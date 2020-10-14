Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı

14.10.2020 13:13
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre TEKİRDAĞ ve ilçelerinde polisin 47 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda içki yapımında kullanılan malzemelerle 1200 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ ve ilçelerinde polisin 47 adrese düzenlediği sahte içki operasyonunda içki yapımında kullanılan malzemelerle 1200 litre etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Bir iş yerindeki aramada ise sahte içkilerin, elektrikli termosifonun su doldurulan haznesine konulduğu belirlendi.

Türkiye'nin birçok ilinde son dönemde sahte içkiden ölümlerin artması üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Polis, il merkezi ve ilçelerde sahte içki yapıp, piyasaya sürdüğü belirlenen kişi ve kişilere yönelik 47 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1200 litre etil alkol, 40 litre el yapımı içki, 218 kaçak içki yapımında kullanılan kit, 250 litre üzüm şırası, damıtma düzeneği ve farklı ebatlarda pet şişeler ele geçirildi. Bir imalathanede yapılan aramada ise, elektrikli termosifonun su doldurulan haznesinde kaçak içki bulundu. Polis sahte içkilerle ilgili gözaltına aldığı 4 şüpheliyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı
Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı

Tekirdağ, Gözaltı, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Son Dakika! Erdoğan'dan TTB'ye tepki: Bu ayıptan kurtulmanın vakti geldi, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Koronavirüse yakalanan doktor "Çember daralıyor" diyerek uyardı: Beni bu kadar sarsan bir hastalık olmadı ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Kurumsal hatları kullanarak, yabancı uyruklu şahısları 3 milyon TL dolandıran çete çökertildi Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık         
14:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor Tek kadın üye, 572 erkek üyeden oluşan derneğin 3 dönemdir başkanlığını yapıyor         
09:39
Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu         
09:39
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 14:37:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei