DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kazada yaralanan polis memuru şehit oldu (3)

1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun yaralandığı kazada, 'dur' ihtarına uymayan otomobili takip eden motosikletli polis ekibinin çarptığı minibüs sürücüsü K.P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. K.P. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü ve yanındaki kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama yapıldı

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen yıl meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar (20) için bugün özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. 632 gündür ulaşılamayan Kader Buse'den bugün de bir iz bulunamadı.Kemer ilçesinde geçen yıl 24 Ocak'ta meydana gelen hortum felaketinde, annesinin kullandığı aracın Ağva Deresi'ne sürüklenmesi sonucu kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın, aradan geçen süreye rağmen izine ulaşılamadı. 632 gündür kayıp olan Kader Buse Acar için arama çalışmaları peyderpey yürütülürken, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel eğitimli iz takip ve kadavra köpekleriyle bugün de arama yapıldı.Kader Buse Acar'ı bulmak için bugüne kadar yürütülen çalışmalarda da görev alan 'Pense' ve 'Gölge' adlı özel eğitimli köpeklerle denize yakın bölgede aramalar yapıldı, ancak genç kızın izine rastlanılamadı.Kaybolduğu günden itibaren jandarma, Sahil Güvenlik, emniyet ekiplerince aylarca yapılan aramalarda sadece 25 Ocak 2019'da Kader Buse Acar'a ait çanta ve içindeki şarj cihazı, küpe, tarak ve şal gibi malzemeler, aracın sürüklendiği derenin ıslahında, yan duvarları tutması için konulan kayaların arasında bulunmuştu. Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları, Ağva Deresi'nden denize doğru sürdürülmüş, derenin denize döküldüğü noktanın sağ tarafında yer alan Çamyuva sahilindeki 4 yıldızlı otelin plajında 27 Ocak'ta ise Kader Buse Acar'a ait ayakkabının sol tekine ulaşılmıştı.

İzmit Körfezi'nde kirlilik

İZMİT Körfezi'nin Körfez ilçesi sahilinde bilinmeyen bir madde kirliliğe neden oldu. Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilinde, deniz üzerinde kahverengi bir maddenin kirliliğe neden olduğu görüldü. Sahil şeridinin bir kısmını kaplayan maddenin ne olduğu henüz belirlenemedi. Vatandaşlar yaşanan kirlilikle ilgili olarak yetkililere haber verdi. Hafta sonu balık avlamak için sahile geldiğini söyleyen Selim Dursun, "Balık tutmak için sahile indiğimde kirlilikle karşılaştım. Talaşa benzer bir ürün olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman Tütünçiftlik sahilinde buna benzer kirlilikler görülüyor. Bu konuya bir an önce çözüm bulunması gerekir. Bir keyfimiz var o da balık tutmak ama bu kirlilik keyfimizi kaçırıyor" dedi. Denizin zaman zaman kirlendiğini söyleyen Seyfettin Kayalı ise, "Elektrikli motorumla sahilde gezinti yapıyorum. Ama bugün sahil şeridinin kirli olduğunu görünce keyif alamadım" diye konuştu.

'Kanuni' Çanakkale Boğazı'nı geçmeye hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin Fatih ve Yavuz'dan sonraki üçüncü sondaj gemisi olarak Mersin'in Silifke ilçesinde bakımı tamamlanarak, Turşucu'dan demir alıp denizlere açılan 'Kanuni', Çanakkale Boğaz girişine gelerek, Bozcaada'nın kuzeyine, Yeniköy açıklarında demir attı.Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı'nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', 10 Ekim günü Mersin'in Silifke ilçesindeki Turşucu Limanı'ndan demir alarak İstanbul'daki Haydarpaşa Limanı'na gitmek üzere yol almıştı. 227.81 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki ultra deniz sondaj gemisi 'Kanuni', bu sabah saatlerinde Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada açıklarına ulaştı. Ardından da Bozcaada'nın kuzeyine, Ezine ilçesine bağlı Yeniköy açıklarında demirledi. 'Kanuni' isimli sondaj gemisinin, yarın sabah saatlerinde 36 millik Çanakkale Boğaz geçişine başlaması bekleniyor.2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020'de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip. 'Kanuni', altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.Dış gövdesi Fatih ve Yavuz gibi kırmızı-beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırılan sondaj gemisinin İstanbul'a geçip, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi için hazırlanması bekleniyor.

