DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Evlerine girdiği emekli öğretmen çifti öldürüp, otomobillerini alan zanlı yakalandı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde emekli öğretmen çift Aykut Küçükesin (72) ve Vesile Küçükesin (73), tek katlı evlerine mutfak camını kırarak giren C.Y. tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Çifte ait otomobili alıp Tekirdağ 'a kaçan şüpheli, polis ve jandarmayla yaşadığı kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı. Çifte cinayet, sabaha karşı, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakınları, Aykut-Vesile Küçükesin çiftinin otomobilinin, hızla yol aldığını gördü. Hemen telefonla Aykut Küçükesin'i aradı. Yanıt alamayınca da evlerine gitti. Tek katlı evin mutfak camının kırık olduğunu fark etti. Hemen polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, mutfak camından girdikleri evde, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri, emekli öğretmen çiftin, hayatlarını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aykut-Vesile Küçükesin'in cansız bedenleri Vize Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp de olay yerine gelerek, bilgi aldı. KAZA YAPTI YAKALANDIOlayla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri, şüphelinin, Küçükesin çiftine ait 34 AET 001 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobilin, Tekirdağ istikametine doğru gittiği saptandı. Çevre il ve ilçelerin güvenlik güçlerine, otomobilin plakası bildirildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tekirdağ'a bağlı Saray ilçesine bağlı Karabürçek Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kaza yapan otomobildeki şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 30 ayrı suç kaydı bulunan C.Y. olduğu ortaya çıkan şüpheli gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİMehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ VİZE, (Kırklareli)

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Açık arttırmada, ev fiyatına tay

Bursa'da, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi'nde gerçekleştirilen ihalede, 60 Arap cinsi koşu tayından 56'sı satılarak, 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildi. 'Borantay' isimli tay 390 bin liradan alıcı buldu.TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle yapılan ihalede satışa sunuldu. Taylardan 56'sı, 15 ile 390 bin lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. İhalenin en pahalısı, Çilem Özdemir tarafında bir ev fiyatına, 390 bin liraya alınan 'Borantay' adlı 2 yaşındaki erkek tay oldu. Açık arttırmada, Zemheri Tarım, 350 bin liraya 'Erciyes Fırtınası' isimli 2 yaşındaki erkek Arap tayını satın alırken, Abdullah Yazıcı da, 340 bin liraya 'Plevne' adlı 2 yaşındaki erkek tayı satın aldı. TİGEM, 56 tayın satışından toplam 6 milyon 636 bin lira gelir elde edildiğini bildirdi.

İhale sonrasında açıklamalarda bulunan TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Kıyak, "Anadolu İşletmemizin yetiştirmesi 56 tayımızı rekor bir fiyata sattık. İhalenin muhammen bedeli yaklaşık 3 milyon 385 bin liraya civarındaydı. Gerçekleşen satış fiyatı ise 6 milyon 636 bin lira oldu. Ortalama her sattığımız tay 119 bin liraya geldi. Bu da şunu gösteriyor ki, TİGEM'in yetiştirdiği atların sahalardaki başarısının karşılığını böyle müzayedelerde almış oluyoruz. Bütün bunları yaparken Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin önemli desteğini hissediyoruz. Dolayısıyla bu işlerde desteğin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Bugünkü satışların ülkemize, TİGEM'imize ve Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tay alan arkadaşlarımıza da hayırlı olmasını diliyorumö dedi.