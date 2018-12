Dha Yurt Bülteni -13

Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı (2)VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİRize'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49)...

Minibüsün çarpmasıyla ölen Nazan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı (2)



VATANDAŞLARDAN 'ÖLÜM YOLU'NA TEPKİ



Rize'de, 'Ölüm yolu' diye adlandırılan yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay (46) yaralandı, Felsefe Öğretmeni Nazan Koçer (49) ise hayatını kaybetti. Bu yolda, 18 Aralık'ta Sabire Öksüz (37) ile Melisa Öksüz'e (10), yol trafiğe kapalıyken hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürekli ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği yolda önlem alınmasını isteyen vatandaşlar tepkilerini dile getirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yoldan detaylar



Vatandaşlarla röp.



Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA



==========================



Bakan Pakdemirli, Burdur'da (2)



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN CHP'YE 'MART' GÖNDERMESİ



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Burdur programı kapsamında Ak Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Bakan Pakdemirli buradaki konuşmasında, Türkiye'nin bütün illerini dolaştıklarını belirterek, Mehmet Akif'in şehri Burdur'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçtiğine işaret eden Pakdemirli, 70'li yıllarda Türkiye'de terör, istikrarsızlık, makarna, salça, sigara kuyrukları olduğunu belirtti. 80'li yıllarda Türkiye'nin Turgut Özal'la ciddi atılım yaptığını, prangaların kırılması dönemini yaşadığını kaydeden Pakdemirli, Ak Parti'nin ise kuruluş itibarıyla hizmet partisi olduğunu vurguladı.



Koalisyonların başarı üretmediğini belirten Bekir Pakdemirli, "Ak Parti, tek başına iktidarın neler yapılabildiğinin göstergesidir. Ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye her alanda ciddi yatırımlar gerçekleştirdik" dedi. Tarım ve su alanında da büyük işler yapıldığına değinen Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:



"Geçen plan bütçe komisyonunda genel kurulda bütçemizi savunurken, İYİ Parti Isparta Milletvekili hanımefendi dedi ki 'Demirel'in yaptıklarına teşekkür etmek lazım.' HES'lerle ilgili kurulu güçten bahsetti. Ben de çıktım dedim ki tüm Cumhuriyet tarihinde 2002'ye kadar 12 bin 500 megavatlık kurulu gücü varmış Türkiye'nin. Bugün itibarıyla 28 bin megavat. Yani 80 yılda yapılanı 16 yılda biz misline daha katlamışız ve daha fazlasını koymuşuz. Şunu söyledim, 'Her kim çivi çaktıysa, buna teşekkür ederim ama başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmemiz gerekmiyor mu?' dedim. Burdur'da son 16 yılda 1 milyar liranın üzerinde hibemiz var. Tarımsal hasılamız beş misli artmış, 2 milyar liraya gelmiş."



BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISI YÜZDE 90 ARTTI



Genç çiftçi projesi kapsamında 14 milyon lira dağıttıklarını, 14 bin dekar merayı ıslah ettiklerini anlatan Bekir Pakdemirli, 120 dere ıslahını yaptıklarını, 92 milyon fidan diktiklerini, şehir ve bal ormanları kurduklarını vurguladı. Kırsal kalkınma ve hibelerde 30 milyona yakın hibeleri bulunduğunu aktaran Pakdemirli, büyükbaş hayvan sayısının yüzde 90 arttığını kaydetti.



'MART KAPIDAN BAKTIRIR, KAZMA KÜREK YAKTIRIR'



Yaptıkları diğer yatırımları da anlatan Pakdemirli, şöyle dedi:



"İşimiz lafımızın ötesinde. AK Parti kadroları önce iş yapıyor, laf üretmiyor. Ama karşıda CHP'nin bir laf siyaseti var. Şimdi de yeni bir slogan çıkarmışlar, dün itibarıyla bunu açıkladılar. 'Martın sonu bahar' diye. Ben de onlara diyorum ki fazla heveslenmesinler, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. Milletin terazisi en güzel terazidir ve millet de CHP'ye yine hak ettiğini verecektir. Bizi eleştiriyorlar, 'Samana muhtaç ettiniz' diyorlar. Biraz matematik. Eğer bizi eleştirecek bir şey bulamıyorsanız ben eleştirecek bir şey bulayım size vereyim. Eğer malzeme bulamıyorsanız biz size malzeme temin edelim. Türkiye'nin saman ithalatı 9 bin ton. Türkiye'nin saman ihtiyacı 66 milyon ton, on binde bir ama bunu milletvekilleri, grup başkanvekilleri, genel başkanları ağızlarında her hafta çiğnemekten çekinmiyorlar. Yaptığım açıklamaları alıyorlar, ortasından, orasından burasından cımbızla istedikleri yere çekiyorlar. Türkiye'nin ne samana ne de buğdaya ihtiyacı var."



5 MİLYAR DOLAR İHRACAT FAZLASI VAR



Türkiye'nin 17 milyar dolar tarımda ihracatı, 12 milyar dolar da ithalatı olduğunu kaydeden Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin 5 milyar dolar ihracat fazlası olduğunu söyledi. Buğday ithalatı konusundaki eleştirilere de yanıt veren Bekir Pakdemirli, "O zaman niye buğday ithalatı yapıyorsun? Ben de diyorum ithalatı, bu ihracatı yapabilmek için makarna, un fabrikalarımız boş mu kalsın? Bunun için ithalat yapılır. İthalat yanlış, ayıp bir şey değildir. Hollanda'nın 80 milyar doların üzerinde ithalatı var. Ama Hollanda'nın tarımıyla övünmeyi biliyoruz. Önemli olan katma değer yaratmak, ihracat yapmak" dedi.



Bakan Pakdemirli, Adnan Menderes, Recep Tayyip Erdoğan, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın yaptıkları atılımlarla tekrar Türkiye'yi bugünü ve yarınıyla gurur duyulacak bir ülke haline getirdiklerini söyledi.



"Muhalefetin varlığından dolayı da seviniyorum. Böyle muhalefet olduğu sürece AK Parti'nin varlığı inşallah ilelebet devam edecektir" diyen Pakdemirli, hoş sedanın sürmesi, yanlış ellerle ülkenin yönetilmemesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin başkanlık sistemiyle geçmişe oranla çok daha iyi hale geldiğini belirten Bekir Pakdemirli, yarınların daha iyi olacağını kaydetti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------



Pakan Pakdemirli'nin Ak Parti ziyareti ve konuşması



BURDUR



=================================



Polis aracına çarpıp kaçan hırsızlar, saklandıkları evde yakalandı



ADAPAZARI'nda girdikleri evlerden 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira ve cep telefonu çalan hırsızların kullandığı otomobil takibe alındı. Yolu kesen polis aracına çarparak kaçan hırsızlar saklandıkları evde yakalandı.



Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, balkon kapılarını zorlayarak açıp girdikleri evlerden hırsızlık yapan kişilerin peşine düştü. Evlerde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, plakası belirlenen aracın peşine düştü. Polis, kent merkezinde içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobili takibe alarak, 'dur' ihbarında bulundu. Yolu kapatan polis aracına çarpan hırsızlar, araçla olay yerinden kaçtı. Takibe devam eden polis, 2 kişiyi Serdivan ilçesinde saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Polis, hırsızların çaldığı 50 bin liralık ziynet eşyası, 4 bin lira para, telefonlar ve 1 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi. B.K.'nin hırsızlık suçundan 30, Ö.K.'nin ise 10 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



-Adliyeye sevk



HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),



=============================



Hırsızı kırmızı montu yakalattı



İZMİT'te, kırmızı montlu bir kişinin, PTT şubesinin soyduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, birkaç sokak ileride montundan tespit ettiği 19 yaşındaki N.S.'yi ve gözcülük yapan 30 yaşındaki Y.G.'yi yakaladı.



Olay gece saat 02.00 sıralarında, İzmit Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Sokak üzerinde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. PTT şubesinin arka kapısını keser ile zorladıktan sonra tekmeleyerek açan bir kişi, içeriden yaklaşık bin TL çalarak kaçtı. Bir vatandaşın polisi arayarak, PTT şubesi içerisinde kırmızı montlu bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri hemen olay yerine geldi. İhbarı yapan vatandaşın verdiği eşgal bilgisi ile bölgede kırmızı montlu kişiyi aramaya başlayan ekipler, PTT şubesinin birkaç sokak ilerisinde N.S.'yi yakaladı. Kısa süre içerisinde bölgede gözcülük yaptığı tespit edilen Y.G.'yi de yakalayan ekipler, 2 kişiyi karakola getirdi.



N.S.'nin ifadesinde çaldığı paraları bir binanın bahçesindeki saksının altına sakladığını söylemesi üzerine polis, bin TL'yi bularak PTT görevlilerine teslim etti. Zanlılardan N.S.'nin 1, Y.G.'nin ise 3 adet sabıka kaydı olduğu öğrenildi. 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Zanlının adliyeye çıkışı



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



==========================



Bodrum yeni yıla hazır



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşan yeni yıl öncesinde, açık olan otelerde doluluk oranının yüzde 90'lara ulaştığı bildirildi. Konaklama tesisleri ve restoranlar konukları için yılbaşına özel gala geceleri ve eğlenceler hazırladı. İlçedeki eğlence yerleri ile bazı cadde ve sokaklar ışıl ışıl süslenirken, eğlence yerlerine gidemeyenler için ise Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı'nda Ediz konseri düzenlendi.



Yeni yıla Bodrum'da girmek isteyen Muğlalılar'ın yanı sıra İzmir, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerden çok sayıda kişi konaklama tesislerinde rezervasyonlarını yatırdı. İlçedeki yılbaşında açık olacak 4 ve 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı şimdiden yüzde 90'lara ulaştı. son dakika rezervasyonları ile ilçedeki konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor. Konaklama tesisleri ve restoranlar, konuklarına en iyi hizmeti verebilmek için çeşitli eğlence programları hazırladı. Geçmiş yılların aksine bu yıl maliyetlerin yüksek olması ve yılbaşı tatilinin kısa olması nedeniyle oteller ve restoranlar daha çok ünlü isimler yerine programlarında yerel sanatçıları tercih etti. Programlarda daha çok DJ performansları ile çeşitli dans gruplarının gösterilerinin olması dikkat çekti. Bodrum'da yılbaşı gecesi sahne almak için anlaşma yapan tek ünlü isim Yeşim Salkım oldu. Linet, Kubat ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler ise 2018'in son günlerinde ilçede sahneye çıkacak.



YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR



Bodrum Belediyesi ise Belediye Meydanı'nda yılbaşına özel Ediz konseri düzenledi. Otel ve eğlence mekanlarında rogramları olmayanlar yeni yılı Meydan'da geri sayım yaparak karşılayacak. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'un yeni yıla hazır olduğunu belirti, "Bodrum'da her sene olduğu bu yılbaşında da gündemde. Şu anda zaten bir çok 4-5 yıldızlı otelimiz açık. Bunların bir çoğunda da yılbaşı gecesi için yapılmış programlar var. Bunların karşılığında alınmış olan rezervasyonlar var ve ciddi bir talep olduğu görülmekte. Bodrum zaten iç turizmde Türkiye'nin gözbebeği. Bodrum'da da şu an İstanbul, Ankara ve Anadolu'nun bazı kentlerinden de yapılan rezervasyonlar görülmekte. Ciddi bir kalabalık olacağı tahmin ediliyor. Yoğun bir katılımla Bodrum'da yılbaşını geçireceğimizi zannediyorum" dedi.



Çarşı Mahallesi'nde restran işleten Mahmut Özkartal da "Hemen hemen bütün işletmeler hazırlıklarını tamamladı. Son detaylar gözden geçiriliyor. Biz sadece misafirlerimizi bekliyoruz. Bodrum yeni yıla hazır girecek. Biz umutla bakıyoruz umarım yeni yıl güzililerle gelir" dedi.



İlçede bulunan alışveriş merkezleri de yeni yıl süslemelerini tamamlarken, yılbaşına özel indirimlerle müşterileri çekmeye çalışıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Yılbaşı süslemelerinden görüntü



-Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala ile röp.



-Çarşı Mahallesi'nde restoran işleten Mahmut Özkartal ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber- Kamera: BODRUM (Muğla),



==============



Bileklik örüp sokak hayvanlarına yuva yaptılar



MERSİN'de iki lise öğrencisi genç kız ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yuva yapılmasını sağladı.



Merkez Mezitli ilçesinde bulunan İçel Anadolu Lisesi'nde okuyan Doğa Atıcı ve Emine Ebru Keklik'in birbirlerine anlattıkları hayalleri sokak hayvanları için yuva oldu. Sokak hayvanlarına destek için ekonomik gelir sağlayacak bir iş yapmak isteyen öğrenciler, bileklik örme kararı alarak kolları sıvadılar. İlk birkaç denemede başarısız olan gençler, azimle çalışarak insanların beğenisini kazanan bileklikler yapmayı başardılar. Ördükleri bileklikleri satarak 120 lira biriktirmeyi başaran gençler, yaptığı sosyal projelerle adını sıkça duyuran Mezitli Belediyesi'ne dilekçeyle başvuru yaparak yardım istedi. Yapılan görüşmeler sonrası 120 lira bağışta bulunan gençlerin bu çabasına Belediye Başkanı Neşet Tarhan da duyarsız kalmadı. Gençleri makamında ağırlayan Başkan Tarhan, aldığı görüşler ışığında okudukları İçel Anadolu Lisesi karşısında bulunan yeşil alana kedi ve köpek evi yerleştireceğinin sözünü verdi. Kısa bir süre sonra da özel olarak hazırlanan evler park içerisinde gençlerin tercih ettiği alana yerleştirildi.



Bir arkadaş sohbeti ile yola çıktıklarını ifade eden öğrencilerden Doğa Atıcı, kısa sürede bu denli büyüyeceğini düşünmediklerini söyledi. Hayallerini hayata geçiren herkesin başarılı olabileceğini yaşayarak gördüklerini söyleyen Atıcı, "Her şey arkadaşım Ebru ile birlikte hayallerimiz üzerine yaptığımız sohbet ile başladı. Okulumuzun etrafında gördüğümüz sokak hayvanları için neler yapabileceğimizi konuşurken bu projemiz ortaya çıktı. Bileklik yapmayı öğrenmek ve kek yapmak tercihlerinden bileklik daha cazip geldi. İlk başlarda çok kötü sonuçlar aldık ama sonra yaptığımız bileklikleri biz de arkadaşlarımız da beğenmeye başladı. Önce çevremize sonra herkese satmaya başladık. O kadar rağbet gördü ki yetiştiremediğimiz zamanlar oldu. Hem güzel bir anı bıraktık hem de insanlar arasında sokak hayvanlarına daha çok duyarlılık olmasını sağladık" dedi.



Topladıkları para 120 liraya ulaşınca, bu tür sosyal projeler üreten Mezitli Belediyesi'ne dilekçe vererek parayı bağışladıklarını ifade eden Atıcı, "Mezitli Belediyesi'nde bizi çok sıcak karşıladılar. Hatta Başkanımız Neşet Tarhan'la görüşme imkanı da bulduk. Sonuçta çok güzel bir şey ortaya çıktı. Biz böylesi büyük ve güzel bir şey beklemiyorduk. Sağ olsun başkanımız, söz konusu sokak hayvanları olunca bizim topladığımız miktarın çok üzerinde olan kedi ve köpek evinin bu parka yerleştirilmesini sağladı. Okulumuzun karşısında, hayvanların yeme, içme ve sevgi ihtiyacını daha rahat karşılayabileceğiz. Sokak hayvanlarına mama sağlamak ve yeni kulübeler yapmak için örmeye devam edeceğiz. Bu bizim için hem terapi hem de sokak hayvanları için barınma ve beslenme demek. Bu yolla okulda ünlü bile olduk sayılır" diye konuştu.



Önce hayallerle başlayan bu projenin bu denli büyümesinin şaşkınlığını yaşadıklarını kaydeden Emine Ebru Keklik ise, şunları söyledi:



"Başkanımız Neşet Tarhan, bizimle görüştü ve girişimimizi destekledi. Şimdi tam okulumuzun karşısında daha fazla ilgilenebileceğimiz, mama ve su koyabileceğimiz kedi ve köpek evimiz var. Şimdi örmeye devam edeceğiz. Kedi ve köpeklere barınma evi sağlamak yetmiyor, sonrasında beslenmeleri içinde kaynak sağlamak durumundayız. Herkes hayvanları çok seviyor ve bu sokak hayvanlarına herkesin eli uzana bilirmiş. Biz bunu göstermek istedik. Çevremizden gördüğümüz olumlu tepkiler bizi daha fazla motive etti."



Gençlerin bu çabasına çevrede oturan vatandaşlarda destek verdi. Hayvanları ile parka gelen vatandaşlar, "Çocuklarımızın yaptıkları çok özel bir şey. Biz büyüklere de örnek oluyorlar. Çevrede oturanlar olarak onların bu çabasına destek vererek, bu mama ve su kaplarının boş kalmamasını sağlamalıyız. Çocuklarımıza ve destek sağlayan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-Ekipler yuvayı indirirken



-Ekipler montajlarken



-Hayvansever kızlara yuva ile ilgili olarak bilgi verilirken



-Doğa Atıcı 'nın konuşması



-Emine Ebrü Keklik'in konuşması



-Genç kızlar okuldan gelirken



-Bir hayvan sever genç kızlarla konuşurken



-Genel ve detay



(BOYUT: 539 mb) (SÜRE: 4,48 DK)



Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,



2812mrs-bileklik-01 kodu ile geçiliyor)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 'Uçan Kremlini'nin İçi İlk Kez Görüntülendi

Cumhurbaşkanı'na Hakaretten Yargılanan Müjdat Gezen, Adli Kontrol Şartının Kaldırılması İçin Başvuru Yaptı

Fatih Portakal Hakkında, "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" Suçundan Soruşturma Başlatıldı

Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu