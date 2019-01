Dha Yurt Bülteni-13

Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3) KİMLİKLERİ BELİRLENDİTekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi.

Tekirdağ'da facia; dereye uçan otomobilde 3'ü çocuk 8 kişi öldü (3)



KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde ölen 8 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin otomobil sürücüsü Erkan Aslan (43), Buğra Barış Arslan (19), Buğlem Arslan (5), Mustafa Öner (65), Ayşe Öner (67), Pınar Aldemir (24), Seyit Abdullah Aldemir (5) ve Emir Umeyr Aldemir (1) olduğu belirlendi.



Kazada ölenlerin yakınları geldikleri olay yerinde gözyaşları döküp, sinir krizleri geçirdi. Yakınlarına ilk müdahale, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ölenlerin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



TAZİYEYE GELMİŞLER



Otomobil sürücüsü Erkan Aslan'ın, kanser tedavisinden yaşamını yitiren eşi Zehra Aslan için taziyeye gelen yakınlarını, Tekirdağ'a götürmek için bugün saat 07.00 sıralarında Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden yola çıktığı belirtildi.



Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Ortaca Mahallesi'ne geldiklerinde otomobilin ilk belirlemelere göre, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, dereye uçtuğu saptandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------------



Kaza yerinden detaylar



Olay yerindeki itfaiye, sağlık ekipleri



Aracın çıkarılma çalışmaları



Savcının olay yerinde inceleme yapması



DHA muhabiri Ruhan Yalçın'ın anonsu



İtfaiye ekiplerinin cesetleri çıkarması



Olay yerindeki tabutlar



Ölenlerin yakınlarının sinir krizleri geçimesi



Ölen bebeğin jandarma tarafından tabuta konulması



Cenazelerin araçlara konulması



Olay yerinden detaylar



Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,



============================================



Öğrencilerden sokak kedilerine rengarenk yuva



Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bir ilkokulun 3'ncü sınıf öğrencileri, atık materyallerden sokak kedileri için rengarenk yuvalar yaptı.



Marmaris Şehit Ahmet Benler İlkokulu 3'ncü sınıf öğrencileri 22 çocuk, öğretmenleriyle birlikte 'Minik patiler üşümesin' adlı projeyi hazırladı. Öğrenciler poşet, karton kutu ve plastik gibi topladıkları katı atık materyallerden sokak kedileri için renkli yuvalar yaptı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, sınıf öğretmenleri ve velilerin katılımıyla, okulun konferans salonunda proje tanıtıldı. Yaptıkları yuvaları gösteren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte "Minik patiler üşümesin" dedi. Ayrıca çocuklar, öğretmenleri ve ebeveynleriyle birlikte kentteki bir hayvan rehabilitasyon merkezine giderek, barınak yetkililerine buradaki hayvanlar için mama götürdü.



Okulun Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya, "Çocuklarımıza merhameti, vicdanı aşılamak ve yerleştirmek önemli. Bu proje ile çocuklarımızda bahsettiğim üç önemli kavramı aşılamaya başladık" dedi.



Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ise, "Çocuklarımızın canlıları koruması ve sahip çıkması için hazırlanan bu proje çok anlamlı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Merve Oral'ın kedi yuvalarının yapım aşamasını anlatması



Çocuklarla beraber rengarenk yuvaların görüntüsü



Sahnede toplu fotoğraf çektirenlerin "Minik patiler üşümesin" sloganı atması



Şehit Ahmet Benler İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Selma Sarıkaya röp.



Marmaris Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan röp.



Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



==================================================



Suriye sınırındaki Kızıltepe'de KBRN tatbikatı







Mardin'in Suriye sınırındaki Kızıltepe ilçesinde Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) tatbikatı düzenlendi.



Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik düzenleyeceği olası harekat öncesi hazırlıklar devam ederken, sınır hattında bulunan Kızıltepe'de KBRN tatbikatı düzenlendi. Kaymakamlık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve belediye tarafından düzenlenen tatbikata nükleer tıp uzmanları, doktorlar, sosyologlar ve psikologların da bulunduğu 50 kişi, 8 araçla katıldı. Tatbikatta senaryo gereği Şırnak yönüne ilerlerken sıvılaştırılmış klor gazı yüklü tanker, İpekyolu üzerindeki Üçyol mevkiini geçip, park alanında mola verdikten sonra bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin ihbarıyla tatbikat alanına sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Özel kıyafetleriyle olay yerine gelen AFAD, UMKE ve 112 ekipleri senaryon gereği keşif, tespit ve yaralıya ilk müdahalede bulunduktan sonra tahliyesini gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.



Kızıltepe Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Ümit Ölmez, tatbikatın 'Türkiye Afet Müdahale Planı' kapsamında yapıldığını belirterek, "Ülkemiz sadece doğal afetlerle değil, gelişen ekonomisi ve ilerleyen teknolojinin de beraberinde getirdiği bir takım farklı riskleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunlardan en önemlisi de insan kaynaklı afetler diye adlandırdığımız şekli, bu risklerin bir kısmını oluşturuyor. Bugün burada da mevcut bir afet riskine karşı önceden tedbir almak, ilgili kurum ve kuruluşların rol ve sorumluluklarını önceden belirlemek adına tatbikat yaptık. Hastanemiz bünyesinde yürütülen bu çalışma, 'Türkiye Afet Müdahale Planı' çalışması kapsamında yapılan, olay türü, bir kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskine karşı ilgili kurum ve kuruluşların bir tehlike anında ilgili birimlerin ve paydaş kurumların olay anında nasıl davranmaları gerektiği, olay esnasında kimin, nasıl bir yol ve sorumluluk üstleneceğinin değerlendirilmesi adına yapılmış bir tatbikattır. Bu tatbikat her ne kadar sadece bir senaryo ile gerçekleştiriliyor olsa da, jeopolitik önemi açısından ülkemizin olası tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğinin bilinciyle diğer tüm kurumlarımızla birlikte tüm senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinci ile buna benzer tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız devam edecektir" dedi.



Görüntü Dökümü:



---------------------------------



Tatbikat öncesinden görüntü



Yaşanan patlama ve sonrasındaki gaz salınımı



Ekiplerin müdahalesi



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ - MARDİN - DHA



==================================================



Görme engelli parkurunda yürümekte zorlandılar



Aydın'da görme engellilerin yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak için AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 'Empati Parkuru' kuruldu. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Kent Meydanı'nda kurulan parkurda, gözleri bağlanan katılımcılardan, beyaz baston ile parkurda yürümeleri istenerek, görme engelli bireylerin her an karşılaştığı sorunları yaşayarak anlamaları sağlandı.



AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, farkındalık yaratmak ve engelliler ile empati kurulabilmesi amacıyla Kent Meydanı'nda 'Empati Parkuru' kuruldu. İlginin büyük olduğu Empta Parkuru'nda, katılımcılardan kimisi yürümekte zorluk çekerken kimisi de yere düştü.



Etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanvekili Mustafa Said Karadeli, engelli vatandaşların sorunlarını çözüme kavuşturmak için her şeyden önce bu meseleye ilişkin toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Karadeli, "Bugün de bu toplumsal hassasiyete katkıda bulunabilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla burada 'Empati Parkuru' kurduk. Tüm büyüklerimizin, arkadaşlarımızın ve kardeşlerimizin gereken duyarlılığı sergileyeceği inancıyla onları parkurumuza davet ediyoruz. Görme engelli vatandaşlarımızı da sorunlarını dile getirmeye ve geliştirilecek çözümler konusunda etkin biçimde rol üstlenmeye çağırıyoruz" dedi.



"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"



Parkurda gözlerini kapatarak yürüyen ve bir ara dengesini kaybedip düşen Gökçe Demir, "Parkurda yürümeye başladığımda, gözlerim bağlı olduğu için düşme korkusu yaşadım. Panik içindeydim. Hiçbir şey göremiyor, sadece sesleri duyabiliyordum. Bu şekilde yürümek gerçekten çok zor oldu. Allah görme engellilerin yardımcısı olsun" dedi.



Empati Parkuru'nda deneyim yaşayan Esra Doğan da herkesin birer engelli adayı olduğunu belirtip, "Ancak, bunun bilincinde değiliz. Engelli vatandaşlarımızın hayatı kolaylaştırmamız gerekirken, aksine daha çok zorlaştırıyoruz. Parkurda yürümek, çok güçtü" diye konuştu.



Altı Notka Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, etkinliğin farkındalığı oluşturma adına güzel bir etkinlik olduğini söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Gençlerin Empati Parkuru'nda gözleri bağlı olarak yürümesi



-Emati Parkuru'nda yürürken düşenlerden görüntü



-Altı Notka Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen ile röp.



