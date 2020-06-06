DHA YURT BÜLTENİ - 12 (EKİYLE) - Son Dakika

Siverek'te devrilen otomobildeki çift yaralandı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada sürücü Ahmet İnecik ile yanındaki eşi Saadet İnecik yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Siverek- Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Ahmet İnecik yönetimindeki 63 N 1559 plakalı otomobil kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi. Ters dönerek durabilen otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Saadet İnecik yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan otomobil

İnceleme yapan polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN - SİVEREK/ŞANLIURFA

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Hayvan hırsızları, 120 saatlik kamera görüntü izlenerek yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, hayvan hırsızlığı girişiminin ardından araştırma başlatan jandarma, 11 ağıldan 56 hayvan çalan 7 kişilik çeteyi yakaladı.

Esence Mahallesi'ndek, bir ağıla geçen ay giren kimliği belirsiz kişiler, küçükbaş hayvanları çalmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, hırsızlık girişiminin arkasında çete olduğunu belirledi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan 3 özel ekip, çetenin izini sürmeye başladı.

Yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlık girişimini gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit etti.

Takibe alınan şüphelilerin kullandığı 6 araç da tespit edildi. Araçların plakalarından da son 5 ayda katettiği 25 bin kilometrelik mesafe incelenerek, hırsızlık yapılan ağıllar belirlendi. Çetenin, dikkat çekmemek için girdikleri ağıllardan az sayıda hayvan çaldığı belirlendi.

Özel ekipler, ağılların sahiplerini tek tek ziyaret etti. Bazı ağıl sahiplerinin hayvanlarının çalındığından habersiz olduğu ortaya çıktı.

ŞAFAK VAKTİ GÖZALTINA ALINDILAR

11 ayrı hırsızlık olayında, 56 hayvanın çalındığını tespit eden ekipler, Afşin ve Göksun'da belirlenen 6 adrese eş zamnlı baskın yaptı. E.C.G., M.G., B.A., A.T., B.A., M.T. ve A.Ö. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından, 2'si de mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jandarma araçlarının gelişi

Şüpheliler askerler arasında

Şüphelilerin adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İslahiye'de mahalle genelinde uygulanan karantina sona erdi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin bin 200 kişinin yaşadığı Kozdere Mahallesi'nin genelinde, koronavirüs vakasının görülmesi üzerine alınan karantina uygulaması sona erdi. E.K.'nin birinci derecede temas kurduğu 13 evde 19 kişinin karantina süresi ise 7 gün daha uzatıldı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki 400 haneli ve bin 200 nüfuslu Kozdere Mahallesi'nde yaşayan E.K. (90), özel hastanede anjiyo oldu. Döndüğü evinde rahatsızlanınca 26 Mayıs günü tekrar başvurduğu hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine E.K., koronavirüs tedavisine alınırken, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu filyasyon ekiplerince tespit edilen 48 kişi evlerinde karantinaya alındı.

İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, E.K.'nin birinci derece temaslı olduğu tespit edilen mahalle bakkalı N.Ö. ile eşi M.Ö.'den, birçok kişinin alışveriş yapmış olması nedeniyle 400 haneli 1200 nüfuslu mahallenin karantinaya alınmasına karar verildi. Sürenin dolmasının ardından gece yarısından sonra mahalle genelindeki karantina sona erdi.

E.K.'nin birinci derecede temaslı olduğu 13 evdeki 19 kişinin karantina süresi ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, 7 gün daha uzatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kozdere Mahallesi

Mahalle girişinde barikatlar

Barikatların kaldırılması

Jandarmanın halkı bilgilendirmesi

Jandarmanın karantina anonsu

Karantinası devam eden ev

Mahalle sakinleri ile röp

Dede torun top oynaması

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 411MB

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Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatına tepki

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapıldığı iddia edilen yapılar tepki çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, bölgede inceleme yaptı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı işgali ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.

Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere inşaat yapımına başladı. Çevreciler başta olmak üzere bazı kesimler, inşaatın kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine ilgili kurumlar inceleme başlattı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda incelemelerde bulundu.

