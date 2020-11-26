DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Hamsi bolluğu fiyatlara yansımaya başladı: Fiyatlar 30 liradan 10 liraya kadar düştü

ZONGULDAK açıklarında yaşanan hamsi bolluğunun ardından tezgahlardaki balık fiyatları düşüşe geçti. Ortalama 30 liradan satılan hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü.

Karadeniz'de avlanan balıkçı tekneleri son günlerde dümenini Zonguldak'a çevirdi. Zonguldak açıklarında avlanan hamsi, kentteki balıkçı barınaklarından karaya çıkartılmaya başlandı. Dün akşam saatlerinde avlanan yüzlerce kasa hamsi de Kozlu ilçesinde bulunan balıkçı barınağından karaya çıkartıldı. Hamsiler, TIR'larla Türkiye'nin dört bir yanına gönderildi. Kenteki balıkçı tezgahlarında son bir aydır 25 ile 30 lira arasında değişen fiyatlarla satılan hamsinin fiyatı ise düşüşe geçti. Hamsini kilosu 10 liraya kadar geriledi.

Zonguldak Balık Pazarı'nda balık satan Zeki Beybeyoğlu, balığın bollandıkça fiyatların daha da düşeceğini belirterek, "Zonguldak şu an bereketli, palamutla hızlanmıştı. Şimdi hamsi başladı. Balık fiyatları düştü." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------Denizde bekleyen balıkçı tekneleri-Tezgahlardan detay-Hamsilerden detay-Balıkçı Zeki Beybeyoğlu ile röp

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Hakkari'nin yükseklerinde kar yağışı

HAKKARİ'nin yüksek kesimindeki köylerde, kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla bazı köyler, kısa sürede beyaza büründü.Haftanın sıcak ve güneşli geçtiği Hakkari'de, bugün yüksek kesimlerdeki köylerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla Boybeyi köyü, kısa sürede beyaza bürünürken, yüksek kesimlerdeki kar kalınlığı, 10 santimetreyi buldu. Güne kar yağışla uyananlar, kar kalınlığına şaşırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Lapa lapa yağan kar yağışı_Beyana bürünen Boybeyi Köyü'ndeki evlerin bahçeleri-Detaylar-Lapa lapa yağın karın altında otlanan büyükbaş hayvanlar

HABER: Behçet DALMAZ/HAKKARİ,

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Taner, yolun karşısına geçerken 2 otomobilin çarpmasıyla öldü

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a (18), otomobil çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin daha çarptığı genç, yaşamını yitirdi.Kaza, dün akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Babasının yanında otomobil tamiri yapan ve parça bırakmak için aracından inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Erol'a, plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Yola savrulan Erol'a, bu sırada arkadan gelen başka bir otomobil daha çarptı. Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerini aradı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Taner Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.Taner Erol'un cansız bedeni, yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Gencin cansız bedenini bekleyen akrabaları ise sinir krizi geçirdi. Öte yandan, Erol'a çarparak kaçan ve plakası tespit edilen otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı.Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Taner Erol'un fotoğrafıAdli Tıp KurumuCenaze aracının gelişiCenazenin araçtan alınışıGenel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Bahçedeki bidondan 1 kilo 100 gram esrar çıktı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir evin bahçesindeki bidonda 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A. ve S.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, dün operasyon düzenledi. Şüphelilerin evine yapılan baskında bahçede bulunan plastik bidonda 1 kilo 100 gram esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.