DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

Pınar'ın öldürüldüğü bağ evinin kapısına asma kilit

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) öldürüldüğü bağ evinin kapısına tutuklanan katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları tarafından asma kilit vuruldu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz'da kaybolmuş, ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekiplerince bulunması için çalışma başlatılmıştı. Ekiplerin çalışması sonucu, Cemal Metin Avcı katil zanlısı olarak evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, bağ evinde cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Ormanlık alanda yapılan aramada Gültekin'in varil içinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı. Genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp'taki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderilip, toprağa verildi. Katil zanlısı ise sevk edildiği adliyede 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Menteşe'nin Orhaniye mahallesinin Karabağlar Yaylası'nda cinayetin işlendiği bağ evinin şimdiye kadar açık olan bahçe kapısına ise katil Cemal Metin Avcı'nın yakınları tarafından kilit vurularak zincirlendi. Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Gültekin'in kesin ölüm sebebine dair raporunun Muğla Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanma aşamasında olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Asma kilit vurulan bağ evinin kapısından görüntü

Bağ evinin içerisinden arşiv görüntüsü

Haber - Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

=======================

Manavgat'ta 2 trafo yandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle aşırı yüklenmeden kaynaklı Doğançam ve Boztepe mahallelerindeki 2 elektrik trafosunda yangın çıktı.

Yangınlar büyümeden söndürülürken, vatandaşlar trafoların değiştirilmesini istedi.

Yüksek hava sıcaklığı sebebiyle elektrik tüketiminin artması enerji nakil hatlarında aşırı yüklenmeye neden oldu. Doğançam, Seydiler, Aksaz ve Hacı Ali mahallelerindeki enerji nakil hatlarını besleyen trafoda aşırı yüklenme nedeniyle yangın çıktı. Yangın çevrede bulunan vatandaşların arazilerinde zarara neden oldu. Yangınlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek büyümeden söndürüldü.Mahalle muhtarı Ramazan Özen, mahalledeki trafonun yılda 2- 3 defa arızalandığını belirterek, "Daha önce de yangın oldu. Yangın bu sene daha da büyük oldu. Bu trafo, Doğançam, Seydiler, Hacı Ali, Aksaz mahallelerini beslemektedir. Benim tahminime göre, trafo yetersiz geliyor. Bu trafonun büyütülmesini ve etrafının güvenlik altına alınmasını istiyoruz" dedi. Yanan trafonun yakınında bulunan evin sahibi Fatma Ceylan, "Elektrik kesildi. 'Bom' diye bir şey duyduk. Çocuklar balkona çıktı ve 'anne yangın var' deyince 'hemen itfaiyeyi arayın' dedim. İtfaiyeyi aradık. Trafo daha önce de böyle oldu. Geçen sene patladığında evimde olan bütün eşyalarım zarar gördü. Zararımın telafisi için muhtar dilekçe yazdı ama hiçbir şey çıkmadı. Mahalle halkı yardımcı olarak eşyalarımı aldı" diye konuştu.Yangını gören Ahmet Ceylan, ses üzerine balkona çıktıklarında trafonun yandığını gördüklerini ve hemen itfaiyeyi aradıklarını söyledi.Mahallede yaşayan Mustafa Çelik de "Bir ses duydum, elektrikler kesildi ve burada yangın çıktı. Bu trafo her patlayışında burada yangın çıkar. Bu sene ilk defa oldu ama geçen senelerde sürekli patlıyordu" dedi.Boztepe Mahallesi'nde de aşırı elektrik tüketimi nedeniyle trafoda yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Trafonun patlayıp yangın çıktığı görüntü (Cep telefonu)Yangının söndürme çalışmasından görüntüRamazan Özen'in açıklamasıFatma Ceylan'ın açıklaması İsmail Ceylan'ın açıklamasıMustafa Çelik'in açıklamasıHABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya)=======================

Malatya'da, gölette erkek cesedi bulundu

MALATYA'da, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin Murat Dönmez'e (33) ait olduğu belirlendi. Battalgazi ilçesinde sabah sporu yapan vatandaşlar, Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde hareketsiz yatan bir kişi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından sudan çıkarılan cesedin Murat Dönmez'e ait olduğu tespit edildi.Uzun süre suda kaldığı belirlenen Dönmez'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Barajdan görüntüMurat Dönmez'in sudan çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

=======================

300 bin TL'lik teklifi reddetti, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor BOLU'da, İsmail Şentürk (49), el işçiliğiyle iki yılda bitirdiği 2,5 metre yüksekliğindeki Hilye-i Şerif'i gerekli izinleri alıp, Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyor. Eseri için 300 bin TL'lik teklifi geri çeviren Şentürk, "Bu eser Ayasofya'ya yakışır" dedi.

Bolu Belediyesi'nde çalışan, aynı zamanda hat ve ahşap oyma sanatıyla ilgilenen İsmail Şentürk, Osmanlı kültüründe Hz. Muhammed'in vasıflarını tasvir eden, bu vasıflardan bahseden kitap ve levhaları ifade etmek için kullanılan Hilye-i Şerif'i yapmak için çalışmaya başladı. Şentürk, kendisine ait atölyede 2 yıllık çalışma sonucu 2,5 metre yükseklikteki ahşap oyma tekniğiyle yapılan Hilye-i Şerif'i tamamladı. Eserini Ayasofya'ya hediye etmek isteyen Şentürk, gerekli izinleri alabilmek için girişimlere başladı.

EN LAYIK OLDUĞU YER, AYASOFYA'DIREserin, ahşap ile yapılmış en büyük Hilye-i Şerif olduğunu söyleyen İsmail Şentürk, "Bir gün Ayasofya, cami olursa herhangi bir bedel talep etmeksizin yapmış olduğumuz bu eseri Ayasofya Camii'nde hediye edeceğimizi deklare etmiştik. Bugün de yine bu sözümüzün arkasındayız. Eğer yetkili mercilerden gerekli izinler alınabilirse bu eserimizi Ayasofya Camii'ne hediye etmek istiyoruz. İnşallah gerekli izinler alınabilir. İnşallah Ayasofya'da bu eserimizi görebilir ve bunun haklı gururunu yaşayabiliriz. Bizde bulunması artık şu noktadan sonra uygun düşmemektedir. En layık olduğu yer Ayasofya Camii'dir. Hat ile yapılmış özellikle örnekleri yakın ebatlarda var. Ancak ahşap olarak yapılmış örneği bulunmamaktadır. Ben değişik hat gruplarına, ahşap oyma gruplarına üye birisiyim. Sürekli araştırma yapıyorum. Bu ölçüde ahşap bir örnek yok" diye konuştu.

300 BİN LİRA TEKLİF EDİLDİ, KABUL ETMEDİ2019 yılında Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde sergilenen tabloya 300 bin TL karşılığında satın alma teklifi geldiğini anlatan İsmail Şentürk, "Hilye-i Şerif tablomuza değişik zamanlarda sahip olmak isteyen, satın almak isteyenler oldu. Farklı rakamlar geçti. Bunların içindeki en yüksek rakam 300 bin liraydı. Biz bu tablomuzu satmayı o zaman düşünmedik. Şimdi hala düşünmüyoruz. Ayasofya, bizim telli duvaklı gelinimizdir. Gelinimize de böyle bir takı yakışır düşüncesindeyiz. İnşallah bürokratik süreçler aşılır ve bu çalışmamızı Bolulular olarak Ayasofya'da görmek nasip olur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Hilye-i Şerif'in görüntüsü-İsmail Şentürk ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

==========================

Kandıra sahilleri tatilcilerle dolup taştı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinin Karadeniz kıyısında bulunan plajları tatilcilerle dolup taştı. İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik uzaklıkta bulunan Karadeniz'e kıyı olan Kerpe, Kefken, Sarısu, Cebeci ve Kovanağzı başta olmak üzere plajlar dolup taştı. İstanbul, Sakarya ve Yalova gibi çevre kentlerden hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler ve bu bölgede yazlıkları bulunan tatilcilerin gelmesiyle plajlarda havlu serecek yer kalmadı. Plajda oluşan yoğunluğa rağmen tatilciler, Karadeniz'in serin sularında yüzmenin ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Kerpe Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, sık sık plajlarda devriye gezerek tatilcileri sosyal mesafe kuralına uyma ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.Hafta sonu tatilini değerlendirmek için Kandıra'ya gelen Saim Bozkurt, "Her sene buraya tatile geliyoruz. Her hafta sonunu da burada değerlendiriyoruz. Antalya'yı, Bodrumu aratmayan plajlarımız var, herkesi buraya bekleriz. Deniz suyu çok güzel, boyu geçmiyor. Herkes de maske takmaya özen gösteriyor. Ailemizle gelip denizin tadını çıkarıyoruz" dedi."HER HAFTA SONU GELİYORUZ"Kandıra'da denize girmek için İstanbul'dan tatile gelen Birsen Özen, Kandıra'yı seviyorum, burası hoşuma gidiyor. İşten fırsat buldukça her hafta sonu geliyoruz. Yer bulabilmek için sabahın erken saatlerinde gelmeye özen gösteriyoruz çünkü çok yoğun bir ilgi oluyor buraya. Geç geldiğimiz zaman şezlong bulamıyoruz" dedi."DİĞER ŞEZLONGLARLA ARAMIZA MESAFE KOYUYORUZ"

Sosyal mesafeyi korumak için özen gösterdiklerini ifade eden Selma Aydoğdu şunları söyledi: "Beklediğimden daha iyi çıktığını söyleyebilirim. Daha önce hiç gelmemiştim uzun zamandır burayla ilgili yorumlar duyuyordum ama kendim gelip görme fırsatım olmamıştı. Kendim geldiğimde çok keyifli bir yer olduğunu fark ettim. Ailemizle beraber güzel tatil yapacağımız bir yer. Denizi çok temiz, özellikle temiz denize ihtiyacımız var bizim ülkemizde. Denizi çok temiz buldum, sığ olduğu için yüzme bilmeyenlerin de rahatça girebileceği serinleyebileceği bir ortam sağlıyor. İnsanlar ilesiyle beraber şezlonglarda ve şemsiye altlarında yakın bir şekilde dip dibe oturuyor. Diğer şemsiyeler ve tanımadığı insanlar arasında ise mesafe var. Deniz içerisinde sosyal mesafeyi korumak çok mümkün olmuyor ama siz eğer tedbirli olmak isterseniz onu bireysel olarak kontrol edebiliyorsunuz"