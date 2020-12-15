DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12
15.12.2020 12:44
6'ncı kattan düşen 12 yaşındaki Zehra hayatını kaybettiKASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Zehra Nermin Azak (12), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
6'ncı kattan düşen 12 yaşındaki Zehra hayatını kaybetti
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Zehra Nermin Azak (12), 6'ncı kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
İlçe merkezinde Abdurrahmanpaşa Caddesi üzerindeki apartmanın 6'ncı katında ailesiyle oturan Zehra Nermin Azak, bu sabah 07.00 sıralarında odasının penceresinden zemine düştü. Komşusunun durumu fark etmesi üzerine polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra Nermin Azak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6'ncı sınıf öğrencisi Zehra'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İnebolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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