-Empati Parkuru'nda, deneyim yeşeyen Esra Doğan ve Gökçe Demir ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,



==================================================



Bursa Hayvanat bahçesi de beyaza büründü



Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanlar, karın keyfini çıkartıyor. Dünya standartlarına uygun, 206 bin metrekare alana kurulu olan ve içerisinde 121 tür ile bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde ki hayvanlar kar yağışının keyfini çıkartıyor. Karpostallık görüntülerin oluştuğu havanat bahçesinde, ayıların ise kış uykusuna yatmaması dikkat çekti. Kar ve soğuk hava iklimine alışkın olan hayvanların açık alanda gezdikleri görülürken, sıcak iklim hayvanlarının ise kapalı alanlarda olduğu görüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------



-Hayvanlardan görüntüler



-Hayvanat Baçhesinden görüntüler



Haber: Tahsin AYDIN- Kamera-Fotoğraf: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,



==================================================



Antalya'da 2 ilçede eğitime kar engeli (2)



ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ



Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Yokuş çıkamayan bir aracı ittiren vatandaş



Belediye ekiplerinin tuzlama çalışması



Kar topu oynayanlar detay



HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya),



==================================================



Çocukların kar tatili sevinci



Bursa'nın İnegöl ilçesinde gün boyu devam eden kar yağışı nedeniyle okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, kendilerini dışarı attılar. Öğrenciler, aileleriyle birlikte kar da kayarak eğlenceli anlar yaşadılar. İnegöl'ü etkisi altına alan kar yağışı, kimilerini sevindirirken kimileri üzdü. Kar lastiği takmayan sürücüler araçlarını yerinden hareket ettiremezken, bir günlük kar tatilini fırsat bilen çocuklar ise kar topu oynayıp, kayarak eğlendiler.



Kimi öğrenciler kar topu oynayarak soğuk havada eğlenceli anlar yaşarken, kimileri ise kızaklarını ve poşetleri yardımıyla bayır aşağı kayarak eğlendiler. Veliler ise çocuklarıyla güzel vakit geçirerek sevincine ortak oldular. 6 yaşındak öğrenci Ayşe Kılıç, "Kar yağınca okullar tatil oldu. Kar seviyorum. babamla kaymaya geldik, sevinçliyim" dedi. Veli Ahmet Kılıç ise, "Kar yağışı herkesi mutlu eder. Biz de mutlu olduk. Okulların tatil olmasını da fırsat bilerek kızımla karda eğlenelim dedik" dedi.



Görüntü dökümü:



------------------



-Genel görüntü



-çocuklardan açıklama



-çocukların kayma görüntüleri



-detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



==================================================



Zonguldak'ta kar manzarası havadan görüntülendi



Zonguldak'ta kar yağışının ardından beyaza bürünen kent merkezi ve İstanbul karayolunun Ereğli kesimi, drone ile havadan görüntülendi.



Kentte kar yağışı, Zonguldak merkez ve İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili oldu. Beyaza bürünen kent merkezi, öğle saatlerinde güneşin kendini göstermesiyle güzel görüntüler oluşturdu. Ormanlık alanın içerisinden geçen Zonguldak-İstanbul karayolunun çevresinde de kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.



Kar yağışının etkisini azaltmasının ardından dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile havadan görüntülendi.



Görüntü Dökümü



----------------------------------



-Kent merkezi drone görüntüsü



-Ormanlık alan drone görüntüsü



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,



==================================================



Sivas'ta kar yağışı etkili oldu



Sivas'ta kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ise ulaşıma kapandı.



İl genelinde bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı bugün öğlen saatlerinde tekrar etkili oldu. Kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu. Meraklılar kent meydanında fotoğraf çektirdi. Sabah saatlerinde kent merkezinde hava sıcaklığı ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü.



199 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI



Sivas'ta, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü, kar yağışının çarşamba gününe kadar devam edeceği ve don olaylarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre İç Anadolu'nun doğusunda halen devam etmekte olan kar yağışınn Sivas ve çevrelerinde zaman zaman etkisini artırarak çarşamba sabah saatlerinde kadar devam etmesi ve 10 ile 20 santimetre civarında örtü bırakması bekleniyor. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden başta ulaşım sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.



Görüntü Dökümü:



-Kent merkezinden görüntüler



-Kar yağışı görüntüleri



-Detaylar



Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS,



==================================================



Araçta 'Bingo' ile yapılan aramada 73 kilo eroin ele geçirildi (2) - Yeniden







Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 73 kilo 6 gram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Yüksekova ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, Kazan köyü yolunda şüphe üzerine durdurulan araçta özel eğitimli narkotik köpeği 'Bingo' ile arama yapıldı. Aramada, araçta 73 kilo 6 gram eroin, 1 tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 815 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Ele geçirilen eroin



-Eroinin önünde poz veren narkotik köpek 'Bingo'



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,-

