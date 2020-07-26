DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Evde çıkan yangında 5 aylık bebek öldü, ablası yaralandı

DENİZLİ'nin Baklan ilçesinde elektrikten çıktığı tahmin edilen yangında 5 aylık erkek bebek yaşamını yitirirken, 2 yaşındaki ablası ise yaralandı.

Baklan'ın kırsal Beyelli Mahallesi'nde, üç çocuklu Sevgi (30) ve Aytekin Akkış (33) çiftinin, iki katlı bir binanın zemin katındaki evlerinde, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Oturma odasında başlayan ve elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tüm odayı sardı. Akkış çiftinin bu sırada odada uyuyan çocuklarından 5 aylık İsmail Akkış ile 2 yaşındaki Eşenaz Akkış, yanarak ağır yaralandı. Son anda uyanıp, alevleri fark eden 4 yaşındaki Beyza Akkış ise dışarı çıkarak canını kurtardı. Bu sırada bahçedeki fidanları sulayan Sevgi Akkış yangını fark edip, alevlerin arasına dalarak içerdeki beşiğindeki oğlu İsmail ve yer yatağındaki kızı Eşenaz'ı kucaklayıp, dışarı çıkardı. Bu sırada yardıma koşan yakınları da evin camını kırıp, hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Bir yandan da durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirilip, yardım istendi. Vücutlarında ağır yanıklar bulunan minik İsmail Akkış ile ablası Eşenaz Akkış, Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak iki kardeşten minik İsmail, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağ kolunda yanık bulunan abla Eşenaz Akkış'ın ise tedavisi sürüyor. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Aytekin Akkış'ın ise evindeki yangını sabah erken saatte gittği tarlasında haber aldığı, hemen hastanedeki çocuklarının yanına gittiği öğrenildi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Beyelli Mahalle Muhtarı Sami Tuncel, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye tarafından araştırıldığını belirterek, "3 kardeş aynı odada uyuyormuş, en büyükleri kaçarak kurtulmuş, anne iki çocuğunu kucaklayıp çıkarmış. Camı kırıp, yangını söndürmüşler. Maalesef bebek hayatını kaybetti. Üzgünüz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Yangın çıkan evden görüntü-Yangının çıktığı odadan görüntü-Beşikten ve yanan eşyalardan görüntü-Beyelli Mahalle Muhtarı Sami Tuncel ile röp.

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

========================================

Yangında evde mahsur kalan koronavirüs hastası kadın kurtarıldı

DİYARBAKIR'da, bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosu yandı. Evde mahsur kalan gözlem altındaki koronavirüs hastası kadın ile 2 çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 7 katlı apartmanın elektrik panosunda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören apartman sakinleri itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürme çalışması yaparken, apartmanın 2'nci katında koronavirüs hastası kadın olduğu öğrenildi. Ailenin talebi üzerine itfaiye erleri, korucu kıyafetle kadının yaşadığı evin balkonuna çıktı. Evde 5 kişinin yaşadığı belirlenirken, koronavirüs hastası kadın ile 1'i bebek 2 çocuğu, kurtarıldı.