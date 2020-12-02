DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Interpol tarafından da aranan PKK'lı yakalandı

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, Interpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarılan, Türk mahkemeleri tarafından da terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan M.Ş.K. yakalanıp, tutuklandı.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG için Suriye'den Türkiye'ye elaman geçişi ile silah, mühimmat ve örgütsel doküman temini yapan kişiyi takibe aldı. Sınır hattında operasyon düzenleyen polis ekipleri, Interpol tarafından da hakkında kırmızı bülten çıkartılan, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza ile İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan M.Ş.K.'yi yakaladı. M.Ş.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYORAli LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

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PKK'lı teröriste 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456,5 yıl hapis cezası

VAN'da, 22 askerin şehit olduğu saldırılara katıldığı, TIR'ları yağmaladığı iddiasıyla yargılanan PKK'lı terörist 'Özgür Deniz' kod adlı Sezgin Deniz'e 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Çaldıran ilçesinde 16 Haziran 2016'da bir marketler zinciri ile sivillere ait 7 TIR'ın yağmalanması, 1 Eylül 2016'da 12 askerin şehit olduğu saldırı ile 15 Eylül 2016'da 10 askerin şehit olduğu saldırılara katıldığı belirlenen sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEBGİS aracılığıyla bağlanırken, avukatı salonda hazır bulundu. Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, sanığa, 'nitelikli yağma', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'kasten adam öldürmek', 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 23 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 456 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

VAN,

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Bolu'da yaylada yıkım gerginliğiVALİ ÜMİT: HAYVANCILIK YAPAN VATANDAŞLARIN HAKLARI KORUNMUŞTUR

Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Yaylalarda yapılan çalışmalar, şikayet üzerine tespit edilen kaçak inşaat ve çitleri kapsamaktadır. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları kesinlikle korunmuştur ve bundan sonra da korunacaktır. Hiçbir hayvancı barınağı yıktırılmamıştır" dedi. Ümit, 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların kaldırılarak meraların tamamen hayvancılık yapan vatandaşların faydalanmasına sunulacağını söyledi.VALİLİK: 732 DEKAR MERA ARAZİSİ İŞGALDEN KURTARILDIBolu Valiliği'nden yapılan açıklamada ise bu yıl içerisinde kentteki 17 yaylada 732 dekar mera arazisinin işgalden kurtarıldığı ifade edildi. Açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Bolu'da da hayvancılık yapan vatandaşlara, hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mera, yaylak ve kışlakların tahsis edildiği belirtildi. Mera, yaylak ve kışlakların özel mülkiyete geçirilemeyeceği, amacı dışında kullanılamayacağı, zaman aşımı uygulanamayacağı, sınırlarının daraltılamayacağı gibi hususların ilgili kanun kapsamında belirlendiği aktarılan açıklamada, yaylaların korunmasından muhtarlar ve belediye başkanlarının sorumlu olduğu vurgulandı.'HİÇBİR HAYVANCI BARINAĞI YIKTIRILMADI'Açıklamada, yaylalardaki mera işgalleri ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Valilik tarafından değişik zamanlarda ilgili kişi ve kurumlarla çalışmaların yapıldığı aklatılarak, şu ifadeler kullanıldı: "Valiliğimiz, yazışmalarında sadece bir meranın değil, daima tüm meraların korunmasını istemiştir. Son günlerde At Yaylası'nda ve diğer yaylalarda yapılan çalışmalar, şikayet üzerine tespit edilen kaçak inşaat ve çitleri kapsamaktadır. Hayvancılık yapan vatandaşlarımızın hakları kesinlikle korunmuştur ve bundan sonra da korunacaktır. Hiçbir hayvancı barınağı yıktırılmamıştır. Hayvanların otlama alanlarını daraltan kaçak çitler ve başlangıç aşamasındaki kaçak inşaatlar kaldırılmış veya kaldırılacaktır."O TARİHTEN SONRA YAPILAN YAPILAR YIKILACAKBu yıl içerisinde mera işgalleri ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkımı gerçekleşen yapılarla ilgili bilgi verilen açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde 2020 yılı içinde, Bolu Belediye Başkanlığı tarafından At Yaylası'nda 139 kaçak ihata, çit ve 2 yapı, İl Özel İdaresi tarafından 16 yaylada 169 kaçak ihata, çit ve 25 yapı olmak üzere il genelinde 17 yaylada toplamda 335 işlem yapılarak 732 dekar mera arazisi işgalden kurtarılmıştır" denildi.Ayrıca, mera ve yaylalarla ilgili yapılan işgal kaldırma işlemlerinin yasalara uygun gerçekleştiğinin belirtildiği açıklamada, hayvancılık yapan vatandaşların usulüne uygun yaptıkları barınakları hariç olmak üzere tüm meralardaki kaçak çitler ile İmar Barışı Yasası gereğince 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapıların kaldırılarak meraların tamamen hayvancılık yapan vatandaşların faydalanmasına sunulacağı ifade edildi.

BOLU

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12 yıl önceki trafik kazası cinayet çıktı

MERSİN'de 12 yıl önce tek taraflı motosiklet kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Cuma Çabuk'un (30) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Motosikletiyle yolda ilerleyen Çabuk'u otomobille sıkıştırarak kasti olarak öldürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Caddesi'nde 3 Nisan 2008 tarihinde motosikletiyle ilerleyen Cuma Çabuk'un tek taraflı trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Jandarma ekiplerinin ilk incelemesinde herhangi bir suç bulgusuna rastlanmadı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Cuma Çabuk'un dosyasını bir ihbar üzerine yeniden açtı. Cinayet dedektifleri, yaptıkları araştırma sonucu Cuma Çabuk'un, motosikletiyle seyir halindeyken C.D. tarafından otomobille kasti olarak sıkıştırılarak kaza yapması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. C.D. ve olay sırasında beraber oldukları iddia edilen H.D. ve M.D. polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.