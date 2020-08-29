DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde görev yaptığı mevziden düşerek şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın (26), memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Hakkari Şemdinli'de dün görev yaptığı üs bölgesindeki mevzide dengesini kaybedip, düşen piyade Sözleşmeli Er Ümit Çıkın, şehit oldu. Çıkın'ın cenazesi sabah saatlerinde memleketi Gaziantep'e getirildi. Şehit Ümit Çıkın için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ile AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri ile çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde, baba Ahmet Çıkın, güçlükle ayakta durabildi. Ağabeyi İbrahim Çıkın ise şehit kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayıp, fotoğrafına bakarak, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından, Şehit Ümit Çıkın'ın naaşı, askerler tarafından omuzlara alınarak, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Cenaze namazına katılanlarŞehidin ailesi Kardeşinin ağlamaları Cenaze zamazı Şehidin tabıtunun omuzlanra taşınması Genel ve detay görüntülerMustafa KANLI/ GAZİANTEP, -

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde 'Kedi Yolu' yapımına başlanıyor 1915 ÇANAKKALE Köprüsü'nün en önemli aşamalarından birisi olan ana halatın çekilmesinde çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu'nun yapımına Eylül ayında başlanacak. 'Kedi Yolu' yapımı için ilk olarak gelecek hafta, Asya ile Avrupa ankraj blokları arasına bir kılavuz halat çekilecek. Kılavuz halatın deniz içindeki köprü kulelerine bağlantısı sırasında, Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatılacak.

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı, mayıs ayında tamamlandı. Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi. Şu anda ise, Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü üzerine, köprü gidiş- geliş yolu için her biri yaklaşık 30 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde ve 4,5 metre yüksekliğinde toplam 42 parça tabliyenin imalatı devam ediyor. Tamamlanan her yeni tabliye, önündeki diğer tabliye parçalarını itme, sürme yöntemiyle viyadüğün denizle kavuştuğu yere kadar ulaştırmış olacak. Lapseki yakasındaki yaklaşım viyadüğünde, kasım ayına kadar tabliyeler denizdeki köprü destek ayağına ulaşmış olacak. Gelibolu yakasında ise aynı çalışmaya aralık ayında başlanması planlanıyor.

'KEDİ YOLU' YAPIMINA BAŞLANACAK1915 Çanakkale Köprüsü'nde, yaz sonunda ana kablo örme çalışmalarına başlanacak. Köprü projesinin en önemli aşamalarından birisi olan ana kablo çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak 'Kedi Yolu'nun yapımına Eylül ayı sonlarında başlanacak. 'Kedi Yolu' yapımı için ilk olarak gelecek hafta Asya ve Avrupa yakalarındaki ankraj blokları arasında bir kılavuz halat çekilecek. Kılavuz halatın deniz içindeki köprü kulelerine bağlantısı sırasında Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine kapatılacak.

Köprü inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı 33 bin 268 ton, uzunluğu ise 162 bin kilometre olacak. Kablo örme çalışmasıyla birlikte köprünün silüeti ortaya çıkacak. Tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı da 49 bin ton. Köprünün inşaatında, 114 bin ton inşaat çeliği kullanılacak. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri için kullanılacak beton miktarı ise 230 bin ton olacak.

İNCELİKLİ TASARIM1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı- beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin her iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAKProje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Yalova'daki kuyumcu hırsızlığı şüphelileri İstanbul'da yakalandı YALOVA'da kuyumcudan altın bileklik çalan 3 şüpheli polis ekiplerince yapılan çalışmayla İstanbul'da kaldıkları otelde yakalandı. Hırsızlık, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü, Yalova'daki İstanbul Caddesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. İş yeri çalışanları altın bileklik çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde şüphelilerin Y.B., B.K. ve E.K olduğunu tespit etti. Yapılan geniş çaplı araştırmanın ardından, 3 şüphelinin İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İstanbul'a bağlı emniyet ekipleri ile birlikte yapılan koordineli çalışma sonucunda şüpheliler, kaldıkları otelde yakalanıp, Yalova'ya getirildi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada altın bilekliğe rastlanmazken, altın bilekliğe eş değer nakit para bulundu. Daha önceden de çevre illerde çok sayıda kuyumcudan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.Öte yandan hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntü dökümü;-Güvenlik kamerası görüntüleri-Adliyeye sevkleriHaber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

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Denizli'de silahlı soyguncuları arayan polis, kuş uçurtmuyor

DENİZLİ'de dün kargocu kılığına girip özel bankaların para kuryeliğini yapan özel bir güvenlik şirketine silahla girip soygun girişiminde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiyi, arama çalışmaları sürüyor. İçinde 13 milyon liranın bulunduğu şirkete soygun girişimine karışan kişilerin yakalanması için özel ekip kuran Denizli polisi, kentin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında kuş uçurtmuyor.Merkezefendi ilçesi Hüdai Oral Caddesi'nde bulunan ve özel bankaların para kuryeliğini yapan, ATM makinelerine de para taşıyan özel güvenlik şirketine, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından, dün sabah saat 09.00 sıralarında soygun girişimi düzenlendi. Beyaz renkli sedan bir otomobille şirketin önüne gelen kargo görevlisi kılığındaki bez maskeli 3 kişiden 2'si araçtan indi. Şüphelilerden 1'i, kendini kargo görevlisi olarak tanıtıp içeri girerken, diğeri kapıda gözcülük yaptı. İçeri giren şüpheli, belinden tabancasını çıkardı. Bu sırada şirketin güvenlik görevlisi durumu fark edip tabancasını çıkarmak istedi. Ancak şüpheli, özel güvenlik görevlisinin üzerine atlayıp sarılarak, tabancasını çıkarmasına engel oldu. Bu sırada, şüpheliyi iterek kurtulmayı başaran güvenlik görevlisi ile yardımına gelen diğer güvenlik personelleri soygun girişimini püskürttü. Bunun üzerine dışarıya kaçan şüpheli, havaya tek el ateş edip dışarda gözcülük yapan diğer arkadaşıyla olay yerine geldikleri otomobile koşmaya başladı. Otomobile binecekleri sırada şüphelilerden biri düştü. Ancak otomobil bu sırada hareket etti. Şüpheliler, arkadaşlarından birinin olay yerinde kaldığını fark edip, olay yerinden aldıktan sonra tekrar yollarına devam edip, kaçtı. Soygun girişimi, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüphelilerin yakalanması için Hırsızlık ve Gasp Büro Amirliği bünyesinde 10 kişilik özel bir ekip kuruldu. Polis ekipleri, şüphelilerin olayın ardından geçiş güzergahlarında bulunan noktalardaki güvenlik kameraları üzerinde hummalı bir araştırmaya başladı. Kentin giriş ve çıkışlarında bulunan Plaka Tespit Sistemi (PTS) kullanılarak şüpheli araçlar üzerinde inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameraları da detaylı bir incelemeye tabi tutuldu.KUŞ UÇURTULMUYOROlayın yaşanmasının ardından il genelinde kuş uçurtmayan polis ekipleri, şehri abluka altına aldı. Polis ekipleri, şehrin giriş ve çıkışlarında bulunan kontrol noktalarında sıkı bir denetime başladı. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgusu yapılırken, şüpheli araçlar ise didik didik arandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kent girişinden detay görüntü-Kontrol noktasından görüntüler-Polis ekiplerinden görüntüler-Polis ekiplerinin durdurulan araçlarda kimlik sorgusu yapmasıHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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HDP önündeki eylemde 362'nci gün; 'Tehdit edildim, eylemden vazgeçmiyorum' DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından 4 yıl önce 15 yaşındayken, kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önünde eylemini sürdüren Süleyman Aydın, dün gece 3 kişi tarafından evinin penceresi önünde tehdit edildiğini, güvenlik güçleri ve komşuları tarafından kurtarıldığını, eyleminden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar'ın, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kaybolması üzerine annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırılırken, oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere eylem çağrısında bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşmasıyla umutlanan çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDIHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu. 143 ailenin yer aldığı oturma eylemi, 362'nci günde de devam etti. Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerden bazıları evden, bazıları ise HDP il binası önünde kurulan çadırda sosyal mesafe kuralına göre oturma eylemini sürdürdü.

'HİÇBİR TEHDİDE ALDIRIŞ ETMEDEN BU EYLEMİMİ SÜRDÜRMEYE KARARLIYDIM'Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Özkan için HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Süleyman Aydın, dün gece kimliği belirsiz kişilerce tehdit edildiğini söyledi. Tehditlere rağmen eylemini sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"3 Eylül'den sonra bu eyleme katıldıktan sonra PKK'lılar tarafından tehdit edildim. Bana 'bu eylemi sonlandırın' dediler. Ama ben kesinlikle hiçbir tehdide aldırış etmeden bu eylemimi sürdürmeye kararlıydım. Kurban Bayramı'na 3-4 gün kala HDP'liler bizzat evime geldiler. Benimle uzlaşmak istediklerini talep ettiler. Bana dediler siz çalışmıyorsunuz biliyoruz, size yardım etmek istiyoruz. Ben de 'Siz 4 yıldır oğlumu dağa göndermişsiniz, bugün mü sizin aklınıza geldik' dedim. Bütün taleplerini reddettim ve evimden kovdum. Dün gece saat 23.55'te HDP ve PKK tarafından 3 kişi siyah şapkalı kendini kamufle etmiş evimin penceresinin altında bize bakıyordu. Eşimin ve çocuklarımın fark etmesi üzerine ellerini cama vurarak çıkın dışarıya dediler. Ben o esnada dama çıkarken benim komşularım da duydu bu sesi. Komşularımın desteğiyle bunlar kaçmaya başladı. Aradan 5 dakika geçmeden 155'i arayıp güvenlik güçlerine durumu izah ettik. Allah razı olsun onlardan 5 dakika geçmeden geldiler. Bunlar kaçmaya başladılar. Bu tehditlerle bizi yıldırmak istiyorlar. 14-15 yaşlarındaki çocukları hem dağa gönderiyorsunuz hem de suçlusunuz bir de bize böyle baskı ediyorsunuz. Biz kesinlikle bu eyleme katıldığımızdan beri tehditlere aldırış etmeyeceğiz. Bu çocuklarımızı sizden alacağız."