DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Tarlada çalışırken maganda kurşunuyla başından yaralandı

GAZİANTEP'te tarlasını suladığı sırada, bir anda yere yığılınca kalp krizi geçirdiği sanılan Metin Aslan 'ın (65), kaldırıldığı hastanede başına mermi isabet ettiği anlaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aslan tedaviye alınırken, polis merminin çıktığı silahı ve kullanan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, geçen cumartesi, Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası, çiftçi Metin Aslan eşi Elmas Aslan ile birlikte tarlada çalıştığı sırada, bir anda yere yığıldı. Eşinin yere yığıldığını gören Elmas Aslan sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine tarlaya gelen sağlık ekipleri, Metin Aslan'ı, ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste yapılan müdahalede, Aslan'ın yere düşerken çarpıp kanadığı sanılan başında, mermi çekirdeği olduğu belirlendi. Hemen ameliyata alınan Mehmet Aslan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Polis, Aslan'ın ağır yaralanmasına neden olan magandanın bulunması için çalışma başlattı.

Metin Aslan'ın kardeşi Mehmet Aslan suçlunun yakalanmasını isteyerek, "Kardeşim bahçede çalıştığı sırada kafasına mermi değmiş. Eşi, kardeşimin yere düştüğünü görünce kalp krizi geçirdiğini zannediyor. O şekilde hastaneye getirince ilk filmde bulamıyorlar. İkinci film çekildiği zaman kafasında mermi olduğu söyleniyor. Bu şehir magandalarının yakalanmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Metin Aslan'ın fotoğrafıGaziantep Üniversitesi HastanesiMehmet Aslan ile röpGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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İznik'te, aynı yolda yarım saat arayla kaza: 2 ölü

BURSA'nın İznik ilçesinde, aynı yolda yarım saat arayla meydana gelen kazalarda, Ukraynalı TIR sürücüsü Mykola Lavrinenko (55) ile otomobil sürücüsü Necati Alkış (55) hayatını kaybetti.

İznik ilçesi Yenişehir yolu Derbent mevkisindeki ilk kaza, saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ukraynalı Mykola Lavrinenko yönetimindeki Ukrayna plakalı TIR, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak, uçuruma devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Lavrinenko, araçtan 2 saatlik çalışma sonucu ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Mykola Lavrinenko, yaşamını yitirdi. TIR'ın kaldırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Aynı yoldaki diğer kaza ise saat 01.00 sıralarında, TIR kazasının olduğu yere 100 metre uzaklıkta meydana geldi. Yenişehir yönüne giden Necati Alkış yönetimindeki 16 HM 103 plakalı otomobil, Felemez Ç.'nin kullandığı 16 AFV 289 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Alkış, sağlık görevlilerince ambulansla ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü;-Her iki kazadan detaylar-TIR'ın gündüz çekimi, havadanHaber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK (Bursa),

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Uşak polisi, maske takan vatandaşlara kırmızı gül dağıttı

UŞAK Emniyet Müdürlüğü ekipler, yaptıkları denetiminde, maske takan vatandaşlara kırmızı gül verirken, maske takmayanları ise gül vermeyerek cezalandırdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan maske denetimlerinde zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşanırken, Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde gülümseten anlar yaşandı. Polis ekipleri, maske takan vatandaşlara kırmızı gül vererek, teşekkür etti. Takmayanları ise gül vermeyerek cezalandırdı.

Şehirlerarası otobüsler, otomobiller ve meydanlarda yapılan denetimden memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar da polislere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

UŞAK/

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Kütahya'da 'üfürükçü hoca'ya taciz iddiasıyla gözaltı

KÜTAHYA'da, psikolojik rahatsızlığı bulunanları tedavi ettiği öne sürülen ve 'üfürükçü hoca' olarak tanınan H.A. (67), 2 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kütahya'da oturan H.U. (23) ve halası G.A. (42), uzun süredir gördükleri psikolojik tedaviden sonuç alamayınca halk arasında 'üfürükçü hoca' olarak bilinen H.A.'nın (67) Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre H.A., farklı zamanlarda para karşılığında yaptığı seanslarda 2 kadına cinsel tacizde bulundu. Kadınların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.A., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için emniyete götürüldü. Taciz iddialarını kabul etmeyen H.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan şüpheli H.A.'nın yapılan kontrolünde taahhüt ettiği borcunu ödemediği gerekçesiyle hakkında 'yakalama emri' olduğu tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelinin emniyetten çıkması-Polis aracın bindirilmesi-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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İslahiye OSB'de 2 fabrika üretime başladı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yapımı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesinde 2 fabrika üretime başlarken 1 fabrikanın makine parkuru kurulum çalışması ise devam ediyor.

İslahiye Çevre Yolu Leçe mevkiinde 2016 yılında 857 dönüm üzerine yapımına başlanan Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımlar hayata geçiyor. Bölgede açılacak 40 fabrikada 3-4 bin kişinin istihdam edilmesi amaçlanan OSB'de 2 fabrika üretime geçerken,1 fabrikanın ise makine parkuru kurulum çalışması devam ediyor.

İHRACAT YAPILIYORİslahiye OSB'de tıbbı pamuk üretimine başlayan fabrikanın müdürü Mehmet Ünsaçarer, "Bu yılın Nisan ayında seri üretime başladık. 65 kişi istihdam etmekteyiz. Ürettiğimiz tıbbı pamukları, İngiltere, Brezilya, Almanya olmak üzere birçok Avrupa ve Asya ülkesine ihracat etmekteyiz. Pandemi döneminde de çalışmaya devam ediyoruz. Günde 25 ton kapasitemiz var. Yaklaşık 7 milyon dolar aylık ciromuz mevcuttur. Çalışanlarımız sosyal mesafe, maske ve dezenfektan kurallarına uygun şekilde çalışmaktadır" dedi.Bu yılın sonunda üretime geçecek iplik fabrikasının İşletme Genel Müdürü Mahmut Erim Kavakçı, fabrikanın tam kapasiteye geçmesi ile 500 kişinin istihdam edileceğini belirterek, "200 işçi ile başlayacağımız üretimimizde tam kapasiteli çalışmaya başladığımızda 500 kişi istihdam edilecek. Aylık 1200 ton üretim planlıyoruz. Üretilen ipliklerin yüzde 50'si kendi tesislerimizde kullanılacak, kalan yüzde 50'lik kısmı için yurt dışı ve yurt içi pazar planlaması yapılıyor. Pandemi sürecinde devletimiz ve kamu bankaları ciddi finansman desteğiyle bu yatırımı gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

3-4 BİN İSTİHDAMİslahiye Organize Sanayi Müdürü Mustafa Kemal Güneş ise, "Alt yapı çalışmalarımız tamamlandı. İki fabrikamız üretime geçti. Bir fabrikamız da kurulum aşamasının ardından bu yılın sonunda üretime geçecek. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer fabrikalarımız da zaman içerisinde açılarak ilçemizde 3 ile 4 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Organize Sanayi BölgesiPamuk FabrikasıMehmet Ünsaçarer ile röp.İplik fabrikası inşaatıİplik fabrikasında kurulum çalışmasıMahmut Erim Kavakçı ile röp.

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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Türkiye Diyanet Vakfı ve Pakistan Baitussalam Derneği'nden İdlib'e 110 kalıcı konut

SURİYE'nin İdlib kırsalında savaş mağduru aileler için Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Pakistan Baitussalam Derneği tarafından, 110 kalıcı konut inşa edilerek ailelere teslim edildi.

'İyilik evleri' olarak niteledikleri 110 konutu, ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettiklerini anlatan TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, burada yetim ve engellilerin, yani savaşta en çok mağdur olan ailelerin kalacağını açıkladı. İdlib kırsalındaki projede okul, cami ve sosyal alanların da yer aldığını aktaran Açık, Pakistan Baitussalam Derneği iş birliğiyle 440 konut daha yapacaklarını dile getirerek, Çadırlarda zor şartlar altında yaşam mücadelesi verenlerin acılarını bir nebze olsun hafifletebilmek amacıyla gayret gösteriyoruz dedi.