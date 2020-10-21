DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Antalya'da öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak ve rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

*- Rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, iki otomobilin üzerine düştü.

*- Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Turizm kenti Antalya'da hava sıcaklığı mevsim normallerinde yaşanırken öğle saatlerinde aniden bastıran yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini artıran sağanağa, vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Saatteki hızı zaman zaman 35 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Kepez ilçesindeki Akdeniz Sanayi Sitesi 5033 Sokak üzerinde yıkılan bir ağaç, üzerine devrildiği iki otomobilde hasara yol açtı. kent merkezinde ise bazı yan yollar yağmur suyuyla doldu. Yolun suyla kaplanmasından dolayı araç zürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

TATİLCİLER SAHİLDE YAKALANDI

Kent merkezinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle dün binlerce kişinin denize girdiği Konyaaltı Sahili boşaldı. Konyaaltı sahilinde spor yapanlar ve yürüyüşe çıkanlar, sağanak şaşkınlığı yaşadı. Sahilde oturanlar hızla toplanarak evlerinin yolunu tutarken, tristler ise bir süre yağmur atlında denize girmeyi tercih etti. Yağmurun hızlanmasıyla birlikte cankurtaranlar denize girenleri uyararak dışarı çıkmalarını istedi. ŞEMSİYELER DENİZE UÇTUSahildeki işletmelerin şezlongları devrilirken, şiddetli rüzgar nedeniyle şemsiyeler denize uçtu. Denize uçan şemsiyeleri çalışanlar çıkarırken, bir kişi ise bu sırada denizde yüzdü. Şiddetli yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda oluşan su birikintilerinden geçemedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Adliye girişinde yağmura yakalananlarYağmur ve rüzgarın şiddetinden görüntüYolda yürüyenlerDolu yağışındanBir aracın üzerine devrilmiş ağaçtan görüntüDetay----------------- Antalya trafiğinden genel görüntüYağıştan detaylarAlt geçitte mahsur kalan motosikletli çiftten detay Antalyaspor kavşağında yan yolda su birikintisinden genel görüntüDolu birikintisi detayYağıştaki tafikten detaylarYağmurlukla yürüyen kadından detaySuya batan araçlardan detaySuda motosıkletını suren kişiden detayDevrilen ağaçlardan detay ve genel görüntülerKonyaaltı sahilinden detaySahilde denizden çıkan kadınlardan detayDenizde yüzen kişileden detayYağmura yakalanan kişilerden detaylar

HABER: İbrahim LALELİ- Süleyman EKİN- Semih ERSÖZLER- KAMERA: Emrah GÜL- Aslı DURAN/ANTALYA, -

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Ablasını sokak ortasında öldürdü

ADIYAMAN'dan Diyarbakır'a gelen Mustafa Aslan (21), 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Kooperatifler Mahallesi'ndeki Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Mustafa Aslan, iddiaya göre 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve ile buluşmak için Adıyaman'dan Diyarbakır'a geldi. Sanat Sokağı'nda ablası Merve ile görüşen Mustafa Aslan, tartışma sonrası yanında bulundurduğu tabancayı çıkarıp, 4 el ateş etti. Kurşunlarına isabet ettiği Merve Aslan yere yığılırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Merve Aslan, çağrılan ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Mustafa Aslan ise polisler tarafından gözaltına alındı.