Dha Yurt Bülteni -13

13EDREMİT'TE OKULDA BADEM ŞEKERİ YİYEN 40 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDIBalıkesir'in Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ortaokulda bir arkadaşlarının ikram ettiği badem şekerinden yiyen yaklaşık 40 öğrenci, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.



Edremit'in Altınkum Mahallesi'ndeki Mevlana Ortaokulu'nda bugün saat 10.00 sıralarında, iddiaya göre, 7'nci sınıf öğrencisi İ.Ş., yanında getirdiği badem şekerlerini sınıf arkadaşları ile okuldaki diğer öğrencilere ikram etti. Şekerleri yiyen öğrenciler, bir süre sonra öğretmenlerine mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetlerini iletti. Bunun üzerine okul yönetimi durumu öğrenci velileri, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Okula gelen bazı veliler çocuklarını kendi imkanlarıyla hastaneye götürürken, çok sayıda ambulans da sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaklaşık 40 öğrenci Edremit ve Burhaniye'deki hastanelerde tedaviye alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı duyan çok sayıda öğrenci velisi de hastanelere koştu.



Öte yandan, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından şeker dağıtan öğrenci İ.Ş.'nin ifade için emniyete götürüldüğü bildirildi.



Olayla ilgili açıklama yapan Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, yaklaşık 40 öğrencinin sağlık problemi yaşadığını belirterek, "Sabah saatlerinde bir öğrenci arkadaşlarına badem şekeri ikram etmiş. Öğrenciler olumsuz etkilenmiş. Sağlık kontrolleri yapılıyor. Hayati tehlikesi bulunan öğrenci yok. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri badem şekerleri ile ilgili analiz yapacak. Emniyet güçleri de olayla ilgili inceleme başlattı" dedi.



Polis memuru eniştesinin vurduğu öğretmen hayatını kaybetti (2)



ÖĞRENCİLERDEN ÖĞRETMENLERİNE SON GÖREV



Polis memuru eniştesi Mehmet Emin B., tarafından tartışma sırasında tabancayla vurulan ve hastanede hayatını kaybeden edebiyat öğretmeni Mehmet Doğan'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Doğan'ın görev yaptığı okuldaki çok sayıda öğrenci de Adli Tıp Kurumuna gelerek, öğretmenlerini son yolculuğuna uğurladı.



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulaması devam eden polis memuru Mehmet Emin B.'nin ise ifadesinde uzun bir süre ayrı kaldığı eşiyle barışmak için kayınbiraderinin yanına gittiğini bu sırada çıkan tartışmada öfkelenerek tabancasıyla ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.



KÖYLÜLER AYI NÖBETİNDE



Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Safa köyünde vatandaşlar, arı kovanlarını talan eden, bahçelerine zarar veren ayılara karşı her gün nöbet tutuyor.



Safa köyü sakinleri, ayıların arı kovanlarına ve bahçelerindeki kışlık yiyeceklerine zarar verdiğini belirtti. Ayıların arı kovanlarına daha fazla zarar vermesinin önüne geçmek isteyen köylüler, kovanlarının başında sabaha kadar tüfeklerle nöbet tutmaya başladı. Köylüler, ayıların bal kovanlarına yaklaşmaması için de belirli aralıklarla havaya ateş açıyor. Bazı köylüler ise bahçelerine CD asarak ayıların gelmesini engellemeye çalışıyor.



