi dolandırılan 30 kişi var. Aramızda Acıpayam depreminde mağdur olanlar da var. Yaklaşık 500 bin lira dolandırıldık. Hayallerimiz yarım kaldı. Mağdur edildik. Evimizi yapacaklarını söyleyip, bizi aylardır mağdur ediyorlar. Artık bıktık. Biz yandık başkaları da yanmasın" dedi.

20 Mart 2019'da meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki Acıpayam depreminde evi hasar gören ve çadırda kalan annesi için prefabrik ev yaptırmak istediklerini belirten Osman Şık, "Evimiz depremde zarar gördü, yıkıldı. Kardeşim prefabrik ev yaptırmak için firma ile görüşmüş, 13 bin lira ödemiş. Evin 2 hafta içinde teslim edileceğini söylemişler. Annem Döne Şık 85 yaşında ve yatalak hasta. Geliri de yok. Evimiz yapılmadı. Suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

'İSTERSEN ŞİKAYET ET, AVUKAT PARASI VERİRSİN'

Mağdur vatandaşlardan Yasin Kafes ise firmaya 75 bin lira ödediğini ancak evinin inşa edilmediğini iddia ederek, "Ev yaptırmak için internette arama yaparken, kısa sürede uygun maliyetle ev ilanı olan bu firmayı gördüm. Ancak onların ev yapma ya da para kazanma gibi bir amaçları yokmuş. Tek amaçları vatandaşların umuduyla oynamakmış. Benim 75 bin lira param gitti. Kendisini aradığımda 'daha önce arayan çok oldu. İstiyorsan git şikayet et, bir de avukat parası verirsin' dedi. Benim gibi birçok mağdur varmış daha sonra öğrendim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adliye önündeki vatandaşlardan detaylar

-Halime Avcı'nın grup adına konuşma yapması

-Depremzede annesi için gelen Osman Şık'tan detaylar

-çadırda yaşayan Döne Şık'tan fotoğraflar

-Osman Şık ile röportaj

-Yasin Kafes ile röportaj

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Boşanma aşamasındaki eşine küçük yaralar açmak için 9 kez bıçaklamış

ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Öznur Sazlar'ı (46), 15 yerinden bıçaklayarak yaralayan Harun Sazlar, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen davasında ilk kez savunma yaparak suçlamaları kabul etmedi. Hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Harun Sazlar, kendisinde 'bipolar bozukluklar' olduğunu ifade ederek, "Elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirimö dedi.

Eskişehir'de geçen yıl temmuz ayında, 1 çocuk annesi Öznur Sazlar, boşanma aşamasındaki eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklanarak yaralandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan Harun Sazlar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Harun Sazlar hakkında 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın ilk duruşmasında, sanık Harun Sazlar haftada 2 gün kolluk birimlerine imza vermesi şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlar hakkında yeniden 'tutuklama kararı' çıkarıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

İstanbul'da yakalanan Harun Sazlar, tutuklanarak Metris Cezaevi'ne konuldu. Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi Adli Tıp Kurumu'ndan gelen 15 bıçak darbesinden birinin 'ölümcül' olduğunun tespiti üzerine görevsizlik kararı vererek davayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Yeniden hazırlanan iddianamede sanık Harun Sazlar hakkında bu kez 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla dava açıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilk duruşmaya katılamayan sanık Harun Sazlar, Eskişehir 4'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS yöntemiyle hakim karşısına çıkarak ilk savunmasını yaptı. Boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıklarını ancak onu öldürmeye çalıştığını ifade eden Sazlar, "Evde tartıştık, elinde bıçakla dolaşmaya başladı. Ben elinden bıçağı almaya çalışırken bucak onun çenesine ve göğsüne denk geldi. Ben bilerek onun göğsüne veya çenesine vurmuş değilim. Sonra beraber yere düştük, elinden bıçağı aldım ve ucuyla ufak yaralar açmak için bıçağı ona dokundurdum. Sayısını hatırlamıyorum ancak 9 kere bıçağı vurmuş olabilirim. Daha sonra 112'yi aradım, benim Öznur'u öldürmek ya da yaralama gibi bir kastım yoktur. Eşim beni aldattığı için boşanmak istedim, daha önce de aldatma olayı ortaya çıkmasın diye bahsetmedimö dedi. Öznur Sazlar ise evden çıkmak istediği sırada Harun Sazlar'ın saçından tutup banyoya götürdüğü ve burada defalarda bıçakladığını anlattı.

AKIL SAĞLIĞINA BAKILACAK

Mahkeme heyetinin sorusu üzerine kendisinde bipolar bozukluk olduğunu düşündüğünü anlatan Harun Sazlar, "Ben Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile Osmaniye Devlet Hastanesi'nde ayaktan tedavi gördüm. Kendimde bipolar bozukluk olduğunu düşünüyorum. 5 yıldır da depresyon ilacı kullanıyorumö ifadelerini kullandı. Bunun üzerine mahkeme heyeti ifadelerin ardından Harun Sazlar'ın tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.