DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Trabzon' paylaşımıyla tepki çeken İlayda Kılınç'ın, 1 yıl hapsi istendi

CHP'nin Isparta eski İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç'ın Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Twitter hesabından yaptığı, Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı sonrasında hakkında başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi. Kılınç'ın 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Fenerbahçe- Trabzonspor derbisi öncesi Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik hakaret içeren paylaşımı nedeniyle CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı görevinden alınan ve disiplin kuruluna sevk edilen İlayda Kılınç, partisinin kararını beklemeden istifa etti. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame ise Isparta Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Kılınç'ın 'halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, sanığın kamu haklarından yoksun bırakılması istendi.İddianamede Kılınç'ın, paylaşımını Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesinde yaptığını ve bireysel olarak gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. Paylaşımın ardından 5 dakika sonra pişman olduğunu ve kaldırdığını anlatıp, sonrasında özür dilemek için kendi sosyal medya hesabından bir video paylaştığını kaydeden Kılınç'ın paylaşımının, Trabzon iline yönelik hakaretler içerdiği, kamu davası açıldığı belirtildi. İddianamede, "Trabzon kentine yönelik hakaret ve aşağılama eyleminin kentte yerleşik bulunan tüm kişilere gerçekleşmiş olduğu anlaşılmaktadır. Suçu oluşturan sözlerin vahameti, suçun nitelik olarak çok ve belirsiz sayıda yurttaşı mağdur durumda bırakması ve kamu yararının suçun meydana getirdiği sosyolojik etkiyle birlikte kamu davası açılmıştır" ifadelerine yer verildi.