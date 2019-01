Dha Yurt Bülteni -13

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan Mehmekçikler anısına yaptırılan kardan heykellerin açılışı yapıldı. 8 metre yüksekliğindeki heykel üzerine asılan Türk bayrağı da Gençlik ve Spor Makanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile törene katılanlar tarafından açıldı. Heykele kırmızı karanfil bırakan Bakan Kasapoğlu şunları söyledi:



"Şehitlerimizin bize emanet olarak bıraktığı bu vatana sahip çıkmak için, gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek için, tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu organizasyonda gerek bakanlık olarak gerek diğer bakanlıklarla işbirliği ve Kars ilimizin tüm yetkilileriyle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik 8'inci yılına giriyor. İnşallah yarın tüm şehitlerimizi bu yürüyüş vesilesiyle yadedeceğiz, onları rahmetle, minnetle anacağız. Biz Spor Bakanlığı olarak gençliğimizin bu ruhla yetişmesi yönünde tüm imkanlarınmızı ortaya koyuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon bunlardan bir tanesi. Ülke genelinde tüm gençlik merkezlerinde gerek Sarıkamış'ı gerek Çanakkale'yi pek çok anımızı, şühedamızın bize bıraktığı emaneti, diri tutma noktasında gayretlerimiz ve etkinliklerimiz var. İnşallah yarın ki organizasyonu hayırlısıyla, bu çerçevede gerçekleştireceğiz."



Çarşı izninde 6'ncı kattan düşen asker öldü



Rize'de askerlik yapan Jandarma Er Cafer Işık (21) çarşı iznine çıktığı sırada misafir olarak gittiği binanın 6'ncı katındaki daireden düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan er, hayatını kaybetti.



Olay, sabah saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Rize İl Jandarma Komutanlığı Salarha Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Cafer Işık, çarşı iznine çıtkı. Misafirliğe gittiği belirtilen binanın 6'ncı katındaki daireden düşen Cafer Işık, ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Askerin binadan nasıl düştüğü araştıran polis, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay sırasında evde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.



Jandarma Er Cafer Işık'ın cenazesi Antalya'nın Finike ilçesine gönderildi.







Haber: Mehmet Can PEÇE-Arzu ERBAŞ/RİZE, -



======================



Ordu'da mahallede heyelan; riskli evler tahliye edilecek



Ordu'nun Kabataş ilçesine bağlı 650 nüfuslu Şifasuyu Mahallesi'nde 7 yıldır yaşanan toprak kaymaları, son yağışlarla birlikte tekrar görülmeye başladı. Mahallede teknik inceleme yapan ekipler, riskli hale gelen bina ve evlerin tahliye edileceğini belirtti.



Kabataş ilçesine bağlı 650 nüfuslu Şifasuyu Mahallesi'nde 7 yıldır zeminde kaymalar yaşanıyor. Önceki gün yağışla birlikte mahallede yeniden toprak kayması meydana geldi. Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri mahallede teknik inceleme gerçekleştirdi. Mahallede yer altı sularının zemini kaydırdığı tespit edildi. İlk etapta heyelan riski altında olduğu belirlenen Şifasuyu Mahallesi'ndeki Gülbahçe Küme Evleri'nin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilecek bina sayısı ile ilgili açıklama yapılmadı. AFAD ekiplerinin gelecek günlerde yapacağı detaylı jeolojik incelemenin ardından mahalledeki riskli yapıların sayısının belirleneceği ve tahliyelerinin sağlanacağı açıklandı.



Ordu Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Osman Işık heyelanlı bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, heyelanlı bölgede can ve mal emniyetinin sağlanması, risk altında olan yerlerin boşaltılması konusunda Kabataş Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel'e talimat verdi.



AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ



Heyelan yaşanan bölgenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 'Afete Maruz Bölge' ilan edildiğini hatırlatan Vali Seddar Yavuz, "Yaptığımız incelemelerden, yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha önce de burada çeşitli heyelanların olduğu belirlendi. Önümüzdeki süreçte de burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut. AFAD Başkanlığı'ndan gelecek yeni bir ekip arazide çalışma yapacak. Netice itibarıyla güzel bir iş birliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise "AFAD'ın yapacağı teknik çalışma bizim için çok önemli. Ancak, acil olarak mevcut yolları açık tutmanın gayretini göstereceğiz. İçme suyu sorunuyla ilgili kısmını da OSKİ tarafından hızlı bir şekilde çözülecek. En temel sıkıntı ulaşımın sağlanmasıdır. AFAD'ın da desteği ile hızlı bir şekilde hem drenaj hem altyapı çalışmalarına başlayacağız. Yapılacak çalışmalarda yörede yaşayan vatandaşlarımızın da fedakarlıkta bulunması lazım" diye konuştu.



İş insanına mağarada işkenceye 3 tutuklama



Şanlıurfa'da iş insanı V.B.'yi kaçırıp mağarada işkence yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın, 5 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.



Geçen hafta iş yerine giderken kaçırdıkları iş insanı V.B.'ye mağarada işkence yaparak üzerindeki para ve ceptelefonu ile değerli eşyalarını alan kişiler daha sonra V.B.'yi serbest bıraktı. İş insanının ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ile Narkotik Bürosu ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler V.B.'yi kaçırdığı iddia edilen İ.S., S.D., A.T., B.E. ve Ö.T.'nin adreslerini tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 1 av tüfeği, V.B.'ye ait cep telefonu ile 9 cep telefonu ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis gözaltına aldığı 5 şüpheliyi ifadesinin ardından adliyeye sevk etti.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.S., S.D., A.T., tutuklanarak cezaevine konuldu. B.E. ve Ö.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Ailesinden şiddet gördüğünü öne süren kıza polis sahip çıktı



Kahramanmaraş'ta karayolu çevresinde bitkin halde dolaşırken bulunan 14 yaşındaki Z.A., yanına gelen polislere, ailesinden şiddet gördüğü için evden kaçtığını söyledi. Küçük kız, hastanede kontrolden geçirilip, Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Adana Karayolu çevresinde yalnız başına, bitkin halde bir kızın dolaştığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polislerin 14 yaşındaki Z.A. olduğunu belirlediği kız, ailesinden şiddet gördüğünü bu nedenle evden kaçtığını söyledi. Bunun üzerine Z.A. polis otosuna bindirilerek, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirildi ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis soruşturma başlattı.



Aydın'da kar mesaisi



Aydın'ın yüksek kesimlere kar yağarken, belediye ekipleri yolların kapanmaması için çalışma yaptı.



Buharkent ve Kuyucak ilçelerinin kırsal mahallerinin yüksek kesimlerine yağan kar, yollarda ulaşımın aksamasına neden oldu. Aydın Büyükşehir Belediye ekipleri, yağışın olduğu yolları önce iş makineleriyle temizledi. Ayrıca buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin kış boyunca 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini belirtti.



Reçete ile satılan hapları yasa dışı pazarlayan kalfa adliyede



Karaman'da reçete ile satılan hapları, yasa dışı sattığı tespit edilen eczane kalfası M.A. adliyeye sevk edildi.



Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, bir eczanede kalfa olarak çalışan S.A.'nin satışı reçeteye tabi olan bazı hapları, yasa dışı yollarla sattığı yönünde ihbar aldı. Polis, S.A.'yı takibe aldı. Eczacı kalfasına, hapları satacağı sırada suçüstü yapıldı. Gözaltına alınan S.A.'nın üzerinde 545 adet farklı türde hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.A., adliyeye sevk edildi.



7 yaşındaki çocuk, sürücü kursuna ait TIR'ı kullanırken görüntülendi



Düzce'de, 7 yaşındaki çocuk, ailesinin sahibi olduğu sürücü kursuna ait TIR çekisini sürerken görüntülendi. Çocuğu gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken, kurs yetkilileri açıklama yapmadı.



Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, sürücü kursları tarafından eğitim ve sınav güzergahı olarak kullanılıyor. Bağlantı yolu üzerinde, bir sürücü kursunun sahibi, TIR çekicisini, 7 yaşındaki oğluna kullandırdı. Küçük çocuk, gaz ve fren pedalına ayağa kalkarak basmaya çalıştı. Durumu gören diğer sürücüler şok yaşayarak, çocuğun aracı kullanmasını cep telefonuyla görüntüledi.



Sürücü kursu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Karayolları Trafik Kanunu'na göre TIR aracı kullanmak için CE sınıfı ehliyet sahibi ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.



Sokak kedileri için kartondan sığınak



SİVAS'ın Suşehri ilçesinde bir kişi tarafından sokakta kalan kediler için kartondan sığınak yapıldı. Sığınağı gören öğrenciler ise içine yiyecek bıraktı.



Kış ve soğuğun etkisini sürdürdüğü Sivas'ın Suşehri ilçesinde, bir hayvansever, Sivas Caddesi üzerindeki kaldırıma kedilerin kullanması için karton kutudan sığınak yaptı. Karton sığınak caddeden geçenlerin de ilgisini çekti. İlçedeki meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler de kartondan sığınağın içerisine hayvanların beslenebilmesi için yiyecek bıraktı.



Cumhuriyet Üniversitesi Suşehri Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümü 1'nci sınıf öğrencisi Selime Kozak "Buraya bir hanım kediler için kutu yapmış. Biz de üzerine poşet koyduk içine de mama bıraktık. Ben bu mamalarla geziyorum zaten. Herkes kapısının önüne bir tas su, yemek koymalı. Çöpe atmak yerine kapı önlerine koymalılar çünkü hayvanlar çok üşüyor, çok soğuk. Sırf kedileri görürüm diye elimde mama ile dolaşıyorum. Bu yüzden herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü biz onlara bakmakla görevliyiz, sorumluyuz" dedi.



