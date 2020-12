DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Akar, Şanlıurfa'da

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Suriye sınırındaki Şanlıurfa'ya geldi.

Öğle saatlerinde beraberinde komuta kademesi ile Şanlıurfa'ya gelen Bakan Akar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın, burada Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin brifing alacağı öğrenildi.

Bakan Karaismailoğlu: Her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz

ULAŞTIRMA ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Biz, hükümet olarak her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz. Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmenin yolu çağa uygun bir altyapı kurmaktan geçmektedir" dedi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak sonucu meydana gelen ve 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kaybolduğu selin vurduğu Giresun'a gelerek, Dereli ve Doğankent ilçelerinde incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmalar hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, sel afetinde yıkılan menfezin yerine inşa edilen Tirebolu-Doğankent yolundaki Muttab Köprüsü'nün de açılışını gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, yapımı tamamlanıp, hizmete açılan köprüye 'Altı Şehitler Köprüsü' adının verildiğini duyurdu.

'ÖNLEMLERİ EN HIZLI ŞEKİLDE ALDIK'Köprünün açılışında konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, afet anında hızlı refleksle önlemleri en hızlı şekilde aldıklarını belirterek, "Giresun'da ve son dönemde ülkemizde yaşanan doğal afetlerde, devlet, belediyeler, sivil toplum kuruluşları el ele vererek büyük bir hız ve koordinasyon içinde hareket ediyoruz. Afetlerin hemen ardından yapılan bilinçli ve organize çalışmalar sayesinde vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı şekilde sarıyoruz. Aç ve açıkta bir tek insanımızın bile kalmasına müsaade etmiyoruz. Sosyal ve ekonomik yaşamın en hızlı şekilde normale dönmesini sağlıyoruz. İşte bu, büyük ve gelişmiş ülkelere has bir refleks, bir kabiliyettir. Ülkemizin dünyanın lider ülkelerinden biri olma yolunda ne kadar büyük bir mesafe kat ettiğinin de en anlamlı göstergelerinden biridir. Giresun'da da afetin hemen ardından diğer bakan arkadaşlarımızla birlikte, hızlı bir şeklide bölgeye gelerek, acil olarak yapılması gerekenleri yaptık. Alınacak önlemleri en hızlı şekilde aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi devletimiz felaketin ilk anından itibaren tüm kurumları ve imkanlarıyla vatandaşının yanına, yardımına koşmuştur" diye konuştu.

KAPANAN YOLLARIN TAMAMI AÇILDIAfette kapanan 118 köy yolunun tamamını kullanılır hale getirdiklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Yaşanan bu büyük afet karşısında, başta Dereli olmak üzere, Giresun'un diğer ilçelerinde halkımız, devletinin tüm imkan ve yetkililerini yanında görmenin verdiği güven ile yaralarını sardı. Çeşitli kurumlarımızdan 3 bin 700'e yakın personel ve 1.264 araç ile çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüp, 172 vatandaşımızı hamdolsun sağ-salim kurtarmıştık. Giresun il genelindeki, 755 kilometrelik yol ağımızın 316 kilometresi sel ve heyelandan dolayı, etkilenmişti. Sel felaketinin ardından, hasar gören ana arter yollarımızın tamamını tekrar ulaşıma açtık. Kapanan 118 köy yolunun tamamını en kısa sürede kullanılır hale getirdik" dedi.

'VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTMAK NASİP OLDU'Yapımı tamamlanan köprüye 'Altı Şehitler Köprüsü' adı verildiğini duyuran Bakan Karaismailoğlu, "Bildiğiniz gibi, selde hasar gören Tirebolu-Doğankent Yolu ve yolun 9'uncu ile 10'ncu kilometreleri arasındaki menfezin yıkılması ile can ve mal emniyeti tehlikeye düşmüştü. 31 Ağustos 2020 tarihinde Dereli'de yaptığım konuşmamda, selin etkisiyle tahrip olan köprüleri yıkıp, yenilerini bir ön önce yapacağımızı ifade etmiştim. Yıkılan menfezin yerine modern bir köprü yapmak üzere, 27 Ekim 2020 tarihinden itibaren çalışmalara başladık. Allah'a hamdolsun, verdiğimiz sözü tutmak nasip oldu. 2 ay gibi kısa bir sürede köprünün tüm imalatlarını tamamlayarak, halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada şehit olan kahraman askerlerimiz ve operatör kardeşlerimizin gösterdikleri cesaret ve fedakarlığa minnet göstergesi olarak köprümüzün adını da 'Altı Şehitler Köprüsü' olarak belirledik. Köprüyü; 3 açıklıklı, 92 metre uzunluğunda olacak şekilde projelendirdik. Üst yapı genişliği 12 metre olan köprünün, orta ayaklarının yüksekliği ortalama 22 metredir" diye konuştu.

