DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Tarsus'a şehit ateşi düştü

MERSİN'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Er Mustafa Dağlı 'nın acı haberi, Tarsus ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.

Er Mustafa Dağlı'nın şehit olduğu haberini Tarsus ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan ailesine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İnanç Marım, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ve Müftü Ali Can, verdi. Acı haberi alan şehidin kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye ile babası Ali Dağlı'nın ise haberi alır almaz kazanın yaşandığı Mut ilçesine gittiği belirtildi. Ailenin yakınları ve komşuları, Türk bayrakları asılan şehit evine taziye ziyaretine gelmeye başladı.Şehit Er Mustafa Dağlı'nın cenazesi, törenin ardından ilçeye getirilecek.

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HABER: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Uludağ'da yükseklik korkusu yüzünden mahsur kalan amatör dağcı, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Bursa'da arkadaşı amatör dağcı Yaşar Acet (37) ile Uludağ'a tırmanan Ozan Çetin (28), yükseklik korkusu sebebiyle geri inemeyince mahsur kaldı. Çetin, AFAD ekiplerince kurtarılırken, yaşadığı olayın dağcılık yapmasına engel olmayacağını söyledi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde meydana geldi. Amatör dağcılık yapan Yaşar Acet, arkadaşı Ozan Çetin ile birlikte Uludağ'a tırmanmak istedi. Sabah erken saatlerde yola çıkan 2 arkadaş biraz ilerledikten sonra, Ozan Çetin yükseklik korkusu nedeniyle daha yükseğe çıkmayacağını söyledi. Acet, arkadaşı Ozan Çetin'e inmesini söyledi. Çetin'in aşağıya da inemeyeceğini söylemesi üzerine Yaşar Acet, durumu polise haber verdi.Telefonla Yaşar Acet'le görüşen ekipler, konum bilgilerine ulaştıktan sonra AFAD ekipleri ile birlikte olay yerine gitti. Yardım almak için arkadaşı Ozan Çetin'i yukarıda bırakıp aşağıya inen Yaşar Acet'e ulaşan ekipler, Acet'le birlikte mahsur kalan Ozan Çetin'in yanına çıktı. Mahsur kaldığı için panik yapan Ozan Çetin, AFAD ve polis ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirildi.

"DAĞCILIĞA DEVAM EDECEĞİM"Kurtarıldıktan sonra yaşadıklarını anlatan Çetin, dağcılık yapmaya devam edeceğine değinerek, "Arkadaşımla beraber trekinge çıkmıştık. Başım döndü, devam edemeyeceğimi anlayınca yardım istedim. AFAD ekibi geldi kurtardı. İlk başta bir korkum oldu, başım döndü ve gözüm karardı. Çıktık ama aşağı inemedik. Öyle olunca yardım istedim. Dağcılık yapmaya devam edeceğim ama artık daha güvenli yollardan çıkacağım" dedi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Yaşar Acet ve Ozan Çetin, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.