MUHARREM İNCE, YOZGAT'TA ESNAFLA BULUŞTU Muharrem İnce: Kısa süre içerisinde manifestomuzu açıklayacağız (2)

CHP Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, 'Bin Günde Memleket Hareketi' kapsamında Yozgat'ta ziyaretlerde bulundu. İnce, Yozgat Lise Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı, çarşı esnafını selamladı, cadde üzerinde vatandaşlarla sohbet etti. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, karış karış ülkeyi dolaştıklarını belirterek, "Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet, bu iktidardan memnun; biz hiçbirinden memnun değiliz. Biz bu ülkeye bir üçüncü seçenek, yol öneriyoruz" dedi.'DOĞRU ANAHTLARLA HER KAPI AÇILIR'İnce, milyonlarca insanla göz teması kurup, selamlaşacaklarını, dertlerini dinleyeceklerine vurgu yaparak, "Burası AK Parti'nin kalesiymiş, burası bilmem başka bir partinin kalesiymiş hiç öyle bir şey yok. Bizim felsefemizde açılamayacak kapı yoktur, kapalı kapı yoktur, yanlış anahtar vardır. Doğru anahtar bulunursa her kapı açılır. Onun için memleketin her bir köşesi bizim, karış karış memleketi dolaşacağız. Tirajları da onların olsun, zaten insanlar televizyonları seyretmiyor. Yalanlara inanmıyorlar artık. Biz karış karış gezerek milyonlarca insana derdimizi anlatarak, onların dertlerini dinleyerek Türkiye'yi gezmeye devam ediyoruz. 81 vilayet bittikten sonra büyük ilçeleri gezeceğiz. Ondan sonra büyük köylere gideceğiz, 83 milyon ile kucaklaşacağız. Biz 'Memleket Hareketi Türkiye'nin bereketi' diyoruz" diye konuştu.

AFAD Başkanı Güllüoğlu: Kurumların birlikte çalışmasıyla afetleri yönetebiliyoruz

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, afet yönetimini tek başına yapamayacaklarını belirterek, "Kurumların el ele birlikte Elazığ'da olduğu gibi, Giresun'da olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz afetleri yönetebiliyoruz" dedi.Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Bursa çalışma grupları toplantısı yapıldı. Bursa İl Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AFAD Bursa Başkanı Yalçın Akın, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.Vali Canbolat başkanlığında başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan AFAD Başkanı Güllüoğlu, Bursa'nın güvenliğinin Türkiye için önemli olduğuna değindi. Afetlerin hayatın bir parçası olduğunu dile getiren Başkan Güllüoğlu, "Bizim de bunun farkında olarak yaptığımız işi yaparken afetle ilgili bir gündemi aklımızda tutarak devamlı çalışmamız gerekiyor. Daha önce yaptığımız toplantıda farklı konu başlıklarını ele almıştık. Bugün de yine ilgili 3 ayrı kurumumuzla Bursa il afet müdahale planımızın barınma, beslenme ve hasar tespit gruplarının sunumlarını dinleyeceğiz. Afet literatürünün şöyle bir yaklaşımı vardır; 'En kötüsü için hazırlan ama en iyisini um' diye. Biz de burada ilk başta deprem olmak üzere Bursa içinde ve Bursa'nın yakınlarından geçen fay hatlarının olası bir durumda vereceği hasar ne olur senaryosunu kurumlarımızla hazırlamaya çalışıyoruz" diye konuşu.Afet yönetimini AFAD'ın tek başına yapamayacağını, altından kalkamayacağını belirten Başkan Güllüoğlu, "Kurumların el ele birlikte Elazığ'da olduğu gibi, Giresun'da olduğu gibi ortak çalışmasıyla biz afetleri yönetebiliyoruz. O yüzden katkılarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Altını özellikle çizerek vurgulamam gereken bir şey var ki; biz bu çalışmalarımızı yine valilerimiz uhdesinde götürüyoruz. Bursa'nın güvenliği Türkiye'nin güvenliğidirö ifadelerini kullandı.VALİ CANBOLAT: BURSA, AFET VE DEPREM RİSKİ YÜKSEK İLLERDEN BİRİBursa Valisi Yakup Canbolat ise, "Bursa afet müdahale planının 3 tane çalışma programı grubunun brifingini alacağız. Birlikte değerlendirip, karşılıklı sorular soracağız. Bu planın en iyi şekilde yürüyebilmesi, bir afet durumunda en iyisinin yapılabilmesi noktasında da gayret sarf edeceğiz. Bursa afet ve deprem riski yüksek olan illerden biridir ama Bursa Türkiye için de bir o kadar kıymetli bir şehirdir. Hem nüfus itibariyle hem de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sanayisi itibariyle de Türkiye'nin ikinci büyük ihracata sahip ili ve sanayi büyüklüğü itibariyle de Türkiye'nin dördüncü büyük şehri. Bunların korunması, geliştirilmesi ve her türlü afete karşı hazırlıklı bulundurulması da biz idarecilerin temel görevi. Buna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem ve afet gelmeden önce de her türlü tedbiri yapılabilecek iyileştirmeler varsa da bunları bir an önce geliştirmenin yöntemlerini aramalıyız" dedi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda, afet yönetimine dair fikirler görüşüldü.