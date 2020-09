Prof. Dr. Karpuzoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ÖNCEKİ gün 82 yaşında hayata veda eden Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) kurucu rektörü ve Türkiye'de organ ve doku nakli uygulamalarının öncüsü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, AÜ Rektörlük bahçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, 'Cerrah olmamda en büyük ve ilk ilham kaynağı olan insandır. Şuanda ona veda etme görevi bana düştü. Benim gibi birçok insanı eğitti ve cana can kattı" dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nin kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, tedavi gördüğü AÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nde önceki gece 82 yaşında hayata veda etti. Prof. Dr. Karpuzoğlu için Rektörlük Bahçesi'nde tören düzenlendi. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı , Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal , Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun eşi Gülten Karpuzoğlu, ailesi, yakınları ve üniversitedeki akademisyenler katıldı.'CANA CAN KATTI'Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Karpuzoğlu'nun bilime, insanlığa, organ nakline ve Antalya'ya büyük hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkan, "35 yıl önce babama, hocam böbrek ameliyatı yapmıştı ve ailemin ona gösterdiği saygı, minnet karşısında çok şaşırmıştım. Ben de bu adam gibi olmalıyım diye düşünmüştüm. Tuncer Hocam benim cerrah olmamda en büyük ve ilk ilham kaynağı olan insandır. Şuanda ona veda etme görevi bana düştü. Benim gibi birçok insanı eğitti ve cana can kattı" dedi.BÜYÜK HİZMETLER BIRAKTIAsistanlık dönemlerinde öğrencileri olarak Karpuzoğlu'nun ameliyatlarına katılmak için can attıklarını belirten Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Dokuya gösterdiği saygı, ameliyat yapma tarzındaki özen ve zarafet her zaman bir efsane konusu oldu. İnsanlar doğar, büyür, gelişir ve ölürler. Ancak arkasında Tuncer hocamız gibi insanlık için bu görmüş olduğunuz kurum gibi büyük hizmetler bırakan insanlar hep yaşarlar. Hocamız vesilesiyle bu kuruma sahip olduk. Onun emanetiyle birçok bilim adamı yetişecek ve cana can katmaya devam edecek. İnsanlar 40 yıl önce şifa bulmak için İstanbul 'a, Ankara 'ya giderken şuan dört bir yandan hatta yurt dışından kurumumuza geliyorlar. Bundan daha büyük bir hizmet düşünemiyorum. Bize teslim ettiği bayrağı layığıyla taşıyacağımıza söz veriyorum" diye konuştu.'ÖKSÜZ KALDIK'Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun ilk böbrek nakilli hastası Mehmet Şahan , vefatın ardından çok üzgün olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nu 1978 yılından beri tanıdığını belirten Şahan, "O bizim babamızdı. O bizim her şeyimizdi. Benim için ölür dediklerinde çoban dayımın vermiş olduğu böbrekle 1979 yılında bana zor şartlar altında böbrek naklini yaptı. Beraber 26 yıl boyunca görev aldık. Onun aynı zamanda memuruydum. Öksüz kaldık. Ruhun şad olsun. Mekanın cennet olsun" dedi.

Alanda gerçekleşen törenin ardından Tuncer Karpuzoğlu'nun cenazesi Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Duacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.