BİRİ ARKEOLOJİK SİT, DİĞERİ DOLĞU ALANI ÜZERİNDE

Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin almadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı işgali yapıldığı ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

'BAŞKAN GELİP BİZİMLE KONUŞMADI'

Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda 30 yıldır işletmecilik yapan İlbal Dağnık, "Yeni yapılan çay bahçelerinin etik olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anki var olan işletmemiz 1988'li yıllarda yapıldı. Bizim burada eski kayınpederimizden kalan çardaklarımız vardı. Çardaklarımız yıkıldı. Burası dolgu alanı yapıldı. İki tane çay bahçesi yapıldı. Bu çay bahçelerinin biri de bizim var olan çardağımızın karşılığında bize kiralandı. Fakat bizler her seferinde şunu söyledik. Var olanı güzelleştirelim, var olmayanı da çirkinleştirmeyelim. Şu andaki yapılan çay bahçelerinin zaten bir tanesi sit alanı içerisinde. Yarısı sit alanında, yarısı da limana çıkmış. Arkamda denize plaj olmasına rağmen, belediyenin lunapark tarzı çocukların oynayacağı zıpzıp alanı var. Plajımızı da kullanamıyoruz. Ben o yüzden de o tarafa geçme taraftarı değilim. Var olan mekanım benim anlaşmamda 180 metrekare iken bana orada, 60,70, 80 metrekare, neyse çok düşük bir alan veriliyor. Kapalı bir alan yapılıyor. Sayın başkan bizimle gelip konuşmadı. Fikrimizi almadı, görüşümüzü sormadı. Telefon açıp, çağırdığımız halde gelmedi. Üst katı başkasına verecekmiş. Elit birine verecekmiş" dedi.

BAŞKAN ÇETİN KENDİSİNİ SAVUNDU

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çetin, "Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi'nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaleköyden görüntü.

-İnşaattan genel ve detay görüntü.

-İşletmeci İkbal Dağnık ile röp.

-Belediye Başkanı Ünal Çetin açıklama görüntüsü.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), -

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Seyir halindeki aracın direksiyonu bıraktı, ayağa kalktı

*- Antalya'da bir kamyonet sürücüsü, aracın direksiyonu ve gaz pedalını bırakıp araç kapısı açtı ve yandan geçen sürücüyü el sallayarak selamladı.

*- Sorumsuz sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansırken, "Acaba sosyal medyada çıkmak için mi yaptılar" sorusunu akıllara getirdi.

Antalya'da bir karayolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon bırakıp yandan geçen araçtakileri selamlama görüntüleri 'pes' dedirtti. Görüntüler, bölünmüş bir karayolunda kaydedildi. Sollama yapan araç içindeki kişi, gülme sesiyle "Yol verelim arkadaşlar, arkadaşı görüyor musunuz?" dedi. Bu sırada kamyonet sürücüsü aracın sürücü kapısı açtı ve direksiyonu bırakıp, ayağını da gazdan çektikten basamak bölümünde ayağa kalktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan anlarda, sorumsuz sürücü, ara ara yola da bakıp görüntüsünü çeken kişiye el salladı. Görüntüyü çeken kişi ise "Direksiyonu kim tutuyor acaba?" diye sordu.

Sorumsuz sürücü daha sonra kendini görüntüleyen kişile araç kornası ve gülücüklerle selamlayıp koltuğuna oturdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araç içinden yandaki kamyoneti çekmesi

Adamın konuşması

Yandaki kamyonet sürücüsünün araç sürücü kapısını açması

Ayağa kalkıp kameraya el sallaması, yola bakması

Görüntüyü çeken kişinin konuşmaları

Sürücünün arac koltuğuna oturması ve korna ile selamlaması

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildi

MEMLEKETLERİ Trabzon'a giderken Giresun'da trafik kazasında yaşamlarını kaybeden Kemal ve Ayşe Demirci çifti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a çarpması sonucu Kemal ve Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti. Memleketleri Trabzon'a giderken kazada yaşamlarını kaybeden Demirci çiftinin cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Demirci çiftinin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

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Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Mecidiye köyü sahiline konulan cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürdü. Yangın sonucu geri dönüşüm konteyneri kullanılmaz hale geldi.

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban da yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi. Balaban, "TANAP tarafından dağıtılan konteynerleri yakmışlar. Mecidiye sahilinde terbiyesizlik had safhada. Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı. İlgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasınö dedi. Jandarmanın da konteyneri yakan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.