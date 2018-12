Dha Yurt Bülteni-13

300 BİN LİRA ÖDÜLLE ARANAN PKK 'LI TESLİM OLDUİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride 300 bin lira ödülle aranan, terör örgütü PKK üyesi Adnan Sav (25), Şırnak 'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır 'ın Lice ilçesinden terör örgütü PKK/KCK'ya katılarak Irak ve Suriye 'de silahlı eylemlerde bulunan, İçişleri Bakanlığı 'nca gri kategoride 300 bin lira ödül ile aranan Adnan Sav'ın, Silopi'deki Habur Sınır Kapısı'na gelip güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Açıklamada Adnan Sav'ın gözaltına alındığı bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜNMÜ--------------------------------Teröristin fotoğrafıŞIRNAK,=================================TANKLARIN VANALARI ÇALINDI, İSTANBUL'U BESLEYEN NEHRE YAKIT KARIŞTIDÜZCE'den geçen ve İstanbul 'un su ihtiyacını karşılayan Melen Nehri üzerinde yağ ve mazot kalıntıları ile yoğun kokunun atıl hale gelen eski devlet hastanesinde bulunan fuel oil ve mazot kazanlarının çalınan vanalarından kaynaklandığı ortaya çıktı. Düzce 'den geçen Melen Nehri'nde dün gece saatlerinden itibaren yoğun koku ile birlikte fuel oil ve yağ tabakası görülmeye başladı. Özellikle Bahçeköy Köyü'nde yoğun şekilde görülen tabaka ve koku vatandaşları rahatsız ettiği gibi İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Melen'den hayvanlar dahi su içemedi.Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi 'nin yaptığı incelemede ise yağ ve mazot tabakası ile yoğun kokunun sebebinin Aziziye Mahallesi 'nde bulunan ve 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'nin açılması ile yaklaşık 2 yıldır atıl bekleyen eski devlet binasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada hırsız ya da hırsızların hastanede bulunan fuel oil kazanlarının vanalarını çaldıkları ve kazanlardan akan yakıtın kanalizasyon aracılığı ile Melen Nehri'ne sızdığı anlaşıldı.Konuyla ilgili olarak bilgi veren Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlisi Asım Koçak , "Melen suyu ile ilgili şikayet dün gece saatlerinde geldi. Kanalizasyona fuel oil ve mazotun karıştığı hakkında bilgi geldi. Dün gece (sabaha karşı) saat 02.00 sıralarında araştırmaya başladık. Sıkıntının Aziziye Mahallesi'ndeki eski SSK hastanesinin kazan dairesinden kaynaklandığı meydana çıktı. Bunun nedeni ise vanaların döküm olmasından dolayı hırsızların vanaları söküp sattıkları ve kazanlar içinde bulunan fuel oil ile mazotun tamamen kanalizasyona aktığı tespit edildi. Akıntının kesilmesi için çalışmalara devam ediyoruz. Hattı tamamen körleyip, fuel oili kanalizasyondan temizleyeceğiz." dedi. Düzce Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kirliliğin hırsızlıklar sonrası yaşanmaya başladığı belirtilerek, "Fuel oil tanklarının vanaları çalınmış. Bu nedenle yakıt kanalizasyon sistemimize giriş yapıyor. Bağlantının körlenerek akışın kesilmesi için işleme başlandı." denildi.Köy sakinlerinden Lütfü İnce, "Hayvanlarımız dereden su içemiyor. Ördekler yok, balıklar ölüyor. Bu nedir? Böyle bir şey olmaz. Yetkililere haber verdik hala ne olduğu belli değil. Ördekler giriyor, altları simsiyah. Hayvanları öldürmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Koku var, gece daha çok yoğunlaşıyor. Geceleri rahatsız oluyoruz. Bunun bir çözümünü bulmaları lazım. İstanbul'un içtiği su buradan geçiyor. Böyle olmaz. Biz de içsek ölüp gideceğiz burada." diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Melen nehrinden görüntüMelen nehrindeki tabakanın görüntüsüSu içmeye inmeye çalışan ancak inmeyen hayvanların görüntüsüLütfü İne ile röp.Çalınan vanaların ait olduğu kazanların görüntüsüSızan fulloil ve mazot görüntüsüDüzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde görevli olan Asım Koçak ile röpBelediyenin çalışmalarından görüntüHastanenin tabela ve genel görüntüleri detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=====================================MOTOSİKLETİYLE BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ CAN VERDİANTALYA'nın Kemer ilçesinde devrilen motosikletiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hasan Uzdemir (35) bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.Kaza, saat 17.30 sıralarında Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi İnceözü mevkisi D 400 karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla motosikletlerle grup halinde Kemer'den Antalya yönüne giden Hasan Uzdemir kullandığı 34 TP 7303 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklenerek bariyerlere çarpan motosikletten fırlayan Hasan Uzdemir, feci şekilde can verdi.Alev alan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Hasan Uzdemir'in arkasından gelen ve olayı gören arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.Kaza yerine gelen savcı, jandarma olay yeri ve emniyet bölge trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan Uzdemir'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında Hasan Uzdemir'in başında kask olduğu belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaza yerinden detaylarHayatını kaybeden Uzdemir'in arkadaşlarının gözyaşlarıYanan motosikletOlay yeri inceleme ekipleri ve Savcının incelemeleriCenazenin araca koyulmasıCenaze aracının ayrılması187 MB/// 01.40öHABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),===========================BALIK TUTMAYA GİTTİĞİ SAHİLDE 2 TOP MERMİSİ BULDUÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Taraz (47), oltayla balık avladığı sahilde, savaş yıllarından kalma patlamamış 2 top mermisi buldu. Bomba imha uzmanı, 25 santim uzunluğundaki top mermilerini imha etmek üzere alıp, götürdü.Alaeddin Mahallesi'nde oturan ve 10 yıldır balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Mehmet Taraz, bu sabah oltasını alıp, balık tutmak için Çamlık mevkisine gitti. Oltasını denize atan Taraz, sahilde gezinirken 2 top mermisi buldu ve bunları alarak eve döndü. Ardından da durumu polise bildirdi.Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Taraz'ın evinin önüne gelerek, güvenlik amacıyla tedbir aldı. Durum Çanakkale Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanına bildirildi. Bomba uzmanı, Gelibolu'ya gelerek biri işlevini tamamen yitirmiş olan 2 top mermisini alıp, imha etmek üzere götürdü.Sahilde bulduğu top mermilerini, kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için alıp eve getirdiğini söyleyen balıkçı Mehmet Taraz, "Çamlık'ta balık tutmaya gittim. Sahilde gezerken de bunları buldum. Kötü amaçlı kişilerin eline geçmemesi için eve getirdim ve polise teslim ettim" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Balıkçı Mehmet Taraz'ın top mermileri ile görüntüsü.Top mermilerinden görüntü.Polisin top mermisini incelemesi.Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale),============================AZİZ NİKOLA ORTODOKS KİLİSESİ'NDE, 'NOEL BABA'DAN ÇOCUKLARA HEDİYEHATAY'ın İskenderun ilçesindeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı.İskenderun'daki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde, Hristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın doğum günü nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kentte yaşayan Hristiyanlar, ayin için kiliseye erken saatlerde geldi. Ayin öncesi, Hristiyan dünyasının Noel kutlamalarının simgesi 'Noel Baba' kostümlü kişi tarafından çocuklara hediye dağıtıldı. Çocuklar, isimlerine özel hazırlanan hediyeleri alınca büyük mutluluk yaşadı. Anne- babalar ise çocukları sevinç yaşarken, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Kilisenin dış görüntüsü,İçerideki noel çamı, kiliseye gelenlerBir kişinin İncil 'den pasaj okuması, kilise papazı Dimitri Yıldırım'ın duasıElinde çanla Noel Baba'nın içeri girişi, kilise turu, çocuklara hediye dağıtımıHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN( Hatay ),==========================