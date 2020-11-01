DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

01.11.2020 15:08
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmişİZMİR'in Seferihisar ilçesi merkez üssünde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yerle bir olan binalar hakkında 'çürük' raporu düzenlendiği ortaya çıktı.

Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş

İZMİR'in Seferihisar ilçesi merkez üssünde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yerle bir olan binalar hakkında 'çürük' raporu düzenlendiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Doğanlar apartmanı hakkında yetkililer üst raporun alınması için daire sakinlerini uyardı, ancak bir araya gelen apartman sakinleri görüş birliğine varamadığı için tartışmaların ardından detaylı raporu almadı. 2012 ve 2018'de her iki binanın da riskli ve tehlikeli olduğu belirtilirken, bazı vatandaşlar apartman sakinlerinden birkaçının bu uyarılardan sonra binalardan taşındığını söyledi.

Seferihisar açıklarındaki 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi. Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması'ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı. Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

'ARKADAŞLARIM EVLERİNİ SATIP GİTTİ'

Rıza Bey apartmanının hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, "Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır" dedi.

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan, "2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu ama çoğu da kiracıydı, ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var" diye konuştu.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur, "Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı, onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil" ifadelerini kullandı.

Seferihisar, Apartman, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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