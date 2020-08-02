DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Foça'da tekne faciası: 4 ölü

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında tekne battı. 'Egem' isimli teknedeki 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır 6 kişi sağ olarak kurtarıldı. Durumu ağır olan kişiye getirildiği Foça Balıkçı Barınağı'nda sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılıyor.

Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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Menderes'te korkutan orman yangını; TAKVİYE EKİPLER GÖNDERİLDİ

İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çile mahallesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgeye takviye olarak 1 söndürme uçağı, 5 helikopter, 12 arazöz daha sevk edildi. İzmir'in Bayındır ve Manisa'nın Gördes ilçesinden gelen arazözler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının başladığı yerin anayola, yerleşim yerleri ile tarımsal üretim ve hayvancılık yapılan alanlara da yakın olması yürekleri ağza getirdi. Ancak, alevlerin evlere doğru ilerlememesi biraz olsun rahatlattı. Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği ilçede, rüzgarın hafif esmesi bir nebze de olsa söndürme çalışmalarının rahat bir şekilde yapılabilmesine imkan sağlıyor. Jandarma, orman ekiplerinin rahat bir şekilde çalışabilmesi amacıyla Çile mahallesine giden yolu trafiğe kapattı. Evlere yakın bir noktada başlayan yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, jandarma sabotaj ihtimalinin araştırıldığını bildirdi.