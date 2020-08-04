DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Sivas'ta zincirleme kazada 6 araç birbirine girdi

SİVAS'ta zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu Halil Rıfat Paşa köprüsü üzerinde meydana geldi. Erzincan istikametine giden 5 otomobil ve 1 hafif ticari araç, takip mesafesine dikkat etmeyince bir otomobilin ani fren yapması ile birlikte arkadan gelen 6 araç birbirine girdi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. Kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.