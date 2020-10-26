DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: 'Uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Allah'ın izniyle Türksat 5A'yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece 'uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulunmak, toplantılara katılmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Karaismailoğlu, ilk olarak Afyonkarahisar Valiliği'ni ziyaret etti. Karaismailoğlu, daha sonra Afyonkarahisar Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Ardından kent merkezinde esnaf ziyareti yapan Karaismailoğlu, eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ile turşucu dükkanına girdi. Burada Veysel Eroğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu'na zinde ve genç kalmasının sırrı olarak gördüğünü söylediği sarımsak turşusundan hediye etti.

'AFYON ADETA TÜRKİYE'NİN KESİŞİM NOKTASINDA'Bakan Karaismailoğlu, esnaf ziyaretinden sonra kent merkezindeki otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Vali Gökmen Çiçek ve Veysel Eroğlu ile AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Zeybek, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Uluçay, diğer protokol üyeleri ile belediye başkanları ve ilgili kurum müdürleri de yer aldı. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmasına, "Adı, Kurtuluş Savaşı'mızla özdeşleşen, Büyük Taarruz'un planlarının yapıldığı, Batı Cephesi Komutanlığı'nın karargahı olan, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yönetildiği güzel ve tarihi şehir Afyonkarahisar'da olmaktan onur duyuyorum. Güzel ülkemizin güneyinden kuzeyine, doğusundan batısına, tüm yolları Afyon'dan geçiyor. Afyon adeta Türkiye'nin kesişim noktasında yer alıyor" diye başladı.

'TÜRKSAT 5A'YI KASIMDA UZAYA GÖNDERİYORUZ'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye için durmaksızın çalıştıklarını söyleyen Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana geçen 18 yılda, ülkemizdeki ulaşım ve haberleşme yatırımları için tam 907 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptık. 2003 yılında; kara yollarındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, bugün 27 bin 700 kilometreye çıkardık. 26 havalimanımızı, bugün 56'ya çıkardık. 81 ülkeye yapılan uçuş rota sayısını, bugün 173 ülkeye çıkardık. Sadece yol, havalimanı yapmadık. Uzaydaki haberleşme uydularımızı da artırıyoruz. Allah'ın izniyle Türksat 5A'yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B'yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece 'uzay vatan'da daha çok söz sahibi olacağız" dedi.

'YILLIK ORTALAMA YOLCU SAYIMIZ 44,8 MİLYONU GEÇMEKTEDİR'2003 yılında yüksek hızlı tren (YHT) demir yolu bulunmazken, bugün 1213 kilometre YHT hattı olduğunu aktaran Bakan Karaismailoğlu, "2009 yılında Ankara- Eskişehir hattı ile başladığımız YHT seferlerine, 2011'de Ankara- Konya ile devam ettik. 2014'te Eskişehir- Pendik, 2019'da da Marmaray Projesi ile Gebze- Halkalı arasında YHT demiryolu hattımızı tamamladık. 2020 yılına kadar Ankara- Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara- Konya hattında 13,3 milyon, Konya-İstanbul hattında da 3,5 milyon yolcu taşıdık. Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir. Türkiye'de demir yolu ile taşınan yük miktarında da 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken; 2023 hedefimiz 45 milyon ton, 2028 hedefimizi de 150 milyon ton olarak belirledik" diye konuştu.Türkiye'nin demir yolunda Çin- Londra arasındaki orta kuşak ipek demir yolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer aldığına işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "Bu hat üzerindeki Bakü- Tiflis- Kars demir yolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,4 milyar dolardan, 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprümüz ile birlikte, İstanbul- İzmir Otoyolu'muz ülkemizin prestij projeleridir."

Haberleşme alanında, mobil abone sayısının 83 milyona, sabit internet abone sayısının ise 15 milyon 300'e çıkarıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, fiber hat uzunluğunun ise 404 bin kilometreye çıkarıldığına değindi. Afyonkarahisar'da yapılan ulaşım ve haberleşme yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, "Afyonkarahisar için çok önemli olan demiryolu yatırımımız kuşkusuz, Ankara- Polatlı- Afyonkarahisar- Uşak- Manisa- İzmir YHT projesidir. Bu proje tamamlandığında, Afyonkarahisar'ın yük ve yolcu taşımacılığında çığır açılacaktır. Ankara- Polatlı- Afyonkarahisar- Uşak- Manisa- İzmir YHT projesinde, TCDD Genel Müdürlüğü'müzün yürüttüğü altyapı çalışmalarında yüzde 40'a yakın ilerleme kaydettik. Projenin kalan altyapı, üstyapı ve elektromekanik işleri Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'müz tarafından yapılacaktır. Afyonkarahisar'ı yüksek hızlı trenle İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e bağladığımız bu önemli projemiz sayesinde 824 kilometrelik mesafenin seyahat süresini 14 saatten 3,5 saate indireceğiz" dedi.