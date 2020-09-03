DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kastamonu'daki orman yangını, 21 saatte kontrol altına alındı

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde dün çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahaleyle 21 saat sonra kontrol altına alındı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Taşköprü ilçesi Derekaraağaç mevkisindeki ormanlık alanda, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı bölgede başlayan yangını fark eden köylüler, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 9 helikopter, 1 uçak ile 120 arazöz ve itfaiye araçları ile ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Kontrol altına alınamayan yangın, gece boyunca devam etti. Yaklaşık 500 kişilik personelin söndürme çalışması yürüttüğü yangına, günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale edildi. Yaklaşık 21 saat süren müdahale sonucu yangın, kontrol altına alındı. Yaklaşık 70 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde ekiplerin çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Yangına müdahale -Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/TAŞKÖPRÜ (Kastamonu),

=========================

Yüksekova'da bir köy karantinaya alındı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı. Karantina uygulanan köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.Yüksekova ilçesine bağlı Beşatlı köyünde koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine güvenlik korucuları ekiplerince köyün giriş ve çıkışlara kapatıldı. Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı vatandaşlarda koronavirüs tespit edilmesi üzerine köyün karantinaya alındığı belirtilerek, "İlçemize bağlı Beşatlı Köyü'nde, bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köydeki vatandaşların salgından korunması amacıyla Beşatlı köyünde 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Köyden detaylar-Köyün girişini kapatan güvenlik korucularından detaylar-Köye giriş ve çıkış yapan araçlardan detaylar-Evin penceresinden dışarıya bakan çocuktan detaylar

Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA, (Hakkari),

=========================

Vaka sayısı artışına rağmen maske ihlali

AKSARAY'da son günlerde koronavirüs vaka sayısı artmasına rağmen çoğu vatandaşın maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ettiği görüldü. Yurt genelinde olduğu kentte de düğün, taziye ve toplu etkinlikler nedeniyle koronavirüs vaka sayısında artışlar yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada, Ardahan ve Aksaray son bir hafta ic¸erisinde vaka sayısının artışının olduğunu belirtti. Vaka sayısının artması üzerine polis, tedbirlerini artırıp vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarırken, çoğu vatandayında kuralları ihlal ettiği görüldü. Maske takmayanların hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını belirten kent sakinlerinden Aydan Altun, "Özellikle kapalı alanlarda çoğu kişi maskesiz geziyor. Dışarıda da maske takmamız gerekiyor. Özellikle mağazalarda satıcılar ve gelen müşterilerin takması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla maske takmayan insan var. Bir kişi, birçok insanın hakkına girebiliyor. Sen maske taksan bile karşı taraf takmadığı zaman bu hastalık çoğalıyor. İnsanların hiçbiri bu duruma dikkat etmiyor. Eğer herkes kurallara uyarsa bu virüsü atlatabiliriz. Ayrıca uymayanlara gerekli cezaların verilmesi gerekiyor.ödiye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------Kent merkezinden görüntüler -Maske ve mesafe kuralına uymayan vatandaşların görüntüsü-Polis ekiplerinin vatandaşları uyarmaları-Trafik ekiplerinin sesli anosla uyarmaları -Aydan Altun 'un maske takmayanlara tepkisi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

