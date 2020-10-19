DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü: 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi

AKSARAY'da babası Atlas İnce'yi (54) başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldüren, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Onur İnce (28), bugün adliyeye sevk edildi. Onur İnce'nin ifadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenildi.Olay, saat 14.00 sularında Ereğlikapı Mahallesi 1439 Sokak'ta bulunan binanın 4'üncü katında meydana geldi. Garsonluk yapan babası Atlas İnce ile birlikte yaşayan ve iddiaya göre psikolojik tedavi gören Onur İnce, dün sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle babasıyla tartıştı. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis, herhangi bir yaralanan ve şikayette bulunan olmaması üzerine evden ayrıldı. POLİSE KAPIYI AÇIP, BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİOnur İnce, babası Atlas İnce ile birkaç saat sonra belirlenemeyen nedenle yeniden tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Onur İnce, mutfaktan aldığı bıçakla babası Atlas İnce'ye saldırdı. Babasını başından ve vücudunun 10 yerinden bıçaklayan Onur İnce, komşularının ihbarı üzerine eve gelen polise kapıyı açtı. Ardından kanlar içindeki babasının yanına gidip, tekrar bıçaklamaya başladı. Bunun üzerine polis, Onur İnce'yi kolundan yaralayarak etkisiz hale getirdi. Yaralı Onur İnce, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilerek gözaltına alınan Onur İnce, bugün adliyeye sevk edildi. İfadesinde 'Cinnet getirdim, pişmanım' dediği öğrenilen Onur İnce, gazetecilerin 'Babanızı niçin öldürdünüz?' sorusuna ise "Allah'a sığınırım" diye cevap verdi. 3 KEZ HASTANEYE GİTMİŞ Onur İnce'nin sinir krizi geçirdiği için 13, 14 ve 16 Ekim tarihlerinde babasıyla birlikte Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine geldiği ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şahsın adliye gelişiGazetecilerin neden öldürdün sorusuna Onur İnce Allah'a sığınırım demesi-Adliye dış görüntüsü

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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'Şeytan doldurur dedim dinlemedi, namluyu doğrultup tetiğe bastı'

ANTALYA'da, iddiaya göre tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu 2 aylık bebeği Kumsal Karataş'ın ölümüne neden olan Yusuf Karataş (18), 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Karataş'ın birlikte yaşadığı Marzi G. (17), "Bebeğin altını temizliyordum. Namluyu bana doğrultu. 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Bu kez önce havaya, sonra bebeğim Kumsal'a doğrultup, tetiğe bastı" dedi. Olay, geçen cumartesi günü saat 17.30 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5480 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. Babası Yusuf Karataş'ın iddiaya göre temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu çıkan saçmalar, 2 aylık Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal, olay yerinde hayatını kaybederken, anne Marzi G. ile baba Yusuf Karataş gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kumsal bebeğin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.'YAPMA ŞEYTAN DOLDURUR'Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Yusuf Karataş, olayın tüfeği temizlerken meydana geldiğini ileri sürdü. Anne Marzi G. ise bebeğin ölümüyle ilgili birlikte yaşadığı Yusuf Karataş'ı suçladı. Marzi G., "Bebeğin altını temizliyordum. Elinde tüfekle yanıma geldi ve tüfeğin namlusunu başıma dayadı. Ben de 'Yapma şeytan doldurur' diye uyardım. Beni dinlemedi. Tüfeği önce tavana daha sonra bebeğe doğrultup, tetiğe bastı" dedi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Marzi G. savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak serbest bırakılırken, Yusuf Karataş 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------ARŞİV görüntüler

HABER: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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KONYA'DA OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU ÖLEN BABA- OĞUL TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da, dün alışveriş yapmak için markete gitmek üzere kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen'in (5), bugün Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aynı kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan anne Sibel Özkan (36), tekerlekli sandalyede oğlu ve eşini son yolculuklarına uğurladı. Anne Özkan, "Beni Eymen'imin yanına götürün, ne yapacak o orada" diye ağladı. 'AİLELER OTOMOBİL ANAHTARINI VERİP GENÇLERİ SOKAĞA BIRAKIYOR'Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan (51), kazaya neden olan sürücü Furkan O.'nun (19) en ağır cezayı almasını istedi. Olayın kaza değil, adeta bir cinayet olduğunu belirten İsa Özkan, şunları söyledi: "Üzücü bir durum. Normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Kardeşim de işinden evine giden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Sürücünün yaptığı bir cinayettir. İnşallah en kısa zamanda gerekli işlemler yapılır ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Aileler, arabalarının anahtarını veriyor ve gençleri sokağa bırakıyor. Kaldırımda suçsuz, günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Maalesef ikisini de kaybettik. Yasalar bunlarla ilgili daha güçlü olur umarım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------Baba ve oğulun cenazesinden detay-Yaralı halde cenazeye katılan anneden detay-Ağabey İsa Özkan röp

Haber- kamera: Hasan DÖNMEZ- Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/ KONYA

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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

TOKAT'ta serinlemek için gölete giren Kenan Uçar (25) boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Tokat merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için gölete giren Kenan Uçar, bir süre sonra suda kayboldu. Uçar'ın kaybolduğunu gören arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri gölette arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda gölet içinde Kenan Uçar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Uçar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.