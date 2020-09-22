DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

İnşaatta 5 metre yükseklikten işçi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren bir fabrikanın inşaatında yaklaşık 5 metre yükseklikteki beton kolon üzerinden düşen işçi Ali Yılmaz (51) yaralandı.

Olay, Malkara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapımı süren bir fabrika inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan işçilerden Ali Yılmaz, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki beton kolon üzerinden düşerek yaralandı.İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Yılmaz, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.