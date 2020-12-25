DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

Beyaza bürünen Uzungöl'ün yüzeyi, kısmen buz tuttu

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Çam ağaçlarının beyaz örtüyle kaplandığı Uzungöl'de, doyumsuz manzara ortaya çıkarken, hava sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle de göl yüzeyi kısmen dondu.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yağan karla ayrı bir güzelliğe büründü. Beyaza bürünerek kışa özgü muhteşem manzaralar sunan Uzungöl, gölü besleyen dere ve çevresiyle kartpostallık görüntüler oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, göl yüzeyi ise kısmen dondu. Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla ilgi gören Uzungöl, çevresinin beyaza bürünüp, üzerinde oluşan buz kütlesiyle ise ayrı güzelliğe kavuştu.

Kar yağışının devam ettiği turizm merkezi, karın ve doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Uzungöl kar manzarları

HABER KAMERA: TRABZON-DHA

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Midyat'ta Noel ayini yapıldı

MARDİN'in Midyat ilçesinde Süryaniler, Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı, düzenledikleri ayinle kutladı.

Midyat'ta Süryaniler, Hıristiyanların ilk bayramı olan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel Bayramı'nı, Mor Barsavmo Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutladı. Bayram öncesi 10 gün boyunca, içinde hayvansal gıda bulunan yemeklerden sakınan Süryaniler, ayinde kilisenin ortasına Hazreti İsa'nın doğumunda çobanların yaktığı ateşi simgeleyen çıralardan koydu. Ayine katılan çocuklar, mumlarla bu çıraları tutuşturarak, ateşin etrafında döndü. İlahilerin okunduğu ayinin ardından, Süryaniler sosyal mesafeye uygun şekilde birbirlerinin bayramını tebrik etti. Bayramlaşma 3 gün boyunca devam edecek.

'BÜTÜN DÜNYAYA HUZUR GETİRMESİNİ DİLİYORUZ'

Mor Abrohom Kilisesi Sorumlusu ve Papaz Yardımcısı Yusuf Türker, koronavirüs nedeniyle kısıtlı sayıda katılımcıyla ayini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Maske ve sosyal mesafe kuralına uyup, ayine o şekilde başladık. Bütün dünyaya huzur, sağlık ve sevgi getirmesini diliyoruz" dedi.

Öğretmen Şükrü Aktaş, Noel Bayramı'na Süryanice 'Yeldo' dediklerini belirterek, "İsa Mesih'in doğuş bayramı. Bayram ayinini yaptık, mutluyuz, sevinçliyiz. Bilindiği gibi, pandemi kuralları çerçevesinde, tüm kurallara riayet ederek, dikkat ederek bayramımızı kutladık. Bu bayramın tüm dünyaya, özelde de ülkemize, bölgemize barış, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Midyat Süryani Kiliseleri Vakfı Başkanı Anto Nuay da şunları söyledi:

"Koronavirüs gitsin. Onun için duamız budur. 2 gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Hepimiz evde kutlayacağız. Birbirimizi telefonla arayarak uzaktan kutlayacağız"