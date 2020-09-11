DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bakan Kurum: Depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konut 9 ayda tamamlanacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ ve Malatya'da depremzedeler için yapılan 24 bin 500 konutun 2021 yılının 6'ncı ayına kadar tamamlanacağını söyledi.

Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen bölgelerden Malatya'nın Pütürge ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yapımı devam eden Afet Evleri'nde incelemede bulurdu. Bakan Kurum'a, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti Malatya milletvekilleri eşlik etti.

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla depremden sonra hızlıca hasar tespiti yaptıklarını aynı zamanda kalıcı konutlarla ilgili çalışma başlattıklarını belirterek şunları söyledi: "Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik. Toplamda yaklaşık 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 24 bin 500 konutluk bir deprem dönüşümü projesi başlattık. Bu çerçevede konutlarımızın bir kısmı yıl sonuna kadar vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle 1 yıl içerisinde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Ekim ayı itibarı ile Pütürge'de yerel mimariye uygun bir şekilde yapılan konutlarımız yüzde 70 civarında. Ekim ayı itibarı ille inşallah Pütürge merkezdeki konutlarımız tamamlanmış olarak vatandaşlarımıza teslim edilecek. Bunun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem afetten zarar gören vatandaşlarımız için tek katlı ev yapımları devam ediyor. Bu çerçevede Malatya merkezde ve köylerinde bin 400 bağımsız bölümden oluşan projelerimiz var. Bunun dışında belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda toplamda 521 milyon değerinde 42 altyapı projesi yürütüyoruz."24 BİN 500 KONUT 2021'İN İLK YARISINDA TESLİM EDİLECEKBakan Kurum ayrıca Elazığ ve Malatya'da yapımı devam eden 24 bin 500 konutun önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar tamamlanacağını belirterek, "Elazığ'da 8 bin konutu tamamlıyoruz, yine Malatya'da da 2 bine yakın konut yıl sonu itibari ile teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızın 4 bini Malatya'da 10 bini de Elazığ'da önümüzdeki yılın 6'ncı ayına kadar bitecek. Toplamda 24 bin 500 konutun 10 binini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de kalan konutlar mayıs-haziran ayına kadar tamamlanıp, teslim edilmiş olacak" diye konuştu.Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Kale ilçesine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Murat Kurum'un açıklamalarıYapılan evlerEvlerin gezilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP

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'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzenin yargılanmasına devam edildi

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, Mustafa Alınç'ın (18) otomobilini çaldığı iş insanı Ömer Er (34) ve polis kuzeni Halil İbrahim Er'in (32) çapraz ateşe alarak öldürmesiyle ilgili davaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Alınç'ın arkadaşı Bayram Ali Ünlü (18), "Arabadan inip üzerimize doğru koşarak, ateş ediyorlardı. Canımı kurtarmak için kaçtım. Mustafa koşmadı. 5 el silah sesi duydum" dedi.Olay, şubat ayında, Nilüfer ilçesine bağlı Geçit Mahallesi'nde meydana geldi. Susurluk ilçesinde yaşayan iş insanı Ömer Er, 45 ER 081 plakalı otomobiline, otostop çeken 2 genci aldı. Er, Bursa'ya gideceklerini söyleyen gençlere, kendilerini kamyon garajına bırakabileceğini söyledi. Bir süre sonra aç olduklarını öğrendiği ikiliye, lokantada yemek ısmarladı. Lokantadan çıktıktan sonra gençlerden biri, otomobili kullanmak istediğini söyledi. Ömer Er de anahtarı verdi. Koşarak otomobile binen 2 genç, kaçtı. Er'in ihbarı üzerine polis ekipleri, harekete geçerek plakası tespit edilen otomobili aramaya başladı. Yaklaşık 2 saat sonra otomobil, Karacabey ilçesindeki trafik kontrol noktasında görev yapan polis ekiplerince fark edildi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobili kent merkezine sürdü.AKARYAKIT ALIP, PARASINI ÖDEMEDEN KAÇTILAR2 genç, otomobille 3 akaryakıt istasyonundan yakıt alıp, ücretini ödemeden kaçarken polis ekipleri alarma geçti. '45' plakalı tüm araçlar durdurulup, kontrol edildi. Akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameraları ve mobese kameraları dahil 1200 görüntü incelendi. Yapılan incelemeler sonunda otomobili kullanan gencin Mustafa Alınç olduğu tespit edildi.ÇAPRAZ ATEŞE ALIP, ÖLDÜRÜP, KAÇTILAROtomobilin sahibi Ömer Er de Bursa'ya geldi. Ömer Er, Keles Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olan kuzeni Halil İbrahim Er'i telefonla arayıp, kendisine yardımcı olmasını istedi. Çalışanı Yunus Ordu da beraberinde olan Ömer Er ve kuzeni Halil İbrahim Er, kent merkezinde otomobili aramaya başladı. Bir gün sonra polis ekipleri, 45 ER 081 plakalı otomobili fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen Mustafa Alınç otomobille kaçmaya devam etti. Alınç, Geçit Mahallesi'ndeki zeytinlik alana girerek, bir kez daha izini kaybettirdi. Ancak durumdan haberdar olup bölgeye gelen Ömer Er, otomobili gördü. Ömer Er ve polis memuru kuzeni Halil İbrahim Er, otomobili çapraz ateşe aldı. Tabancalardan çıkan mermilerden biri Alınç'a isabet etti. Alınç'ın kontrolünden çıkan otomobil, zeytin ağacına çarptı. Ömer Er ve kuzenleri, olay yerine geldikleri aracı bırakarak, kaçtı.OTOMOBİLDE ÖLÜ BULUNDUİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Alınç'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Ömer Er, tutuklandı. Açığa alınan Halil İbrahim Er ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Yunus Ordu hakkında soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verildi. Ömer Er hakkında, 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, tutuksuz sanık Halil İbrahim Er hakkında 'haksız tahrik altında çocuğu kasten öldürmeye yardım etme' ve 'kamuya ait eşyayı suçta kullanma' suçlarından ömür boyu hapis cezası talebiyle Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.ARKADAŞI TANIK OLARAK DİNLENDİDavanın bugün görülen ikinci duruşmasına Ömer Er, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısındaki hattın meşgul olması nedeniyle katılamadı. Halil İbrahim Er ise Keles Asliye Ceza Mahkemesi salonundan, SEGBİS ile bağlandı. Taraf avukatları, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile ölen Mustafa Alınç'ın annesi Nurdan Eşgünoğlu'nun hazır bulunduğu duruşmada sanıklardan Halil İbrahim Er, "Olay günü zeytinlikte gördüğümüz aracın arkasında iki kişi konuşuyordu. Biri üzerimize doğru geldi. Elinde siyah saplı silah gördüm. Arabanın arka sol tarafta oturuyordum. Aşağı indim. Araba çalışır vaziyetteydi. İki tarafta da silah olduğunu görünce havaya birkaç el ateş ettim. Zeytin tarlası çamur olduğu için eğildim ve aracın sol arka tekerine doğru ateş ettim. Ömer'e de ateş etmemesi için uyarıp, polisin geldiğini söyledim" dedi.'BEŞ EL SİLAH SESİ DUYDUM'Olay anında Mustafa Alınç'ın yanında olan Bayram Ali Ünlü (18) ise tanık olarak verdiği ifadesinde, "Mustafa ile Geçit Mahallesi'nde karşılaştık, arabaya orada bindim. Mustafa, aracı Akhisar'da bir şahıstan geçici aldığını, annesine teslim edeceğini söylemişti. Olaydan bir gün önce polisler bizi kovaladı. Biz o gece eve gitmedik. Ertesi gün olay yerine gittiğimizde de bu olay meydana geldi. Olay günü Emek semtinin üstündeki açık alana, elimizi yüzümüzü yıkamak için çıkmıştık. Yanımızda kimse yoktu. Bu sırada bir araba geldi, bize 50 metre mesafede durdu. İçinden üç kişi indi. Arabadan inip, üzerimize doğru koşarak ateş ediyorlardı, üçünün de elinde tabanca vardı. Canımı kurtarmak için ana yola doğru kaçtım. Mustafa koşmadı. Arkama bakmadan kaçtım. Yola kadar indim, bir araba durdurup polis ve ambulans çağırmalarını söyledim. 'Mustafa'ya bir şey olmuştur' diye düşünerek ambulans çağırdım. Ateş eden şahısları daha önce hiç görmemiştim. Bende ya da Mustafa'da silah yoktu. Olay anında 5 el silah sesi duydum" diye konuştu.'KORKTUĞUM İÇİN POLİSE GİTMEDİM'Sanık avukatının olayı neden polise bildirmediğini sorması üzerine Ünlü, "Korktuğum için polise gitmedim, evime gidip aileme anlattım. Polis, beni evimde yakaladıö dedi.Acılı anne Nurdan Eşgünoğlu'nun sanıkların cezalandırılmasını istediği duruşmada, Ömer Er'in avukatı tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------Ağaca çarpma detaylar- Araç yakın detaylar-Öldüren şahısların aracı-Olay yeri inceleme detayları-Genel detaylar

Haber: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

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Emniyet müdüründen 4 polise maske cezası

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın kentteki polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyarmasının ardından, denetim yapan İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, maske kuralına uymadığını tespit ettiği 4 polis memuruna toplamda 3 bin 600 TL ceza yazdı.Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, artan koronavirüs vakalarının ardından kentte görev yapan polisleri maske kuralına uymaları konusunda uyardı. Aslan, ilçe emniyet müdürlerine yaptığı uyarıda, maske takmayan polislere ceza kesilmesinden kaçınılmaması gerektiğini söyledi. Aslan'ın uyarılarının ardından harekete geçen İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, polis ekiplerinin maske kuralına uyup uymadığını denetledi. Yaptığı denetimde 4 polis memurunun maske takmadığını, aynı zamanda maskeyi doğru kullanmadığını tespit eden Baydemir, polis memurlarına cezai işlem uyguladı. 4 polis memuruna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 900'er liradan toplamda 3 bin 600 lira ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-İnegöl denetimlerden-ARŞİV-Bursa denetimlerden-ARŞİV

Haber: Yavuz YILMAZ-Kamera: BURSA,

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HDP'li Remziye Tosun'a, terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandığı davada 10 yıl hapis cezası aldı.HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, tutuksuz yargılandığı davanın duruşması bugün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tosun'un avukatının katıldığı duruşmada, savcı, mahkeme heyetine, HDP'li Tosun'un terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısına girerek örgütün gayesi doğrultusunda bilerek ve isteyerek çeşitlilik, yoğunluk ve süreklilik arz eden örgütsel faaliyetlerde bulunarak, üzerine atılı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işlediği anlaşılmakta, sanığını eylemine uygun cezalandırılmasına karar verilmesi, yurt dışına çıkış yasağı, adli kontrol kararının devamı, hakkında verilen esas hakkındaki mütalaanın ve daha sonra verilecek karardan bir örneğinin Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Genel Sekreterliği'ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Tosun'un avukatı, tanıkların beyanlarını dinlemesinin ardından HDP'li Remziye Tosun'a 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun işlediği sabit olduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezası verdi.