Aracına yatak koyup nöbet tutan köylülerden Şaban Yalçın şunları söyledi:



"Ayıların gelmemesi için sabaha karşı ateş etmeye başlıyoruz. Ayılar tepelerde, çam ağaçlarının altında yatıyorlar. Silah seslerini duyup en az 2 gün gelmezler. Dün akşam 2 tane gelmiş buraya, analı kızlı mı artık bilmem. Büyükler küçüklere seneye nasıl yapacağını öğretiyor. Benim yaptığım gibi yapacaksın demeye çalışıyor balları yemeye, meyveleri, elmaları yemeye. Köylerimizin içerisine kadar giriyorlar. Çöpleri karıştırıyorlar. Köylü çöp kutularına kemik veya et atmaya korkuyor. Attıkları zaman zaten onlar kokularını 1-2 kilometreden duyuyorlar. Biz onları öldürmek için nöbet tutmuyoruz. Sadece korkutmak için nöbet tutuyoruz. Çünkü cezası çok. Çoluk çocuklarımıza gece yarısı saldırsa ne olacak? Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Ayılar, bir arkadaşımızın evinin kapısına kadar gelmiş."



Köylülerden Sabri Erkan ise "Ayılardan rahatsız oluyoruz. Kovanlarımızı yiyor, çöp kutularına kadar giriyorlar. Bunlarla başımız dertte" dedi.



DRİFT YAPTIĞI VİDEOYU PAYLAŞTI, 6 BİN 247 LİRA CEZA YEDİ



Edirne'de kullandığı otomobille 'drift' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşan sürücü E.M.'ye, 6 bin 247 lira para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.



Edirne'de oturan E.M., sanayi sitesinde bir akşam 'drift' yaparken çekilen videoyu sosyal medya hesabındaki hikaye bölümünde paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, videodan aracın plakasını belirledi. Polis ekipleri araç sahibine 1002 lira, sürücü E.M.'ye ise 'drift' yapmaktan 5 bin 10 lira, ehliyetsiz araç kullanmak suçundan 1002 lira, muayenesiz araç kullanmaktan ise 235 lira ceza kesildi. Ayrıca araç trafikten men edildi.



JANDARMADAN HELİKOPTERLİ YOL UYGULAMASI



Antalya'nın Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde jandarma ekipleri helikopter destekli trafik denetimi yaptı. 2 saatlik uygulamada 25 sürücüye 3 bin 714 lira ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi.



İçişleri Bakanlığı'nın 100 günlük eylem planı kapsamında Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri'nce, Kemer ve Döşemealtı ilçelerinde 11.00-13.00 saatleri arasında trafik güvenliğinin sağlanması ve sürücülerde her zaman denetim yapıldığı algısını oluşturmak maksadıyla eş zamanlı olarak havadan ve karadan trafik kontrolü yapıldı.



Helikopterle havadan yapılan incelemelerde kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekiplerine bildirildi. Jandarma ekipleri de durdurdukları 25 araç sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 3 bin 714 lira idari para cezası uygularken, 2 araç ise trafikten men edildi. Helikopterle havadan yapılan trafik kontrollerinin bundan sonra da devam edeceği bildirildi.



OSMANİYE'DE 7 AYRI AKÜ HIRSIZLIĞINA 5 GÖZALTI



Osmaniye'de son günlerde meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yapan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bir kamyon kasasındaki hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih mahallelerinde, son 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde meydana gelen 7 ayrı araçtan 13 adet akünün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, açık kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H., F.I., H.O., O.S. ve H.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.



GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI



Bir hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikleti ile bir kamyonun yanına gelen şüpheli, kasadaki aküyü kısa sürede yerinden çıkarıp, koyduğu çuval içerisinde aracına yükledikten sonra bölgeden uzaklaşması görüntülere yansıdı.



EŞİNİN ÖLÜMÜNE DAYANAMAYIP, İNTİHAR ETTİ



Antalya'da, eşi Davut E.'yi kalp krizinden kaybettikten sonra bunalıma girdiği belirtilen Aynur E. (41), başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek yaşamına son verdi.



Olay saat 14.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Eşi Davut E.'yi 3 ay önce kalp krizinden kaybeden, 3 kızıyla kalan ve bu yüzden bunalıma girdiği belirtilen Aynur E., evde kimse yokken başına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Kanlar içinde kalan kadın, eve gelen kızı tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Aynur E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Aynur E.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzene Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.



