DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Menemen'de Başkan Aksoy ve 10 kişi tutuklandı

İZMİR'in Menemen Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilince partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik geçen cumartesi sabah saatlerinde yolsuzluk operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 27 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başkan Aksoy'la gözaltına alınanlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasatürk ile bazı hurda firmaları sahipleri ile belediye personelinin bulunduğu bildirildi. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi dün adliyeye sevk edildi.

AKSOY DAHİL 11 KİŞİYE TUTUKLAMAHakkında 'zimmet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık' suçları bulunan Serdar Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. Aksoy, yanında bavulla birlikte adliyeye gelmiş ve basın mensuplarına yanıt vermemişti. Serdar Aksoy, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. Aksoy ile tutuklananlar arasında, Başkan Yardımcısı Mehmet Cin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagehan Karaca, Fen İşleri Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yaşatürk, Mustafa Çama, Gökhan Uzun, Tarkan Fikret Çalık ve Gamze Yıldız'ın da bulunduğu bildirildi. 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişi de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Ayrıca, adliye önünde kararın açıklanmasını bekleyen şüphelilerin yakınları arasında kavga çıktı. Polis, kavga edenleri müdahale ederek ayırdı.

AKSOY İLE İLGİLİ İDDİALAR ŞÖYLESerdar Aksoy'un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını bildirdi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı yapıldığı iddia edildi. Aksoy'un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy'un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.'de şirket müdürü olduğu ve 'huzur hakkı' adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı.

Malatya'da her şehit için 1 fidan dikildi

MALATYA'da, Genç Ülgen Topluluğu tarafından Şehir Mezarlığı içerisinde bulunan Şehitlikte fidan dikimi yapıldı. Toprakla buluşturulan fidanlara şehitlerin isimleri verildi.

Genç Ülgen Topluluğu tarafından düzenlenen fidan dikimine topluluk üyelerinin yanı sıra şehit yakınları da katıldı. Şehit yakınları, fidanların dikimi sırasında duygusal anlar yaşadı. Şehit yakınları, şehitlerinin isimlerinin fidanlarda hayat bulamasından memnun olduklarını söyledi.

Genç Ülgen Topluluğu Malatya Sorumlusu Mehtap Çavuş, 81 ilde şehitler için projeler düzenlediklerini kaydederek, "Kütüphanelere kitap toplama, yardımlaşma etkinliklerimizin yanında bütün şehit ailelerine sürekli ziyaret düzenliyoruz. Şimdiki projemiz de fidan dikimi. Her şehit adına bir fidan olsun istiyoruz. Ankara'da gerçekleştirdik bu projeyi ve şimdi de Malatya'da gerçekleştiriyoruz. 81 ilde inşallah devam edeceğiz. Bizim amacımız o, bu şu, isim, hiçbir şey önemli değil. Sadece şehitlerin ismi yaşatılsın. Sadece bizim derdimiz o. Çünkü artık o ailelere saraylar da verilse ne yapılırsa yapılsın sadece çocuklarının isimleri yaşadığı sürece onlar da onlarla birlikte yaşıyorlar" dedi.

AÜ Teknokent'te, 'Türk tipi' kordon kanı bankacılığı

AKDENİZ Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren kordon kanı bankası sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, 'Türk tipi' kordon kanı bankacılığını literatüre soktuklarını belirterek, "Türk tipi derken, aslında imece kültüründen bahsediyoruz. Saklama masrafları bankalar tarafından karşılanan bedelsiz ürünlerin saklanması ve bir havuz oluşturarak, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kök hücre kaynağını sağlamak" diye konuştu.

Babylife Kordon Kanı Bankası ve Hücre-Doku Üretim Merkezi Sorumlusu Dr. Durmuş Burgucu, kordon kanı bankacılığının 1990 yılından günümüze kadar, sürekli araştırma ve uygulama anlamında üzerinde çok çalışılan bir alan olduğunu söyledi. Kordon kanı bankacılığı yönetmeliğinin 2005 yılında yayımlandığını aktaran Dr. Burgucu, kordon kanı bankacılığının yaklaşık 20 yıldır kök hücre kaynağı olarak kullanılan bir alan olduğunu, dünyada ve ülkemizde daha ziyade kemik iliği naklinde temel bir kök hücre kaynağı olduğunu söyledi.

EKSİ 196 DERECEDE SAKLANIYORDr. Durmuş Burgucu, temel hedefin kordon kanı içinde bulunan kan yapıcı kök hücre ya da diğer adıyla hematopoetik kök hücrelerin, uygun koşullarda alınması, transfer edilmesi ve saklanması, ihtiyaç duyulana kadar eksi 196 derecede uzun dönemlerde saklama işleminin gerçekleştirilmesi olduğunu belirtti. Dr. Burgucu, "Saklamadaki temel hedef şu; kemik iliği nakli diye de isimlendirilen aslında hematopoetik kök hücre nakli olan, diğer adıyla kan yapıcı kök hücre nakli olan tedavi seçenekleriyle tedavi edilen hastalıklarda bir kök hücre kaynağı olarak kullanılmasıdır. Kordon kanının temel yaklaşımı budur" dedi.

