DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

14.12.2020 13:13
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni, tekstil fabrikasıymış BARTIN merkezden geçen ırmağın rengi, artan kirlilik nedeniyle hafta sonu maviye dönerken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki renk değişiminin, tekstil fabrikasından kaynaklandığını belirledi.

Bartın Irmağı'ndaki kirliliğin nedeni, tekstil fabrikasıymış

BARTIN merkezden geçen ırmağın rengi, artan kirlilik nedeniyle hafta sonu maviye dönerken, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, ırmaktaki renk değişiminin, tekstil fabrikasından kaynaklandığını belirledi.

Kent merkezinden geçerek, Karadeniz'e akan Bartın Irmağı'nda cumartesi günü suyun rengi maviye döndü. Yaşanan kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, Budakdüzü köyünde kurulu bulunan tekstil fabrikasının boya sularının arıtma tesisinden ırmağa verilen deşarj noktasından numune alarak, Ankara'daki laboratuvara götürdü. Ekipler, fabrikada incelemeler yaptı. Cuma günü arıtma tesisinde arıtılarak, Kozcağız deresine giden 300 metre uzunluğunda olan dere yatağındaki balçıkların temizlenmesi için iş makinesi ile çalışmada, dere tabanında bulunan tortuların ırmağa karıştığı tespit edildi. Ekipler, dere yatağındaki çalışmaları durdurarak, kirliliğin artmasını önledi. Bugün sabah saatlerinde fabrikaya giden ekipler, hem arıtma tesisinde hem de dere yatağında incelemelerde bulunmaya devam etti. Irmaktaki kirlilik devam ederken, çalışmalar sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Fabrikanın yanından dere dron görüntüleri-Arıtma tesisinden sonraki atık renkli su görüntüsü-Çevre Müdürlüğü ekiplerinden detay-Irmaktaki renk değişikliği son görüntüler-Vatandaşların ırmağa bakması-Vatandaşların tepkisi-Vatandaşlarla röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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KAŞ'TA SİTENİN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ'Turuncu' alarmın verildiği Antalya'da, Acısu Deresi'nin taşma riski var (3)

Antalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu. İlçe girişindeki eski Kaş Cezaevi'nin hemen üst tarafındaki Habesos Sitesi'nin istinat duvarı, saat 09.00 sıralarında çöktü. Çökmenin meydana geldiği bölümün altındaki sahibi belirlenemeyen, otomobil, molozlar altında kaldı. Çökme anında bir dairenin oturma odasının duvarı da sıçrayan kayalar nedeniyle yıkıldı. Dairenin ve otomobilin, sitede yazın kalan kişilere ait olduğu, sahiplerinin bulunamadığı öğrenildi. Çökmenin ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede önlem aldı.Sitede oturan avukat Salim Cengiz, "4 gündür sürekli yağmur yağdı. Toprak suya doyunca sitenin istinat duvarı sabah çöktü. Şu anda binalar için bir tehlike yok. Hava kötü. Önlem almak da zor" dedi.Öte yandan Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde hayvancılık ve seracılıkla uğraşan Mehmet Ali Gökçe'nin evini su bastı. Evin yanındaki 40 koyunundan 3'ü boğuldu. 4 dönüm sera da sular altında kaldı. Kasaba Mahallesi'nde bazı seraları su bastı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Çöken istinat duvarından görüntüBinadan görüntülerDetaylar

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Selin vurduğu Antalya'da hayvanlarının canını zor kurtardı

Antalya'da devam eden şiddetli yağış, Kaş ilçesinde de etkili oldu. Kaş'a bağlı Kasaba Mahallesi'nde hayvancılık ve seracılıkla uğraşan Mehmet Ali Gökçe'nin evini su bastı. Evin yanındaki 40 koyunundan 3'ü boğuldu. 4 dönüm sera da sular altında kaldı. Kasaba Mahallesi'nde bazı seraları su bastı. Mehmet Ali Gökçe koyunlarını sel sularından karşıya geçirerek canlarını kurtarmaya çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Hayvanların sel sularından karşıya geçmeye çalışılması

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya),

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Kışın sert geçtiği Tunceli'de, gençlerden sokak hayvanları için kulübe TUNCELİ'de havaların soğumasıyla birlikte sosyal medyadan hayvanseverler ile irtibata geçen bir grup genç, sokak hayvanları için kulübe yaptı.

Gençler, 'Tuncelipatisev' adıyla kurdukları grup ile sosyal medyadan hayvanseverlerle iletişime geçip, sokak hayvanları için destek istedi. Koronavirüs sürecinde hayvanların mama ihtiyaçlarını mahalle mahalle gezerek karşılayan gençler, 6 kulübe yapıp, kentin değişik noktalarına yerleştirdi.

Ege Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü öğrencisi Rojda Yıldız, "Onların üşümesi bizim üşümemiz anlamına gelir. Kulübenin dışında tüm gereksinimlerini karşılamak için çalışıyoruz. Hayvanlarımız bu süreçte çok zor durumda. Elimizden geldiğince belediyenin desteği ile tedavilerini de yapıyoruz. Bireysel olarak bu çalışmalar bizi yoruyor fakat tatlı bir yorgunluk oluyor. Amacımız farkındalık yaratmak. Çünkü Tunceli'de hayvan sayısı çok fazla. Bizler bireysel olarak onlara yetişemiyoruz. Sizlerden istediğimiz atık yemeklerinizi çöplere değil de sokak hayvanlarına bırakın. Herkes bu kış günlerinde kapısının önüne bir kap su koyabilir. Maddi olarak değil de manevi olarak yanımızda bulunmanızı istiyorum" dedi.

'PANDEMİ SÜRECİNDEN EN ÇOK ONLAR ETKİLENİYOR'

Kulübelerin vatandaşlar tarafından korunmasını isteyen Lizan Yalay da, "Grup olarak 8 aydır süren pandemi sürecinde, hayvanlar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinden en çok sokak hayvanlarımız etkileniyor. Suluklar, mamalıklar yapıldı. Şimdi de kulübelerimizi yaptık. Tunceli'de hava koşulları kışın çok soğuk ve zor geçiyor. Çok fazla kar yağıyor. Yeni doğan köpekler var. Onlar için kulübeler yaptık ve belli noktalara bıraktık" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Antalya, Bartın, Kaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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