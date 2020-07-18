DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

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Adana'ya şehit ateşi düştüDİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Adana'ya şehit ateşi düştü

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DİYARBAKIR'da, operasyon sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın (45) acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman, görevli olduğu Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki Jandarma Komutanlığı'ndan gittiği operasyonda kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaman, şehit oldu.

Evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman C¸avus¸ Alper Yaman'ın acı haberi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından iletildi. Şehidin ailesi yasa boğuldu.

Şehit Yaman'ın cenazesinin yarın yapılacak törenin ardından Ceyhan ilçesi Yeşildam Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Jandarma, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 18:34 Kaynak: DHA

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