Dha Yurt Bülteni-13

13Köyde mahsur kalan hasta, yollar açılarak hastaneye yetiştirildiSivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde rahatsızlanan Mehmet Yıldız (65), Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

DHA YURT BÜLTENİ-13



Köyde mahsur kalan hasta, yollar açılarak hastaneye yetiştirildi



Sivas'ta kar yağışı nedeni ile yolları kapanan köyde rahatsızlanan Mehmet Yıldız (65), Özel İdare ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.



Sivas Merkeze yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Şahbey köyünde sabah saatlerinde rahatsızlanan Mehmet Yıldız'ın yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından hastayı almak için yola koyulan sağlık ekipleri, köy yolu kapalı olduğundan dolayı ilerleyemedi. Bunun üzerine Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Harekete geçen ekipler, yer yer kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu yolu iş makineleri yardımıyla açarak Şahbey köyüne ulaştı. Sağlık ekipleri yaşlılığa bağlı karın ağrısı, yüksek tansiyon ve diyabet sorunları bulunan Yıldız'a ilk müdahaleyi köyde yaptı. Daha sonra ambulansla kaldırıldığı Numune Hastanesinde tedaviye alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Hasta yakınları, olaya hızlı bir şekilde müdahale eden sağlık ekipleri ile Sivas İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür etti.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Ekiplerin yol açma çalışmaları



-Köye ulaşılması



-Sağlık ekiplerinin hastaye müdühülesi



-Ambulansla hastaneye götürülüşü



Haber: SİVAS,



==================



Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde kar tatili



Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.



Erzincan Valiliği, Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Ağrı'da ise yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı taşımalı eğitim yapılan okullar 7 Ocak (bugün), Eleşkirt ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



------------



-Kar altında kalan araçlar



-Araçların temizlenmesi



-Buzla kaplanan akarsu



Haber-Kamera: Servet ARSLAN/ AĞRI,



=================



Vali Sonel, Alevilerle birlikte 'Gağan'ı halaylarla kutladı



TUNCELİ'de Alevi vatandaşların yeni yılın gelişini kutladıkları 'Gağan' etkinlikleri bayram havasında geçti. 'Gağan' etkinliklerine katılan Vali Sonel 'Hak lokması' dağıtıp halay çekti.



Alevi geleneklerine göre yeni yılın gelişi olarak kutlanan 'Gağan' etkinlikleri, 28 Aralık'ta başlayıp, 13 Ocak günü son buluyor. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, 'Gağan' etkinliklerine katılmak üzere Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Beraberindeki İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ile birlikte 'Gağan' etkinliklerine katılan Vali Sonel, birlik ve beraberlik mesajı verdi.



Etkinliğin yapıldığı Tunceli Belediyesi önünde davul zurnalarla başlayan 'Gağan' kutlamalarında, Vali Sonel, Alevi dedeleriyle birlikte Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıttı. Katılımcıların hep birlikte yaptığı duanın ardından bir konuşma yapan Vali Sonel, "Allah birliğimizi beraberliğimizi, kardeşliğimizi dostluğumuzu daim eylesin. Bu geleneği yaşatmak için bizler de bir lokma dağıtmak istedik, hepiniz Allaha emanet olun, Gağan'ınız kutlu olsun" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Sonel ve baraberindekiler şehir merkezini davul zurna eşliğinde gezerek, halkın 'Gağan'ını kutladı. Gezinin son bulduğu Yeraltı Çarşı önünde Vali Sonel, halayın başını çekerek Tuncelilerle birlikte halay çekti.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Kalabalığın belediye önünde toplanması



Belediye önünde davul zurna eşliğinde halay çekilmesi



Gağan lokması duası için masanın etrafında toplanma



Alevi dedesinin gağan duası vermesi



Vali Sonel'in konuşması



Vali Sonel'in Gağan lokması dağıtması



Vali Sonel vatandaşlar halay oynaması



Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 330 MB



Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,



=================



Yaptıkları kedi evlerini sokaklara bıraktılar



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, hayvanseverler yaptıkları kedi evlerini sokaklara koydu.



Gemlik Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri hafta sonu bir mobilya atölyesinde bir araya gelerek sokaklarda yaşayan kediler için kedi evi yaptı. 35 hayvansever, yaptıkları 22 kedi evini soğuk hava şartlarından korunmaları için belirli noktalara yerleştirdi.



Dr. Ziya Kaya Mahallesi Ergen Sokak'ta gerçekleştirilen çalışmaya katılan Hayvan Hakları Federasyonu Gemlik Temsilcisi Mustafa Katırcı, bu çalışmanın tüm insanlığa örnek olması gerektiğini söyledi. Çocukların da katıldığı etkinlikte kediler yuvalarına yerleştikten sonra hayvanseverler kulübelerin önüne mama da bıraktı.



Görüntü Dökümü



---------



-Kedi evi yapan hayvan severler



Haber/Kamera: Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),



==================



Mezbahadan kaçan boğa, ekiplere zor anlar yaşattı



Tokat'ın Erbaa ilçesinde kesilmek için mezbahaya götürülürken sahibinin elinden kaçan boğa D-100 karayolunu birbirine kattı. Kovalamaca sırasında bir polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kıl payı kurtuldu.



Olay, sabah saatlerinde Erek Mahallesi'nde yaşandı. Halil Çaylak, satın aldığı 2 yaşındaki boğayı sabah kesim için özel bir mezbahaya götürdü. Kesilmeyi bekleyan boğa, bir anda sahibinin elinden kurtulup kaçmaya başladı. Hayvan sahipleri kaçan boğayı yakalamak için peşine düştü ancak başarılı olamadı. Boğanın D-100 karayoluna çıkması sonrası durum polis ve belediye ekiplerine bildirildi. D-100 karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından durduruldu. Daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlkokuluna yakın bir noktaya gelen boğa burada durdu. Okulun öğlen çıkış saati olması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alındı. Ekiplerin uyuşturucu iğne ile vurduğu hayvan, yeniden kaçmaya başladı. Tekrar D-100 karayoluna çıkan boğa bir süre yolda ilerledikten sonra yolun kenarında beklemeye başladı. Bu sırada yolda önlem alan polis memuru ve zabıtaya saldırdı. Polis memuru ve zabıta boğanın saldırısından kıl payı kaçarak kurtuldu. Nakliyeciler Kooperatifinin otoparkına giren hayvan, duvardan atlayıp Kelkit Mahallesi'ne yöneldi. Bir süre daha devam eden kovalamacanın ardından boğa, Türkiyem Caddesi üzerindeki bir ahıra girince yakalandı. Mezbahaneye götürülerek kesildi.



Görüntü Dökümü:



-------------



-Boğanın görüntüsü



-Polis ve zabıtaya saldırmaya çalışması ve kaçışmaları



-Kovalamaca görüntüleri



-Uyuşturucu iğne ile vurulması



-Boğanın girdiği ahırdaki görüntüleri



Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),



===================



Motosiklet kazası kask kamerasına yansıdı



KARABÜK'te, karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalışan motosikletlinin tepetaklak olması ve buna arkadaşlarının kahkaha atması kask kamerasına yansıdı. Motosiklet tutkunu 3 arkadaş Karabük Çamlıköy Köyü mevkiinde tepeyi tırmanmak istedi. Arkadaşlardan biri karlı ve çamurlu tepeyi tırmanmaya çalıştığı sırada tepetaklak oldu. Bunun üzerine 2 arkadaş uzun süre kahkaha attı. Tüm yaşanan bu anlar ise kask kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



------------------------



-Motosikletlinin tepetakla olma anı



Süre: (01.00) Boyutu: (111 MB.)



HABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



=============



Aktaş: Bu kentte uyuşturucu istemiyorum



ADANA Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, asayiş ve narkotik uygulamasına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Aktaş, 'Bu kentte uyuşturucu istemiyorum' dedi.



Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde şok uygulama yaptı. Yol üzerindeki işyerleri ve şüpheli kişiler tek tek aranarak kimlik sorgulamaları yapıldı. Ayrıca polisle durdukdukları otomobilleride detaylı şekilde aradı.



Uygulamaya Özel Harekat polisleride destek verdi. Ayrıca polisler, 2 drone ilede havadan izleme yaptı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, ekiplerin çalışmalarını denetledi. Bir kahvahaneye girerek vatandaşlarla da sohbet eden Aktaş, "Mahallemizin huzuru için, zaman zaman bu bölgelerde uygulama yapacağız. Çocuklarımız sokaklarda rahat rahat gezip dolaşabilecek. Özellikle uyuşturucuyla mücadelemiz aralıksız sürecez, bu kentte kesinlikle uyuşturucu istemiyorum" dedi.



Görüntü Dökümü



-------------------------



Polis ekiplerinden genel ve detay görüntüler



Araçların kontrol edilmesi



Üst araması yapılması



Kimlik kontrolü yapılması



Drone ile yapılan uygulama



Vatandaşlardan detaylar



Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın bir kahvehaneye gelmesi



Vatandaşlarla sohbet etmesi



Müdür Zafer Aktaş'ın konuşması



Çocuklarla ilgilenmesi,konuşması



Drone incelemesi



Gençlerle konuşması



SÜRE: 05'32" BOYUT: 613 MB



Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

THY Birçok Seferini İptal Etti

Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı

Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a Transfer Oluyor