Dha Yurt Bülteni -13

Hatay'a gönderilen askeri birlikler, Kilis yolundaSURİYE sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen komandolar ve askeri araçlar, konvoy halinde Kilis yönüne ilerlemeye başladı.

Türkiye'nin farklı noktalarından Hatay'a gönderilen komando birlikleri, askeri araçlar, Hatay'ın Hassa ilçesinden Kilis'e kara yoluna doğru ilerliyor. Komandoları taşıyan otobüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy için geçiş güzergahlarında ise güvenlik önlemi alındı.



Traktör şaftına kapılarak ölen Suriyeli minik kardeşler toprağa verildi



KONYA'da traktör ile yem karma makinesi arasında oynadıkları şafta kapılarak hayatını kaybeden Suriyeli Selin Ramazan (2) ile ağabeyi Memed Ramazan (3) toprağa verildi.



Olay, dün saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akbaş Mahallesi Kızılcakuyu Yaylası'nda meydana geldi. Çiftlikte çalışan Baba Hasan Ramazan traktöre bağlı yem karma makinasınıyla çalıştığı sırada anne Döne Abid (22), çocukları Selin ve Memed'i oynamaları için traktör kabinin içine bıraktı. İki kardeş bir süre oynadıktan sonra sıkılınca anneleri, çocukları traktörden çıkarıp yere indirdi. Döne Abid, eve gidip yeni doğan bebeğiyle ilgilendikten sonra tekrar dönüp yem karma makinasıyla çalışmaya başladı. Eşi de hayvanları besledi.



İki kardeş, traktör ve yem karma makinası arasında, makinanın çalışmasını sağlayan şaftla oymaya başladı. Bir süre sonra çocuklar kıyafetlerini ve vücutlarını şafta kaptırdı. Durumu fark eden anne ve baba, traktör ve yem makinasını durdurup, çocuklarını kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri iki kardeşin öldüğünü belirledi. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan iki kardeşin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldıldı.



ANNE, BABA VE ÇİFTLİK SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI



Olayın ardından savcının talimatı üzerine baba Hasan Ramazan anne Döne Abid ve çalıştıkları çiftliğin sahibi gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen 3 kişi ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



TOPRAĞA VERİLDİLER



İki kardeşin cenazeleri Konya Numune Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kardeşlerin cenazeleri daha sonra Hacıveyis Camii'ne getirildi. İki kardeşin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi



KARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları'nda (Kardemir) iddiaya göre elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 30 yaşındaki Mehmet Yüksel'in cenazesi toprağa verildi.



Elektrik bakım işçisi Mehmet Yüksel, dün fabrikadaki vincin arızalanması üzerine müdahale etmek istedi. İddiaya göre, Mehmet Yüksel, elektriği kesmeden arızayı gidermeye çalışınca elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine, gelen sağlık ekipleri Mehmet Yüksel'e ilk müdahalede bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşi 4 aylık hamile olan Mehmet Yüksel'in cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Kardemir'e getirilerek, burada cenaze namazı kılındı. Haddehane meydanındaki namaza Yüksel'in yakınları, Ak Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kardemir yöneticileri ve işçiler katıldı. Cenaze namazının ardından işçiler işlerinin başına dönerken, Yüksel'in cenazesi, götürüldüğü Öğlebeli Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip Karabük Valisi Fuat Gürel'inde katıldığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.



'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 8'nci durağı Trabzon oldu



HÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 8'ncisi Trabzon'da gerçekleştirildi.



Türkiye'nin farklı kentlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 8'nci durağı Trabzon oldu. Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları doktoru Şirin Seçkin, LC Waikiki reklam yüzü oyuncu İrem Helvacıoğlu ile LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'Mutluluğun Temeli Çocuk' üzerine açıklamalarda bulundu.



"SAĞLIKLI KUŞAKLAR YETİŞTİREBİLMEK İÇİN YOLA ÇIKTIKö



Projeyle ilgili bilgi veren Ömür Kurt, çıkış noktalarının '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' olduğunu söyledi. Kurt, "Bir anne babanın çocuk yapmaya karar vermesinden 6 yaşını bitirinceye kadar olan çocuk gelişimini konu alan bir kitap. LC Waikiki markası aile buluşmaları gerçekleştirirken bu kitaptan faydalanmak istedi. Biz de kendi uzmanlarımızla birlikte halkımızın çok kolay şekilde bilgi edinebilecek olduğu ortamlar oluşturup buluşmalarını sağlıyoruz. Bu nedenle uzamlarla konuşalım, onlar bize nasıl olması gerektiğini anlatsınlar, biz de bunu toplumuzla paylaşalım ki sağlıklı kuşaklar yetiştirebilelim düşüncesiyle yola çıktık. Aynı zamanda onlara bu kitabı armağan ettik. Bir çocuğun mutlu bir şekilde büyüyebilmesinin onun gelecekte hayatını nasıl etkileyeceği konusundan, gerçekten sağlıklı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmek için neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Uzmanlarımız vatandaşın sorularını yanıtlıyor. Her şehrin başka dinamikleri ve çocuk yetiştirme kültürü var. Çocuk yetirirken geleneksel yöntemleri kullanıyoruz. Çocukları birey olarak kabul edip öyle yaklaşmak gerekiyorö diye konuştu.



"AİLELERDEN ÇOK GÜZEL DÖNÜŞLER ALIYORUZö



Projenin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç da "Çıkış noktamız '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' adlı kitap oldu. Kitapta yer alan değerli uzmanlarla birlikte 200 adımda çocuk yetiştirmenin püf noktalarını katılımcılarla paylaşıyoruz. 12 şehirde bir yıl boyunca sürecek, topluma fayda sağlayacak olan bir projeye imza atmak istedik. 8'inci durağımız Trabzon. Ailelerden çok güzel dönüşler alıyoruz. Aileler çok ilgi gösteriyor. LC Waikiki hem ürün güvenliği hem de kalitesi ile birlikte tüketicilerimiz sevgisini kazanmış olan bir marka. Bir de böyle bir proje ile yaptığımız ziyaretler halkla buluşmamızı sağlıyor. Her ziyarette farklı bir konu başlığı ve uzman katılımı ile soruları cevaplıyor ve daha iyi nesiller için adım atıyoruzö şeklinde konuştu.



'50 KİŞİYE 50 TL'LİK HEDİYE ÇEKİ'



LC Waikiki'nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Trabzon buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilerek, 50 şanslı aileye LC Waikiki'den 50 TL'lik hediye çeki armağan edildi.



12 ŞEHİR, 12 KONFERANS



LC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalarda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.



İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü



İZMİR Belediyesi'nin 150. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında, Gündoğdu Meydanı'nda 'colorzest' adı altında boya festivali düzenlendi. Rengarenk boyaları birbirlerine fırlatarak DJ performansı eşliğinde eğlenen İzmirliler, eğlenceye doydu.



İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir Belediyesi'nin 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı'nın devamı niteliğinde olan 'colorzest' boya festivali Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Etkinlik için meydana akın eden İzmirliler, önce DJ performansları eşliğinde doyasıya eğlendi. Daha sonra görevliler tarafından rengarenk boyalar geri sayım yapıldıktan sonra heyecanla bekleyen kalabalığa dağıtıldı. Doğal mısır nişastası ve gıda boyalarından oluşan boyaları birbirlerine fırlatarak eğlenen İzmirliler, gökkuşağı renklerine büründü.



