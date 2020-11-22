DHA YURT BÜLTENİ- 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 12
22.11.2020 18:01
Giresun'da ev yangınıGİRESUN'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Giresun'da ev yangını
GİRESUN'da, 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki daire, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Aksu Mahallesi Deniz Sitesi Evleri'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kimsenin olmadığı sırada başlayan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Apartman sakinleri de yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkarak, söndürme çalışmalarını endişeyle izledi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika Konyaspor, geriye düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti Hatayspor maçında hatalı gol yiyen Gökhan Akkan gözyaşlarını tutamadı Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi Husumetli iki aile arasında çıkan baltalı, kürekli kavgada iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Sevgilisini rahatsız eden kişiyi tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş