Dha Yurt Bülteni-13

1)ŞANLIURFA VE MARDİN'E ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYORHatay'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı.

1)ŞANLIURFA VE MARDİN'E ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR



Hatay'dan yola çıkan tank ve askeri mühimmat taşıyan 35 araçlık TIR konvoyu, Şanlıurfa'ya ulaştı. Konvoydaki araçların bir kısmı Mardin'e hareket etti.Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yola çıkan konvoy, otoyolu kullanarak Gaziantep üzerinden Şanlıurfa'ya geldi. Polis araçlarının eşlik ettiği tank ve obüs taşıyan TIR'ların bir kısmı 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na giriş yaptı. Bir kısmı ise Mardin'e doğru ilerlemeye devam etti. Konvoydaki tank ve obüslerin Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı gönderileceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Şanlıurfa ve Mardin'e sevk edilen askeri TIR'lar



TIR'lar üzerindeki tank ve obüsler



Polis eskortu eşliğinde ilerleyen konvoy



Genel ve detay görüntüler



( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50-103MB



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2)ULUDAĞ'DA YILBAŞI YOĞUNLUĞU



TÜRKİYE'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı



Görüntü Dökümü:



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-Kayak pistlerinden detaylar



-Kayakçılar ile röportaj



-Vatandaşların yılbaşı mesajları



Süre: 3.03 Boyut: 342 MB



Haber - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,



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3)KARADENİZ'DE ARTAN YUNUS SAYISI BALIKÇILIĞI TEHDİT EDİYOR



TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970'li yıllardan bu yana yasak olan yunus balığının, popülasyonunun normalin çok üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye başladığını söyledi. Yetişkin bir yunusun günde 70 kilo hamsi yediğine dikkat çeken ve yunusların kontrollü bir şekilde avlanması gerektiğini savunan Kocabaş, "Yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Karadeniz'de canlı yaşamının normal düzeye çekilmesi için, artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir' dedi..Karadeniz'de, 1 Eylül'de denizlerde başlayan av sezonu sürüyor. Uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970'li yıllardan bu yana yasak olan yunus balığının, popülasyonu normalin çok üzerine çıktığı gerekçesiyle denizlerde avlanan balıkçıları olumsuz etkiliyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Mehmet Kocabaş, yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttığına işaret ederek, denizlerde günde 70 kilo hamsi tüketen yunusların kontrollü bir şekilde avlanması gerektiğini söyledi.Vatandaşın sofrasına giren hamsinin yanı sıra, palamut, mezgit, istavrit gibi balık çeşitlerinin avlanması yasak olan yunuslarca yendiğini kaydeden Kocabaş, şunları söyledi: "Karadeniz sadece bize ait olan bir deniz değil. Karadeniz'den istifade eden ülke sayısı da oldukça fazladır. Karadeniz'de var olan yunusların üzerinde belirli oranda eskiden av yasağı baskısı vardı. Son zamanlarda yapılan uluslararası anlaşmalar bizim elimizi ayağımızı bağladı. Şimdi yunusun sayısı oldukça arttı. Sahillerde zaman zaman denk geliyoruz. Koca sürüler yavruları ile beraber dalıp çıkıyor. Hayatta kalabilmesi için balık ihtiyacı var. Her yunusun günde 70 kilo balık yediğini ve yunusların gün geçtikçe sayısının arttığını düşünün. Açık denizlerin aksine Karadeniz'de yunus balığı ile beslenen başka bir avcı balık türü yoktur. Yunus balığının avlanmamasıyla popülasyonu anormal bir şekilde arttı. Karadeniz'de canlı yaşamının normal düzeye çekilmesi için, anormal bir şekilde artan yunus miktarının dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına izin verilmesi gerekmektedir



'BALIKÇILAR FERYAT EDİYOR'



Yunusların sadece balıkları yemediğini, balıkçı ağlarına da takılıp zarar verdiğini de aktaran Kocabaş, "Yunuslar sadece balık yemekle kalmıyor, balıkçıların ağlarına da takılarak zarar veriyor. Yunuslar, binlerce liralık ağları parçalıyor. Şimdi bir dağın arkasında bir duman düşünün. Oradan gelen haberciler de size yangın olduğunu söylüyor. Sizin buna itibar etmeniz gerekiyor. Aynı şey; sular için de geçerli. Orada balıkçılar 'Benim ağlarım parçalandı' diyerek feryat ediyor. Gözümüzle görüyoruz. Yunuslar, sahillere kadar gelip yanlarında yavruları ile beraber balık avlıyor. Ne kadar yunus balığı var denizlerde diye bilimsel bir araştırma yapılması gerekiyor. Yunuslar vatandaşın yemesi gereken hamsi, palamut, mezgit, istavrit gibi balık çeşitlerini yiyorö ifadelerinde bulundu.



Görüntü Dökümü:



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Balıçı görüntüleri



Kocabaş röp.



Halde tezgahta balık görüntüleri



HABER KAMERA: Aleyna KESKİN/TRABZON,

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