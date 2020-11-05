DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Terör saldırısında şehit olan Selim, 10 gün sonra askere gidecekmiş

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde, PKK'lı teröristlerin füze ve uzun namlulu silahlarla yaptıkları saldırıda şehit olan ve otopsileri tamamlanan işçilerin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Saldırıda şehit olan Selim Gündüz'ün (19) yakınları, Selim'in para biriktirdiğini, 10 gün sonra askere gideceğini söyledi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinesine, dün PKK'lı teröristler tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda, işçilerden Selim Günüz olay yerinde şehit olurken, Zeki Ölmez ile Mehmet Reşat Keskin ise ağır yaralandı. Ancak Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez ile Keskin de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİYaşanan olayın ardından ise saldırının yapıldığı bölge, havadan ve karadan ateş altına alındı. Bölgedeki operasyonlar sonucunda Balkayalar bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Bölgedeki operasyonlar devam ederken, otopsileri tamamlanan şehit işçilerin cenazeleri de ailelerine teslim edildi. İşçilerden Zeki Ölmez ve Selim Gündüz'ün Yüksekova'da, Reşat Keskin'in ise memleketi Van'da toprağa verileceği belirtildi.

'PARA BİRİKTİRİYORDU, ASKERE GİDECEKTİ'İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kamışlı köyüne bağlı Kilimli mezrasında yaşayan 19 yaşındaki Selim Gündüz'ün evi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Köyde Selim Gündüz'ün cenazesini bekleyen yakınlarının anlattıkları ise yürek burktu. Selim'in çok iyi bir genç olduğunu ve 10 gün sonra askere gideceğini anlatan amcasının kızı Tuba Gündüz, "Ekmek parası için çalışıyordu. Askere gitmek için para topluyordu. Ailemizin en neşelisiydi. Selim her düğün başında oynuyordu. Çok güzel oynardı. Düğünlerin neşesiydi. Çok güzel ve cana yakın bir insandı. 10 gün sonra da askere gidecekti" dedi.

Amcasının oğlu Abidin Günüz ise "Konuşacak kelime bulamıyorum. Gelen bir telefonla yakınımız Selim Gündüz'ün şehit edildiği haberi aldık. Apar topar Şemdinli'ye gittik. Daha önce eczanede çalışıyordu. Şimdi kepçe operatörlüğü yapıyordu. Askere gitmek için de para biriktiriyordu" diye konuştu.