'ADIMIMIZI STRATEJİK BİR BAKIŞ AÇISIYLA ATIYORUZ'Devletin, afetlerde devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazdığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Biz, hükümet olarak her adımımızı stratejik bir bakış açısıyla atıyoruz. Çünkü Türkiye'yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmenin yolu çağa uygun bir altyapı kurmaktan geçmektedir. Giresun'da da ülkemizin her köşesinde olduğu gibi kalkınma ateşini, ulaştırma ve haberleşme projelerimizle yakıyoruz. Yaptığımız her yol, her köprü, her havalimanı, her liman halkımızın geleceğine katkıdır. İş ve AŞ imkanıdır, çocuklarımıza bolluk ve bereket içinde bir yaşam vaat etmek demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm alanlarda olduğu gibi, ulaşım ve altyapı projelerindeki bilgi birikimi, tecrübe, imkan ve kabiliyetleri ile artık eski Türkiye değildir. Devletimiz, Elazığ ve İzmir depreminde nasıl halkının yanında ve hizmetinde olmuşsa, Giresun'da da, yaraları sarmış, devlet-millet dayanışmasında adeta bir destan yazılmıştır" ifadelerinde bulundu.

'BİLİMİN IŞIĞINDA HAREKET EDİYORUZ' Vatandaşların can ve mal güvenliği için var olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Burada çok önemli bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum; bizler, her bölgedeki alt ve üst yapı çalışmalarımızda, o bölgenin yeryüzü şekillerini, eğimini, zemin kalitesini, iklimini, bitki örtüsünü ve tüm doğal faktörleri dikkate alıyoruz. Her işimizde çağdaş mühendislik yaklaşımlarının, aklın ve bilimin ışığında hareket ediyoruz. Vatandaşlarımdan da isteğim, yapım ve inşa işlerinde can güvenliğini ilk sıraya alarak hareket etmeleridir. Biz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için varız. Unutmayın ki doğal afetler öldürmez, özensiz ve yanlış yapılan işler öldürür. Bu yapıları, bu yolları, bu köprüleri tekrar yerine koyabiliriz ama kaybettiğimiz bir tek insanımızı bile geri getiremeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışın ardından Bakan Karaismailoğlu beraberindeki heyetle köprü üzerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, köprüde yer alan ve öperek katladığı Türk bayrağını da Giresun Bölge jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'e verdi.

'Vücudumda kurşunla yaşıyorum, sanıklar tahliye edildi' ZONGULDAK Adliyesi önüne boşanma davası açan eşinin yakını Selçuk Koçaklı'yı tabancayla vuran Hakan K. (21) 8 yıl 4 ay, Koçaklı'yı yaralı halde yerde yatarken sırtından bıçaklayan Erkan K. (17) ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu 2 sanık kararla birlikte tahliye edilirken, vücudunda kurşunla yaşamak zorunda kalan Koçaklı, karara itiraz etti. Selçuk Koçaklı, "Şu an kurşunla yaşamama rağmen karşı taraf serbest bırakılıyor. Aldıkları cezalar çok ilginç" dedi.

Olay, geçen yıl 21 Şubat günü, Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. Bir boşanma davasının ardından aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Boşanma davasının taraflarından Hakan K., otomobilden aldığı tabancayla, eşinin yakını Selçuk Koçaklı'ya ateş etti. Karnından vurulan Selçuk Koçaklı, yere yığıldı. Erkan K. de yaralı haldeki Koçaklı'yı sırtından bıçakladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Koçaklı'nın vücuduna isabet eden kurşun, felç riski nedeniyle çıkarılamadı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından gözaltına alınan Hakan K. ve Erkan K. ise tutuklandı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Hakan K. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 4 ay, Erkan K. ise 'kasten yaralama' suçundan 6 ay 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakan K. ve Erkan K. tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak, tahliye edildi.

TAHLİYE EDİLMELERİNE TEPKİ GÖSTERDİYerel bir gazetede muhabirlik yapan Selçuk Koçaklı ise sanıkların serbest kalmasına tepki gösterdi. Karara itiraz ettiğini söyleyen Koçaklı, "Adliye önünde silahlı saldırıya uğradık. Sonra mahkeme sürecini yaşadık. Silahla vurulduk yetmedi bir de bıçak yedik. İkisi de cezaevinden çıkınca şaşırdım açıkçası. Gerekli itirazları yaptım. Dilekçemi mahkemeye sundum. Ben ömür boyu kurşunla yaşayacağım ama karşı taraf serbest kaldı" dedi.

VÜCUDUMDAKİ KURŞUNLA YAŞIYORUM

Vücudunda bulunan kurşunu felç kalma riski nedeniyle alınamadığını anlatan Koçaklı, "Ben vücudumda kurşunla yaşıyorum. Nefes almakta zorlanıyorum. Ömür boyu taşıyacağım bu kurşunu. Kurşunu alırsak felç kalırsın demişlerdi. Şu an kurşunla yaşamama rağmen karşı taraf serbest bırakılıyor. Aldıkları cezalar çok ilginç. İnsan öldürmek, vurmak bu kadar kolay mı?" diye konuştu.