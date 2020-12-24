DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 12

24.12.2020 12:49
DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan hafifi ticari aracın, kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan hafifi ticari aracın, kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tosya D-100 kara yolu Çaykapı köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'ya giden İsmail Turan idaresindeki 05 DN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.  Araç, kavşakta yola çıkmak için bekleyen Hasan Kılıç idaresindeki 37 ET 045 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler İsmail Turan ile Hasan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, Kılıç'ın eşi Zeliha Kılıç ile hafif ticari araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının, olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Turan ile Hasan Kılıç'ın cenazeleri de Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu, Otomobil, Kaza, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yufkaya burnunu silen fenomenden garip savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Kasım ayında verilen 1.009 yatırım teşvik belgesiyle yaklaşık 34 bin kişiye iş imkanı doğacak Araç sahipleri dikkat! İşte il il 2021'de geçerli olacak trafik sigortası ücretleri Bir çocuğu havaya kaldırıp yere çarptığı görüntüler infial yaratmıştı! Kolunu bahane eden esnafın savunması pes dedirtti PKK'ya verdiği destekle bilinen futbolcu Deniz Naki Almanya'da tutuklandı Erdoğan'ın imzasıyla salgının ekonomik etkilerini kırmak için yeni tedbirler hayata geçti Usta oyuncu Tamer Yiğit, Kuruluş Osman'a veda etti İlaç kullanan korona hastaları ile kullanmayanlar arasındaki inanılmaz fark! Profesör tek tek anlattı
Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı Annesi, yakın arkadaşıyla kaçmıştı! Talihsiz genç konuştu: Uygunsuz fotoğrafları vardı         
12:48
Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu Erol Bulut'a tepki gösteren Caner'in soyunma odasına gitmesine Emre engel oldu         
12:08
Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü Bahçedeki otları yakarken alevler içinde kalan yaşlı kadın öldü         
11:48
Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi Çinli Sinovac koronavirüs aşısının sonuçlarını açıklamayı yine erteledi! ABD basınından Türkiye iddiası geldi         
11:41
Bakan Soylu'dan Bakan Soylu'dan "Cezaevlerinde çıplak arama" iddialarına sert yanıt: İspatlamazsa namussuzdur, şerefsizdir         
11:25
Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı Orhan Gencebay'a hakaret eden sanık, para cezasına çarptırıldı         
10:59
Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale Alman polisinden maske takmayan başörtülü kadına bebeğinin önünde sert müdahale         
10:35
Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar Servet olarak saklanan paralar, 90 yıl sonra yorgandan çıktı! Sadece hatıra olarak kaldılar         
10:19
Mehmet Metiner, Mehmet Metiner, "Üniversiteler fuhuş yuvasıdır" diyen Sofuoğlu'nu savununca canlı yayın karıştı         
10:06
Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu Abdülhamid'in rüya projesi olan Filyos Limanı Zonguldak'ın yeni enerji üssü oldu         
09:39
Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti Kelime Oyunu'na damga vuran yarışmacı! Stüdyoyu terk etmek isteyince Ali İhsan Varol müdahale etti         
09:26
Tofaş üretime 13 gün ara veriyor Tofaş üretime 13 gün ara veriyor         
09:22
İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı İsrailli eczacıya yanlışlıkla dört doz korona aşısı yapıldı         
07:43
Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti Duygu Özaslan, kısacık elbisesiyle poz verip takipçilerini mest etti         
21:31
Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi Trafik kazasında ölen ünlü oyuncu Arda Öziri'nin en yakın arkadaşı ile eski nişanlısı evlendi         
20:13
Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı         
18:43
Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu         
16:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2020 13:13:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei