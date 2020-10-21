DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

21.10.2020 13:31
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

*- Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, iki otomobilin üzerine düştü.

*- Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde yaşanırken öğle saatlerinde aniden bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi 5033 Sokak üzerinde yıkılan bir ağaç, üzerine devrildiği iki otomobilde hasara yol açtı. kent merkezinde ise bazı yan yollar yağmur suyuyla doldu. Yolun suyla kaplanmasından dolayı araç zürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

TATİLCİLER SAHİLDE YAKALANDI

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili boşaldı. Konyaaltı sahilinde spor yapanlar ve yürüyüşe çıkanlar, sağanak şaşkınlığı yaşadı. Sahilde oturanlar hızla toplanarak evlerinin yolunu tutarken, tristler ise bir süre yağmur atlında denize girmeyi tercih etti. Yağmurun hızlanmasıyla birlikte cankurtaranlar denize girenleri uyararak dışarı çıkmalarını istedi. ŞEMSİYELER DENİZE UÇTUSahildeki işletmelerin şezlongları devrilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler denize uçtu. Denize uçan şemsiyeleri çalışanlar çıkarırken, bir kişi ise bu sırada denizde yüzdü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinden geçemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Adliye girişinde yağmura yakalananlarYağmur ve rüzgarın şiddetinden görüntüYolda yürüyenlerDolu yağışındanBir aracın üzerine devrilmiş ağaçtan görüntüDetay----------------- Antalya trafiğinden genel görüntüYağıştan detaylarAlt geçitte mahsur kalan motosikletli çiftten detay Antalyaspor kavşağında yan yolda su birikintisinden genel görüntüDolu birikintisi detayYağıştaki tafikten detaylarYağmurlukla yürüyen kadından detaySuya batan araçlardan detaySuda motosıkletını suren kişiden detayDevrilen ağaçlardan detay ve genel görüntülerKonyaaltı sahilinden detaySahilde denizden çıkan kadınlardan detayDenizde yüzen kişileden detayYağmura yakalanan kişilerden detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- Süleyman EKİN- Semih ERSÖZLER- KAMERA: Emrah GÜL- Aslı DURAN/ANTALYA, -

=================

Ablasını sokak ortasında öldürdü

ADIYAMAN'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.

Mustafa Aslan, Merve Aslan, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı         
11:43
130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti         
11:24
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:45:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei