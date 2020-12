DHA YURT BÜLTENİ-12 - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA ARAZİ KAVGASI: 4 ÖLÜ, 4 YARALI (1)

ŞANLIURFA'da, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Olay; öğle saatlerinde Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Her iki tarafın bir birine ateş açması ile çatışma yaşandı. Mahallelinin korku ve endişe yaşadığı, dakikalarca süren çatışmanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken; sağlık ekipleri kontrolünde olay yerindeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırılırken kaldırıldı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Bursa'da kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye ceza

Bursa'da koronavirüs kısıtlamasına rağmen kahvehanede alkol alıp, kumar oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi. Ayrıca adli işlem başlatıldı.

Yıldırım Suç Önleme Büro Amirliği ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçenin Karaağaç Mahallesi Sakaldöken Caddesi üzerindeki kahvehanede kumar oynandığı ihbarını aldı. Kahvehaneye gece yarısı düzenlenen baskında 9 kişi, alkol alıp kumar oynarken yakalandı. Toplam 28 bin 350 lira ceza uygulanan 9 kişi hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Kısıtlamada açık kalan balık tezgahlarına İzmirlilerden ilgi

İZMİR'de salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan kısıtlamadan muaf tutulan balıkçı esnafı, müşterileri için tezgah açtı. Balıkçılar, sardalya ve hamsinin yanı sıra barbuna ilginin fazla olduğunu söyledi.Vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından İzmirli balıkçı esnafı, hafta sonları tezgahlarında çeşitli türlerdeki balığı hazır etti. Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan Havra Sokağı'ndaki balıkçılar, müşteri için tezgah açtı. Sardalya, hamsi ve barbun olmak üzere çeşitli balıklar, talebe göre satıldı.Balıkçı İzzettin Yedikardeş (50) tezgahta en çok satılan Ege balıklarının sardalya, hamsi, çipura ve levrek olduğunu ifade ederek, "Müşteriler kısıtlamada açık olmamıza alıştı. Özellikle cuma günleri çok yoğun oluyor. Sosyal mesafeyi korumalarını sağlamak için sıklıkla uyarılarda bulunuyoruz. Karadeniz'den gelen çok lezzetli tekir balığı da var. En kıymetli balığımız sardalya. Biz sardalya için denizin kuru fasulyesi deriz. Nasıl her lokantada kuru fasulye oluyorsa, her balık tezgahında da sardalya olması lazım. Sardalya en çok tutulan balık diyebilirim. Çipura ve levrek meşhurdur. En sık satılan balıklarımız onlar. Barbunun kilosu 20 ile 30 lira arasında satılıyor. Büyük barbunlar 50 liradan başlayıp 100 liraya kadar satışa sunuluyor. Hamsi ve sardalya şu an 15 lira" dedi.İzmir'de 18 senedir balıkçılık yapan Engin Turgay (32), kısıtlama günlerinde de vatandaşların balık almaya geldiğini belirterek, "Vatandaşların balığa olan ilgisi memnun edici. Esnaf olarak tezgahlarımızı açıyoruz. Sardalya, hamsi, levrek, çipura tezgahlarımızda bu hafta da yerini aldı. Balık bolluğu var diyebiliriz. Barbun fiyatları günden güne değişiyor. 15 liradan barbun sattığımız oldu. Balığın boyuna göre fiyatlar da değişiyor. Çipura ve levrek şu an 35 liradan satılıyor. Şu an en fazla barbun geliyor. Buna bağlı olarak fiyatları düşüyor" dedi."BALIK BİZİM VAZGEÇİLMEZİMİZ"Kısıtlamanın ilk gününde evi yakın olan ve balıkların tazeliğine güvendiği için Havra Sokağı'nı tercih eden vatandaşlardan Tamer Yıldırım (41), "Balık sofralarımızın vazgeçilmezi diyebilirim. Ege'de yaşayan insanlar olarak balık en güzel besin kaynağı. Bu nedenle bizde haftada 2 ya da 3 gün balık tüketmeye çalışıyoruz. İzmir'de balık denilince akıllara gelen ve en meşhur sokağı olan Havra Sokağı'na balık almak için geldim. Sezon balıklarını yemeyi tercih ediyoruz. Sardalya ve hamsiyi çok tüketiyoruz. Çocuklarımızı da balık yemeğe alıştırdık. Büyük balıkları da yiyoruz. Balık fiyatları şu an uygun. Pahalandığı zaman yine uygun olan balığı tercih ediyoruz. Hamsi, sardalya hem uygun hem besleyici. Ege balık yapımı konusunda beceriklidir. Hem restoranlarda güzel sunulur hem de evlerde sıklıkla yenir" diye konuştu.

Gaziantep'te meydan ve caddeler boş kaldı GAZİANTEP'te hafta içi yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yoğunluğun yaşandığı cadde ve meydanlar boş kaldı. Polis ekipleri, kentin normalde insan yoğunluğu yaşanan caddelerinde, kısıtlamaya yönelik denetim yaparak, dışarıda olan vatandaşların izinlerini kontrol etti.

Sessizliğin hakim olduğu kentte polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde ise koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettiği saptanan 414 kişiye idari para cezası kesildi.

Uyurken telefonunu çaldığı kişinin banka bilgilerine ulaşıp para çeken şüpheli yakalandı

GAZİANTEP'te araç içerisinde uyuyan kişinin cep telefonunu çalıp, banka şifrelerini ele geçirerek, 11 bin 700 lira para çeken şüpheli, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.Olay, 27 Temmuz'da Sarıgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde uyuyan kişinin cep telefonu çalındı. Olayın ardından şüpheli, çaldığı telefondan banka bilgilerine ulaştığı kişinin hesabından 11 bin 700 lira para çekti. Telefonunun çalındığını fark eden kişinin şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, para çekilen ATM'lerin güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti. Polis, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelinin çaldığı telefon ile çektiği para da bulunup sahibine teslim edildi.

Bakan Kurum'un müjdesi Dilovası sakinlerini sevindirdi

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sık sık çevre sorunlarıyla gündem olan Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yaşam kalitesi düşük bölgelerde yaşayanlar için bin 200 konutun yapılacağını açıklaması ilçe sakinlerini sevindirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Kocaeli Kongre Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ardından Kocaeli'nde yapılan projelerle ilgili müjdeler verdi. Bu müjdelerden biri de sanayi kuruluşları ile konut alanlarının iç içe girdiği ve kanser vakaları ile yaşanan çevre kirliliğiyle zaman zaman gündeme gelen Dilovası ilçesinde sağlıksız ve yaşam kalitesi düşük bölgelerde yaşayanların etaplar halinde Tavşancıl'da ki yeni rezerv alana taşınacağı açıklaması ilçe sakinlerini mutlu etti. Dilovası'nda 43 yıldır yaşadığını söyleyen Yaşar Demir, "Dilovası ilçesinde çevre kirliliğinden rahatsız oluyoruz. Son birkaç aydır rahatsız edici bir gaz yok. Fakat fabrikaların tozları, dumanları, limanlardan gelen sesler yıllardan beri bizi çok rahatsız etti. Sanayinin ilçeye getirdiği kirliliğin sona ermesinden yanayız." dedi.

Yeni konutların yapılacak olmasının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yaşar Demir, "Yeni bir konut alanı yapılmasını güzel bir proje olarak değerlendiriyorum. Bu durum bizi mutlu etti. Yeni bir şey yapılması her zaman için güzeldir. Nerede yapılacağı ve nasıl yapılacağı önemli. Ayrıca ben nerde nasıl rahat edebileceğim bu konuda önemli. Benim burada ki evimi alsınlar oraya gideyim. Değerinde alınıp değerin bir yer verilirse giderim." diye konuştu.