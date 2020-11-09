DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Yağcıoğlu apartmanın yıkılma anı kamerada

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde geçen cuma günü meydana gelen depremde hasar gören Yağcıoğlu apartmanın yıkılma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyülüğündeki depremde Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı tamamen yıkıldı. Arama- kurtarma ekipleri enkazın altında kalan kişileri kurtarmak için çalışma yaptı. Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 24 kişi kurtarılırken, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.Enkazda kimsemin olmadığının anlaşılması üzerine molozlar, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Depremde binanın yıkılma anı ise, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yıkılan binadan etrafa toz bulutları dağıldığı görüldü.