=========================

HDP önündeki evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı

DİYARBAKIR'da geçen yıl 22 Ağustos'ta HDP il binası önünde oturma eylemi yapıp, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Hacire Akar'ın çağrısıyla 3 Eylül'de HDP önüne gelen ailelerin evlat nöbetinde 1 yıl geride kaldı.Diyarbakır'da yaşayan Hacire Akar, oğlu Mehmet'in (22), terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını öğrenince 22 Ağustos 2019'da elindeki çekiçle HDP binasına gelerek, kendisine kapatılan kapıyı kırıp, 'Oğlumu istiyorum' diyerek, attığı çığlığın üzerinden 1 yıl geçti. Akar, verdiği mücadelenin ardından oğlu Mehmet'e 1 gün sonra kavuştu. Çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler için de umut oldu. Akar'ın yaktığı meşalenin ardından güç alan aileler, HDP'nin kapısına gelip, 'evladımı istiyorum' diyerek eyleme başladı. 3 Eylül günü bir aileyle başlayan eylem, 144 ailenin katılımıyla sürdürülüyor.EYLEMİN YIL DÖNÜMÜNDE BİR AİLE DAHA EVLAT NÖBETİNE KATILDIEvlat nöbetinin yıl dönümünde Muş'un Bulanık ilçesinde 2013 yılında 18 yaşındayken kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katılan Ribabşa Baykara ile aile sayısı 144'e ulaştı. Oğlundan hiçbir haber alamadığını belirten Baykara, evladının sağ mı yoksa ölümü olduğunu bilmediğini söyledi. Baykara, "Ben oğlumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Kimsesiz ve çaresizim. Gözüm yollarda, tek umudum oğluma kavuşmak" dedi.AİLELERİN DİRENİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI EN ETKİLİ SİVİL EYLEM OLDUHDP il binası önünde evlatlarını isteyen ailelerin eylemi, terör örgütü PKK'ya karşı yapılan en etkili sivil eylem olarak biliniyor. Terör örgütünün yaptığı katliam ve baskılardan dolayı tepkilerini yeterince dile getiremeyen halkın, bölgede oluşan huzur ve güven ortamından da güç alarak, terör örgütü PKK'ya karşı ilk kez böylesi bir direniş sergilemesi, uluslararası kamuoyunda da gündeme geldi. Eylemin, teröristler arasında moral bozukluğuna neden olmasının yanı sıra örgüte katılımı da önemli bir oranda etkilediği biliniyor.EVLAT NÖBETİNDEKİ AİLELERE DESTEK EKSİLMEDİHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde başlatılan evlat nöbeti, ülke gündeminde yerini korurken, eylemin ilk gününden bu yana birçok kesimin de desteğini aldı. Evlat nöbetindeki en anlamlı ziyaretlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 31 Aralık 2019 günü Diyarbakır'a gelerek, ailelerle bir araya gelmesi oldu. HDP binası önünde kurulan çadıra sürpriz ziyaret yapan Emine Erdoğan, kayıp çocukları için oturma eylemindeki anneleri dinleyerek, evlatlarına kavuşmaları için temennide bulundu.3 Eylül'den bu yana devam eden oturma eylemindeki aileleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyeleri, Avrupa Parlamentosu üyesi Tomas Zdechovsky, sanatçılar Hülya Koçyiğit, Muazzez Ersoy, Gülben Ergen ile Yavuz Bingöl, bölgedeki kanaat önderleri, aşiret liderleri, Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yurt dışında yaşayan Türkler olmak üzere binlerce kişi ziyaret etti.15 AİLE DİRENİŞİ KAZANDIHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan örgütten kaçıp, güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan da PKK'nın elinden kaçıp, teslim olmasıyla oturma eylemine katılıp, evlatlarına kavuşan aile sayısı 15 oldu.EVLATLARININ LARINDAN OLUŞAN PANKART AÇTILARHDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbetindeki aileler, eylemlerinin yıl dönümünde, çocuklarının fotoğraflarının olduğu 15 metre uzunluğundaki pankartı açarak, evladını istedi. Eylemin yıl dönümü nedeniyle birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, aileleri ziyaret ederek, desteklerini illetti. 'EVLAT HASRETİYLE YANIP TUTUŞUYORUM'Evlat nöbetinin başladığı 3 Eylül 2019'dan bu yana HDP önünde PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi. Biçer, "3 Eylül 2019'dan bu yana burada bir mücadele var. Umuyoruz ki anneler, babalar sesimizi duyar. Onlar da bu kararlı mücadeleye katılır. Hakkı olan evlatlarını terör illetinden ister. Uzantısı HDP aracılığıyla çocuklarımız kandırılıp, dağa götürüldü. Evlat hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Bir yıl içerisinde defalarca tehdit ve saldırılara uğradık. Biz kapılarındayız, onlardan korkmuyoruz, buradayız. Onların da yüreği varsa çıkıp annelerin karşısında açıklama yaparlar. Sonuna kadar kararlıyız. Ölümüne kadar baş koyduğumuz bu yolda, ölümüne devam edeceğiz" dedi.'ÖLENE KADAR BİZ BURADAYIZ'Vatani görevi için usta birliğine giderken 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu er Müslüm için eşi Şevket Altıntaş ile birlikte evlat nöbetinde olan Songül Altıntaş ise "Bir yıldır biz burada eylemdeyiz. PKK benim oğlumu kaçırdı, 5 yıldır peşindeyiz, vermiyorlar ne yaptıksa nereye gittikse çare bulamadık. Bir yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Yaz geçti, kış geçti, hastalık geçti, kalkmıyoruz. Oğlumu almadan gitmiyorum. Ne hakları var bizim çocuklarımızın üstünde. Biz, onların çocuklarına karışıyor muyuz? Gitsinler kendi çocuklarını, ailelerini götürsünler biz karışmıyoruz. Ama bunlar bizim ciğerlerimiz. Yeter artık benim oğlumu versinler. Onlar 10 gün oturup kalkacağımızı sandılar, kalkmıyoruz. Ölene kadar biz buradayız" diye konuştu.'HEPİMİZ EYLEMİMİZDE KARARLIYIZ'5 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın da oğlunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttu. Aydın, "Bir yıldır bu halkın çocuklarını çalan partinin önündeyiz. Bir yıldır bize ne bir açıklama yapabiliyorlar ne yanımıza gelebiliyorlar ne de yüzleri var bize baksınlar. Ön kapıdan giriyorlar, arka kapıdan kaçıyorlar. Bir yıldır biz buradayız, tek bir HDP milletvekili, cesaretli çıkıp da Kürt annelerine sahip çıkmadı. Çocuklarımızı bunlardan istiyoruz. HDP milletvekilleri, yöneticileri bunu hiç inkar etmesinler. 14, 15 yaşındaki çocukları siz dağa gönderiyorsunuz. Ey, Kandil'in milletvekilleri, siz ne zaman Kürtlerin milletvekili olmuşsunuz. Biz, hepimiz burada eylemimizde kararlıyız. Siz ancak gelip önümüzü kesersiniz. Bizi tehdit edersiniz. 3 seferdir PKK tarafından tehdit ediliyorum. Ne istiyorum onlardan, çocuğumu istiyorum. 15 yaşındaki oğlumu göndermişler dağa, 5 yıldır ben oğlumdan haber alamdım. Ben, o çocuk için gerekirse burada öleceğim. Ama oğlumu göndersinler buraya. HDP milletvekilleri ve yöneticileri talimat veriyorlar, bizim eve geliyorlar, bize, 'Siz çalışmıyorsunuz. Biz biliyoruz, çalışanınız yok. Biz size yardım etmek istiyoruz. Bu eylemi sonlandırın.' Ama biz kesinlikle bu eylemi sonlandırmayacağız. Hepimiz burada eylemimizde kararlıyız. 5 yıl da geçse biz buradan ayrılmayacağız. Bu eylememiz git gide sonuç veriyor. 15 ailenin çocuğu geldi. Ben umuyorum ki bu çadırda eylem yapan tüm ailelerin çocukları, devletimizin gücüyle gelecektir. Hepimiz burada eylememizde kararlıyız. ya çocuklarımız gelecek ya da burada öleceğiz, gitmiyoruz bir yere" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Muhabir Mehmet Mucahit Ceylan anonsHDP İl binası önünde açılan pankartAğlayan annelerPankarttan detayAilelerin sloganlarıAilelere destek ziyaretleriMuhabir Mehmet Mucahit Ceylan anonsHDP İl binası önünde oturan annelerMuş'tan eyleme yeni katılan anne Ribabşa röp.Oğlunun fotoğrafından detayAnne Ayşegül Biçer ile röp.Asker annesi Songül Altıntaş ile röp.Baba Süleyman Aydın ile röp.Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

=========================

Kanadı kırık arı şahinine tedavi

TUNCELİ'de, dağlık alanda kanadı kırık bulunan arı şahini, 3 ay süren tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Merkeze bağlı Çiçekli köyündeki dağlık alanda, 3 ay önce köylüler tarafından kanadı kırık bulunan arı şahini, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kırık kanadına veteriner hekim tarafından operasyon yapılan arı şahini, iyileşti. Tedavisi tamamlanan arı şahini, Dağa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya bırakıldı.