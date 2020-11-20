DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

20.11.2020 13:37
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce turizmcinin villasında hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın dosyanın istinafa taşınmasıyla ilgili baba Mehmet Baş, "Yapılan keşif sonucunda kızımın ölümünün intihar değil, cinayet...

Aslı Baş'ın babası: Kızım geri gelmeyecek, başka çocuklar ölmesin

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 10 yıl önce turizmcinin villasında hayatını kaybeden manken Aslı Baş'ın dosyanın istinafa taşınmasıyla ilgili baba Mehmet Baş, "Yapılan keşif sonucunda kızımın ölümünün intihar değil, cinayet olduğu kanıtlandı. Benim çocuğum öldü. Onu getirmeyecek ama geride kalan çocuklarımız öldürülmesin" dedi.Miss Model of Turkey Yarışması'nda 2003 yılı Türkiye Mankenler Kraliçesi seçilen Aslı Baş, 2010'da Bodrum'un Yalıkavak beldesinde turizmci Ahmet Bayer'e ait villanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baş'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan iş insanı Ahmet Bayer'in oğulları Hakan Bayer ve Volkan Bayer, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 15 Ocak'ta açıklanan kararında mahkeme heyeti, Ahmet Bayer ile oğulları Volkan Bayer ve Hakan Bayer hakkında, 'kasten öldürme' suçundan kamu davası açılmış ise de yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Mahkeme heyeti, 'Yalan tanıklık', ile 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yargılanan diğer sanıkların da beraatine karar verdi. Ailenin itirazı üzerine, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklara verilen beraat kararının bozulması talebiyle istinafa başvurdu.'İNTİHAR DEĞİL CİNAYET OLDUĞU KANISINA VARDILAR'Dosyasının istinafa tanışmasıyla ilgili Aslı Baş'ın babası Mehmet Baş (73), şunları söyledi: "Kızım Aslı Baş, 2010 yılının 21 Temmuz'unda Bodrum Yalıkavak tatil köyünde otel sahipleri tarafından öldürüldü. Dönemin savcısına yapılan baskı sonucunda olay yeri yeterince incelenmedi. 1,5 yıl sonra siyasetçi İhsan Kalkavan devreye sokularak bu işten kurtulmaya çalışıldı. İhsan Kalkavan FETÖ'cüdür. Kızımın olayını örtbas etmeye çalıştılar. Ancak yine de verdiğimiz mücadele sonucunda olay yerini inceleme fırsatını bulduk. Bu arada, Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 3 tane, biri matematik, ikisi fizik hocası ve Akdeniz Üniversitesi Spor Akademisi'nden bir öğretim üyesi keşif yaptı. Keşif sonucunda bunun intihar değil, cinayet olduğu kanısına vardılar. Raporu da buna göre hazırladılar. Biz kızımız, çocuklarımız öldürülmesin, ölmesin istiyoruz. Parası olan, ekonomik gücü olan, sosyal çevresi güçlü olan insanların öldürmeye hakları varmış gibi adaleti etkilemeye çalışmasınlar. Biz adalete güvenmek istiyoruz. Adil yargı istiyorum. Benim çocuğum öldü. Onu getirmeyecek ama geride kalan çocuklarımız öldürülmesin. Hükümet yetkilerini kullanarak bunlara müdahale etsin. Çocuklarımız ölmesin. Mukaddes olan yaşam hakkı ellerinde alınmasın."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORSüleyman EKİN/ANTALYA,

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Polise 'Hiçbir şeye sap olamadım' diyen alkollü sürücünün kaza anı kamerada

Bursa'da, kontrolden çıkan otomobilin, park halindeki araca çarptıktan sonra takla atarak, yan yattığı kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan yara almadan kurtulan ve alkollü olduğu tespit edilen sürücü Semih G., polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım" demişti. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. Semih G. yönetimindeki 16 GM 267 plakalı otomobil kontrolden çıkıp, park halindeki araçlara çarptıktan sonra takla atarak yan yattı. Kazada Semih G. yaralanmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince alkol muayenesi yapılan Semih G.'nin, 121 promil alkollü olduğu tespit edildi.'HİÇ BİR ŞEYE SAP OLAMADIM'Kazadan sonra hasar gören otomobilini inceleyen Semih G.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kazayı haberi alan Semih G.'nin annesi A.G.'de olay yerine geldi. Ekip otosunun yanına giden anne, oğlunu teselli etti. Semih G. ise annesinin geldiği sırada polis ekiplerine, "Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadımö dedi. Polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Semih G. yönetimindeki otomobilin park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yol ortasında yan yattığı görülüyor.

kızım dizisi, Aslı Baş, Cinayet, İntihar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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