30 YILDA 4 MİLYON KORDON KANI DEPOLANDIDünyada 90'lı yıllardan günümüze kadar yaklaşık 4 milyon ünitenin üzerinde kordon kanının başarıyla depolandığını, 40 bin üniteyi aşan sayılarda da dünyada başarılı bir şekilde kemik iliği nakli amacıyla kordon kanı kullanıldığını kaydeden Dr. Burgucu, şöyle dedi:

"Ülkemizde 2000'li yılların başından başlayıp, şu an yaklaşık her 10 milyon nüfusa bir merkez olacak şekilde temelde altyapısı oluşmuş bir çalışma alanı. Bizim merkezimiz de ülkemize ilk öncülük eden merkezlerden. Son 4, 5 yıla bakacak olursak geriye dönük yaklaşık 5 bin ünite kordon kanının ülkemizin her bir coğrafyasından başarıyla alınıp transfer edilmesi ve saklanmasını gerçekleştirdik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kemik iliği nakli amacıyla kullanılma oranı her geçen gün artıyor. Son iki yılda pediatrik hastalarda, yani çocuk hastalarda 10 adet başarılı nakli gerçekleştirdik. Bu, bizim merkezimiz tarafından alınıp, işlenip, dondurulup, sonrasında ihtiyaç duyulduğu zaman kemik iliği ünitelerine transfer edilmesidir."

HER GEÇEN GÜN TALEP ARTIYORBunun dışında bir kök hücre kaynağı olarak kordon dokusu ya da göbek bağının son birkaç yıllık sürede hem bankalama anlamında hem de klinik araştırma düzeyinde kök hücre kaynağı olarak kullanıldığını ifade eden Dr. Burgucu, "Son bir yılda vatandaşlarımızdan talebin arttığını görüyoruz. Özellikle kan ve dokunun birlikte saklanması isteniyor. Fakat şunu bilelim, henüz gelişmekte olan doku kaynaklı hücreler, önümüzdeki 10 yıl içinde daha etkin kullanılacak bir kök hücre kaynağı gibi görünüyor" diye konuştu.

BAŞVURUDA İLK SIRADA DOKTOR, HEMŞİRE, ECZACI VE HEMŞİRELERMerkeze başvuran ailelerin demografik özelliklerine bakıldığında üç temel grubun öne çıktığının gözlendiğini belirten Dr. Burgucu, "İlk grupta hekim, hemşire ve sağlık çalışanı ve eczacı gibi sağlık disiplininden gelen, konuya çok da uzak olmayanlar bulunuyor. İkinci grupta ailesinde kötü huylu bir kan hastalığı ya da kemik iliği öyküsü olanlar var. Üçüncü grupta ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerimizden bilgi alışverişi sağlayarak, şu anki tıp ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip eden ileriye dönük bir yatırım yapmak isteyenler" diye konuştu.

TÜRK TİPİ KORDON KANI BANKACILIĞITürk tipi kordon kanı bankacılığını literatüre çalışma başlığı olarak kendi merkezlerinin soktuğunu aktaran Dr. Burgucu, "Yakın zamanda bunu bilimsel veri olarak yayımladık. Buradaki Türk tipi aslında tam bizim toplumumuza, ülkemize uyuyor. Türk tipi derken aslında biz burada imece kültüründen bahsediyoruz. Kordon kanı bankacılığı yönetmeliğimiz 2005 yılında yayımlandı. Saklama masrafları bankalar tarafından karşılanan bir kısım bedelsiz ürünlerin saklanması ve bir havuz oluşturmak. İhtiyacı olan vatandaşımıza Sağlık Bakanlığımız aracılığıyla kök hücre kaynağını sağlamak. Ülkemizdeki her merkez, imkanları doğrultusunda, merkezlere başvuran ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten özverili bir şekilde çalışıyor" dedi.

İKİ YILDA 10 KEMİK İLİĞİ NAKLİ YAPILDIDr. Burgucu, son iki yılda 10 adet başarılı kordon kanı kaynaklı kemik iliği nakli gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bunlar çocuk hastalardır. Nakillerde ilk dikkatimizi çeken, ailede kalıtsal kan hastalığı, özellikle talesemi majör olarak ya da Akdeniz anemisi olarak bilinen hastalar, yoğunluğumuzun yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor. Bunun dışında bağışıklık sistemi yani ümmin sistem yetmezliği olan, kötü huylu kan hastalığı dediğimiz lösemi olarak adlandırılan genişçe bir grubun içinden belli alt gruptaki hasta çocuklarımıza kök hücre kaynağı olarak kordon kanını merkezimizden sağladık. Burada kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerimiz, tüp bebek uzmanı hekimlerimiz ve tıbbi genetikçilerimizle çok ciddi bir ekip çalışması sonucunda hasta olan bireye kök hücre sağlanıyor" diye konuştu.

Maske takmayan kadın: İnsanlık hali hepimiz unutabiliriz

İZMİT'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulunan polis maske takmayan iki kadına ceza kesti. Cezaya tepki gösteren kadınlardan biri, "İnsanlık hali hepimiz unutabilirizö dedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin işlek cadde ve sokaklarında koronavirüs denetimi yaptı. Yapılan denetimler sırasında Yürüyüş Yolu üzerinde maske takmayan iki kadını gören polis, yanlarına giderek ceza kesmek istedi. Bunun üzerine kimliğini vermek istemeyen iki kadın polise ceza kesmek istediği için, gazetecilere de kendisini görüntülediği için tepki gösterdi. Bir anlık dalgınlık sonucu maskesini takmadığını belirten ismi öğrenilemeyen kadın, "Çok saçma bir ceza, arabadan daha yeni inmiştim o yüzden maskemi takmayı unuttum. İnsanlık hali, hepimiz unutabiliriz kendilerine unuttuğumu söyledim ama ceza yedim. Yediysek de yapacak bir şey yok. Çok anlık bir olay oldu. Arabada sigara içtiğim için maskemi çıkarmıştım, inince de takmayı unuttumö dedi.

Polis ekipleri tarafından maske takmadığı gerekçesiyle 900'er TL idari para cezası uygulanan iki kadın tutanaklarını teslim aldıktan sonra polis ekiplerinin yanından ayrıldı.