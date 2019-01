Dha Yurt Bülteni-13

1)ÇORUM AK PARTİ İL BAŞKANI İSTİFA ETTİÇORUM AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

1)ÇORUM AK PARTİ İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ



ÇORUM AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi. Ak Parti Çorum İl Başkanlığı binasında beraberinde Ak Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mehmet Karadağ, kendisine kumpas kurulduğunu öne sürdü. Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp Ak Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Partiliyim' diyen kardeşlerimiz varsa, derhal bu düşünceyi terk etmelidir" dedi.



'YOL ARKADAŞLARIMI HİÇBİR ZAMAN SATMADIM'



Süreçle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Karadağ, "Bu sürecin içerisinde uzaktan, yakından ilgisi ve alakası olan herkesin cezalandırılması için gereği neyse sonuna kadar kararlıyım. Bu süreçte genel merkezimize iki kez sözlü olarak, 1 hafta önce de yazılı olarak bu sürecin il başkanı kimliğim altında götürülmemesi, baskı unsuru olarak görülmemesi, partimizin bu konuda zarar görmemesi için il başkanlığında bulunmayı etik bulmadım ve istifamı sundum. Şimdiye kadar hiç bir çete ve benzeri oluşuma pirim vermedim. Hiç bir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiç bir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



------------------



Salon detayları



İl Başkanı Mehmet Karadağ açıklaması



Detaylar



Haber-Kamera: Serkan BARIŞ ÇORUM-DHA



=================================================



2)AZERİ SEVGİLİSİNİ 55 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ



BURDUR'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Burdur'un Karamanlı ilçesindeki bir barda dün eğlenen Ganıra Cabbarova ve erkek arkadaşı Halil A., gece Gölhisar ilçesindeki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. İddiaya göre, takside tartışan ikili, Tefenni- Çavdır karayolu Beyköy yol ayrımında araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirip yardım istedi. Acil çağrı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. İncelemelerden sonra Cabbarova'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Taksi şoförü Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü



-------------



-Kadının Fotoğrafları



-Kadının videoları



Mesut MADAN/BURDUR,



===============================================



3)KOCAMAZ, CAN VE YAĞMUR'A YARDIM ELİNİ UZATTI



MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 'kelebek hastalığı' ile mücadele eden Kayhan-Merve Göküş çiftinin çocukları Can (4) ve Yağmur'a (2) yardım elini uzattı. Kocamaz'ın talimatı ile temin edilen özel yara örtüleri Göküş ailesine teslim edildi.



Tarsus'ta yaşayan ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalmayan Kocamaz, tanesi 200 ila 250 TL ödenerek alınabilen yara örtülerinin temin edilmesi talimatını verdi. Bunun üzerine aileyi ziyaret eden belediye ekipleri, örtülerin sürekli olarak belediye tarafından temin edileceği müjdesini verdi. Başkan Kocamaz'a teşekkür eden baba Kayhan Göküş, "Çocukların sırt kısımları ağırlıklı olmak üzere deri olan her yerlerinde açık yaralar var. Bu malzeme de bu hastalığın olmazsa olmazı. Hakkımız olup da devlet tarafından ödenmesi gereken malzemeyi hastaneden alamadığımız için mağduruz. Bu medikal bezle açık yaraları kapatıp üzerini gazlı bezle sarıyoruz ve böylelikle yaraya yapışmadığı için bu bezi kullandığımız yerler iyileşiyor. Bu örtü dışında hiçbir malzeme yaraları iyileştirmiyor, aksine daha da derinleşmesine neden oluyor. Başkanımızın gönderdiği bu malzemeler bizim yaramıza merhem oldu" dedi.



Örtülerin kullanılmadığı zamanlarda kanamalı yaraların oluştuğunu dile getiren anne Merve Göküş ise "Yaralar kanadığı zaman kan kaybı oluyor ki bu hastalıkta en önemli şey çocukların kansız kalması. Bu malzemeler olmadığı zaman diğer malzemelerle yaralarda kanamalar oluyor. Kıyafetler veya diğer malzemeler yaradan kaldırırken yapıştığı için deriyi de kaldırıyor. Bizim sesimizi duyarak yardımımıza yetişen başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Can'ın sırtının açılması ve yara örtüsünün kaldırılması



Can'ın yara dolu sırtından görüntüler



Kıyafetlerinin giydirilmesi



İki kardeşin oyun oynamalarından genel ve detay görüntüler



Örtülerin teslim edilmesi



Anne ve baba ile röportaj



SÜRE: 02'54" BOYUT: 319 MB



Haber: Adnan AÇIKGÖZ - Kamera: MERSİN,



==================================================



4)ÇANAKKALE'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN SÜT KAMYONUNUN ŞOFÖRÜ YARALANDI



ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, süt kamyonu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken araçtaki 10 ton süt yere döküldü.



Kaza bugün saat 14.00 sıralarında, Çanakkale-Biga karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Şenol Mutlu'nun kullandığı 17 TL 328 plakalı, özel bir firmaya ait süt kamyonu, yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kamyon sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevreden durumu gören diğer sürücüler kazayı polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücünün kamyon içinde sıkışması nedeniyle olay yerine Biga Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmalarının ardından sürücü sıkıştığı kamyon içinden yaralı olarak çıkarıldı.



Kaza yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Şenol Mutlu, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada kamyonda bulunan 10 ton süt ise döküldü.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Görüntü Dökümü



-------------------



-Kaza yerinden genel ve detay görüntü.



-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü.



Haber-Kamera: Safiye TARI GÜNER/BİGA (Çanakkale),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İYİ Parti'den İstifa Eden İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri AK Parti'ye Katıldı

AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Kendisine Kumpas Kurulduğunu İddia Ederek İstifa Etti

İngiltere Dışişleri Bakanı: Esad Bir Süre Daha Yerinde Kalacak

İlaç Sektöründe 74 Milyar Dolarlık Dev Satın Alma