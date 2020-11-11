DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

11.11.2020 13:16
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken İlayda Kılınç'ın, 1 yıl hapsi istendiCHP'nin Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter hesabından yaptığı, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı sonrasında...

Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken İlayda Kılınç'ın, 1 yıl hapsi istendi

CHP'nin Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter hesabından yaptığı, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı sonrasında hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kılınç'ın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı nedeniyle CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan ve disiplin kuruluna sevk edilen İlayda Kılınç, partisinin kararını beklemeden istifa etti. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Kılınç'ın 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sanığın kamu haklarından yoksun bırakılması istendi.İddianamede Kılınç'ın, paylaşımını Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesinde yaptığını ve bireysel olarak gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Paylaşımın ardından 5 dakika sonra pişman olduğunu ve kaldırdığını anlatıp, sonrasında özür dilemek için kendi sosyal medya hesabından bir video paylaştığını kaydeden Kılınç'ın paylaşımının, Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği, kamu davası açıldığı belirtildi. İddianamede, "Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Trabzon, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kremlin'den Türkiye açıklaması: İşbirliğimiz Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden yapılacak Son Dakika! Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinden sonra Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar durdu Rusya'yı eleştiren Ermenilere Margarita Simonyan'dan sert yanıt: Her Ermeni gidip kirli dilini kesmelidir Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi Son Dakika! 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrenciler için bir haftalık ara tatil başlıyor Akşener, Albayrak'ın Instagram üzerinden istifa etmesini eleştirdi: 18 yılda hiç mi devlet adabı öğrenemediniz? 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi Rusya'nın kuzeyinde nesli tükenmekte olan morslara ait sürü tespit edildi
Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı Son Dakika: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile anlaştı         
13:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi Liste gittikçe kabarıyor! Bir kentimizde daha 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama geldi         
11:59
Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde Barcelona iflasın eşiğine geldi! Kulübe kayyum atanması gündemde         
11:47
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı Taksim'de maske takmadıkları için ceza yiyen turist kadınlar, küfür edip gazetecilere saldırdı         
09:21
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 13:42:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei