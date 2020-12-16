Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi - Son Dakika

Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi

16.12.2020 13:55
Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi, System.String[]

ZONGULDAK'ta, TIR'ın çarptığı otomobildeki çift, kazayı yara almadan atlattı.

ZONGULDAK'ta, TIR'ın çarptığı otomobildeki çift, kazayı yara almadan atlattı. Otomobil sürücüsünün eşi Satı Kayış (72), TIR sürücüsüne "Bağırmasak altına alacak bizi. Allah belasını versin" diye bağırdı. Kayış'ı, eşi ve polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Şafak İnan yönetimindeki 74 DB 732 plakalı TIR, Cevat Kayış'ın kullandığı 67 AK 807 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın önünde yan dönen otomobilde bulunan sürücü Cevat Kayış ile eşi Satı Kayış, kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından Satı Kayış, TIR sürücüsü Şafak İnan'a tepki gösterdi. Araya giren eşi ve polis ekiplerinin sakinleştirmeye çalıştığı Satı Kayış, "Bir anda geldi çevirdi bizi. Bağırmasak altına alacak bizi. Allah belasını versin" diye bağırdı.

Polis ekiplerinin tuttuğu tutanağın ardından 3 kişi araçlarıyla olay yerinden ayrıldı.


Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi
Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi
Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi
Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi

Kadın, Polis, TIR, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobillerine çarpan TIR sürücüsüne tepki gösteren kadın: Bağırmasak altına alacak bizi - Son Dakika


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