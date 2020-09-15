DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

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MİNİK CEYLİN'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP *İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu o mektubun hikayesini ilk kez DHA'ya anlattı **"Eğer çocuklarımız Ceylin gibi salgınla mücadelede bize destek verirlerse ve bu konuda yaptıklarını mektuplarıyla anlatırlarsa hepsine İl Sağlık...

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MİNİK CEYLİN'DEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MEKTUP

* İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu o mektubun hikayesini ilk kez DHA'ya anlattı

**"Eğer çocuklarımız Ceylin gibi salgınla mücadelede bize destek verirlerse ve bu konuda yaptıklarını mektuplarıyla anlatırlarsa hepsine İl Sağlık Müdürlüğü olarak fahri sağlıkçı sertifikası vereceğiz."

Bursa'da yaşayan 9 yasındaki Ceylin Can, sağlık çalışanlarının koronavirüs sebebiyle zorlu mücadelesini haberlerde duyunca onlara duygu dolu bir mektup yazdı. Minik Ceylin'in "Değerli sağlık çalışanı ablalar, ağabeyler... Bu koronovirüs ile çok zor günler geçiriyoruz. En çok zor olan sizin işiniz. Sizi çok seviyorum. Ben maskesiz dışarı çıkmıyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Hijyen kurallarına uyuyorum. Koronavirüsün bir an önce bitmesini ve sizlerin de sevdiklerinize kavuşmanızı istiyorum" ifadelerine yer verdiği mektubu, Ceylin'in anne ve babası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi. Minik Ceylin ve annesi Hatice Can, o mektubun hikayesini ilk kez Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Masasında mektubu görünce çok duygulanıp sosyal medya hesaplarında da paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise Ceylin nezdinde tüm çocuklara seslenerek, "Okulunuza bir an önce kavuşmanızı biz de çok istiyoruz. Kurallara uymayan büyüklerinizi uyarın ve yaptıklarınızı bizimle paylaşın. Salgınla mücadele eden her çocuğumuza bizzat kendi imzamla fahri sağlıkçı sertifikası vereceğiz" dedi.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÇOK SEVİYORUMö

Sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu yazdığını belirten Ceylin Can, "Haberlerde onların çok zor zamanlar geçirdiklerini, sevdiklerinden uzak kaldıklarını görünce yazmak istedim. Sağlık çalışanlarını çok seviyorum. Onların işi çok zor. İleride pilot olmak istiyorum.  Maskenizi takın, sık sık ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Çünkü koronavirüs bunlara dikkat etmeyenlere bulaşıyor. Siz hastaneye gittiğinizde oradaki doktorlar da koronavirüs kapabilir. Mektup yazdıktan sonra İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu beni aradı. 'Bize çok güzel umut oldun' dedi. Ben buradan ağabeylerime ve ablalarıma sesleniyorum. Ellerinizi yıkayın, maskenizi takın, hijyen kurallarına uyun ve sosyal mesafenize dikkat edin. Bu hastalık bitsin ve sağlık çalışanları ailelerine kavuşsunö şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE DE ASKERLERİMİZE MEKTUP YAZMIŞTIö

Ceylin'in sağlık çalışanlarına destek olmak istediğini söyleyen anne Hatice Can ise, "Ceylin televizyonda sağlık çalışanlarını görünce onlara destek olmak istedi ve mektup yazdı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'da sağ olsun bize dönüş yaptı. Ceylin ve benimle telefonda konuştu. Sağlık çalışanlarımız çok mutlu olmuş. Onlara umut olduğunu söyledi. En kısa zamanda Bursa'ya gelip Ceylin ve bizle tanışmak istediklerini söyledi. Ceylin daha önce de askerlerimize mektup yazmıştı. Onlar da dönüş yaptılar. Askerlere yazdığı mektupta kendilerine dikkat etmeleri gerektiğini, bizi korumak içi kendilerini tehlikeye attıklarını yazmıştı. Askerlerimizden de Ceylin'in mektubuna cevap olarak, 'Siz rahat olunca biz de mutlu oluyoruz' gibi güzel bir cevap verdilerö dedi.

"DUYGULANMAMAK MÜMKÜN DEĞİL"İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesaplarından da paylaştığı, sağlık çalışanlarına hitaben yazılan ve kendisine gönderilen küçük bir kıza ait duygu dolu mektubun hikayesini Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Bursa'da yaşayan 9 yaşındaki Ceylin Can'ın kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektubun geçtiğimiz Perşembe sabahı eline ulaştığını anlatan ve sağlık çalışanlarının insan üstü çabasının çocuklar tarafından bu şekilde taktir görmesine çok duygulandığını söyleyen Prof. Dr. Memişoğlu, "10 Eylül sabahı makama geldim. Sabahın sekiz buçuğu, masamın üzerinde bir mektup. Bursa'dan 9 yaşındaki bir evladımız yazmış. Bizleri çok sevdiğini, salgınla mücadele için maskesini taktığını, ellerini yıkadığını ve mesafeye dikkat ettiğini kendi yazısıyla paylaşmış. Bir de el yıkayan, maske takan bir çocuk ve yanında kalp çizerek duygularını resmetmiş. Duygulanmamak mümkün değil. Gerçekten 6 aydır özellikle İstanbul'da yoğun bir süreç yaşıyoruz. Nisan-Mayıs ayları kadar yoğun olmasa da salgınla mücadeleye devam ediyoruz. Bu yoğunluk içinde insan böyle gönülden, hele ki 9 yaşındaki bir çocuğumuzun safiyene duygularla yazdığı bu satırları okumak insanı gerçekten duygulandırıyorö dedi.

"BÖYLE BİR ÇOCUK YETİŞTİRDİKLERİ İÇİN AİLESİNE TEŞEKKÜR ETTİM"Zarfı ilk gördüğünde çok da şaşırdığını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle devam etti:  "Telefon numarası yok, anne babasının adı yok. Sadece adresi ve isim var çocuğumuzun. Hemen araştırdık ve annesinin telefonunu bulduk. Arayıp bizzat teşekkür ettim böyle bir çocuk yetiştirdikleri için. Onlardan Allah razı olsun. Sonra da Ceylin ile konuştum. Maşallah canavar gibi ses, 'Biz sizi seviyoruz' dedi. Ben de ona 'Eğer Bursa'ya gelirsem sana uğrayacağım, sen de gelirsen bana uğra' dedim. Benim de çocuklarım var; 9, 12 ve 13 yaşlarında üç çocuk babasıyım. Neler hissettiklerini aşağı yukarı anlayabiliyorum. 'Senin gibi bütün çocuklarımız kurallara uyarak, büyüklerini uyararak bize destek verirse, bu salgının üstesinden geleceğimize eminim. Ben de sana bir mektup yazdım ve aynı zamanda da seni fahri sağlıkçı ilan ettik' dedim. Mektubuma kişisel cep telefonumu da yazdım ve beni istediği zaman arayabileceğini söyledim.ö

"ÇOCUKLARIMIZ GÖNÜLLÜ SAĞLIKÇILAR OLARAK BÜYÜKLERİNİ UYARSINöProf. Dr. Kemal Memişoğlu, tüm çocuklara seslenerek, "Buradan duyurmak isterim, eğer çocuklarımız Ceylin gibi salgınla mücadelede bize destek verirlerse, maskeye, mesafeye ve hijyen kurallarına uyarlarsa ve bu konuda yaptıklarını da bize mektuplarıyla anlatırlarsa hepsine İl Sağlık Müdürlüğü olarak fahri sağlıkçı sertifikası vereceğiz. Gerçekten çocuklarımızın bu salgında bize destek verdiğini de görüyoruz. Özellikle yaşlı nüfus ve çocuklarımız kurallara daha çok riayet ediyor. Hepsinin birer Ceylin olduğuna inanıyorum. Kurallara uymayan büyüklerini gönüllü sağlıkçılar olarak uyarmalarını, onların bu konuda farkındalıklarını artırmalarını istiyorum. Bütün çocuklarımızı çok seviyoruz. Okula bir an önce başlamalarını da istiyoruz. Sadece uzaktan eğitim değil, arkadaşlarına da kavuşsunlar istiyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak elimizden geleni yapıyoruz, çocuklarımızın bu safiyane duygularının, kurallara uymayan insanlara da örnek olmasını bekliyoruz. Çocuklarımızın okullarına, insanlarımızın da kendi normal yaşantılarına dönebilmesi için bir süre daha bu kurallara uymak durumundayız. Özellikle bu yıl okul sıralarıyla tanışacak birinci sınıf çocuklarımızın hepsine fahri sağlıkçı belgesi ile teşekkürlerimizi de iletiriz. Onlar yeter ki sınıflarında mesafelerini korusunlar, maskelerini taksınlar, temizliklerine riayet etsinler, eve geldikleri zaman ellerini yüzlerini yıkasınlar ve kıyafetlerini annelerine teslim etsinler. Salgınla mücadele için bizlere yardımcı olan ve bunu da bizlerle paylaşan çocuklarımıza İl Sağlık Müdürlüğü olarak belgelerini ben kendi imzamla göndereceğim.ö

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Celin Can ile röp-Hatice Can ile röp-Prof. Dr. Kemal Memişoğlu röp-Ceylin'in mektubu ve Memişoğlu'nun ona yazdığı mektupla ilgili görüntüler-İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırlattığı fahri sağlık sertifikası görüntüleri

HABER: Mehmet İNAN - Özlem YURTÇU KARABULUT-Doğan GÜNDOĞDU//BURSA, İSTANBUL,

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Asi Nehri'de su sümbülleri yine görülmeye başladı

HATAY'ın Antakya ilçe merkezinden geçen Asi Nehri'nde önceki yıllarda görülen su sümbülleri yeniden ortaya çıktı.

Lübnan'ın Beka Vadisi'nden başlayıp Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde sonbaharla birlikte su sümbülleri (Eichornia crassipes) yeniden görülmeye başlandı. Geçen yıllarda Asi Nehri'nin Antakya şehir merkezi noktasını metrelerce mesafede kaplayan su sümbülleri, nehrin farklı noktalarında da çoğalmaya başladı. Vatandaşlar, 'Hatay'ın incisi' diye adlandırılan Asi Nehri'nden bu görüntünün giderilmesini istedi. Her yıl Suriye taraflarından Hatay'a doğru geldiği tahmin edilen su sümbülleri, artmaya devam ediyor.

İl Sağlık Müdürü, İstanbul, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

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