DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, AFAD'a göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süren sarsıntıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 13.44'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen kısa süreli depremde herhangi bir kayıp meydana gelmediği belirtildi.

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BAKAN PAKDEMİRLİ, ÇALIŞMALARI TAKİP EDİYOR

Antakya'da orman yangınına müdahale devam ediyor (3)

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan ve Antakya ilçesine sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını koordine etmek için pazar günü akşam saatlerinde bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, askeri helikopterle ilçedeki Kisecik Hava Radar Kıta Komutanlığı'na giderek ekiplerin çalışmalarını takip etti.