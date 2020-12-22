DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Kar maskeli ve pompalı soyguncular kuyumcuyu öldürdü; olay anı kamerada (2)

ÖZEL EKİP KURULDU

Bağlar ilçesinde 2 kişinin girdikleri kuyumcuda, iş yeri sahibi Sinan Yoldaş'ı (21) öldürüp kaçmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu. Güvenlik kamera kayıtlarını ile mobese görüntülerini incelemeye alan ekipler, görgü tanıklarının da ifadesi doğrultusunda kar maskeli zanlıların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTIOlayı gören Seyit Ali Özcan da o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Özcan, evde oturdukları sırada silah sesleri üzerine pencereye koştuğunu belirterek, "Ben pencereye çıkarken karşıda kuyumcu vardı. İçerisinden iki genç çıktı. Yüzleri kapalıydı. Maskeliydi ve elinde de bir çanta vardı. Yürüyerek kuyumcunun yanındaki ara sokağa girdiler. Bağırma çağırma sesleri geldi. Aşağı koştum, geldim, baktım yaralı vardı. Ticari taksiye koyup, götürdüler. Birinin boyu kısaydı. Sokağa kaçtılar" dedi.