Dha Yurt Bülteni -13

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, "Bu yılın ilk 3 ayı biraz sıkıntılı geçecek"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2019 yılındaki ekonomik duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk 3 ayının biraz sıkıntılı geçecek.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2019 yılındaki ekonomik duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk 3 ayının biraz sıkıntılı geçecek. Ama devamını ekonomik programa uygun bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. İlk 3 aylık dönem mevsim itibariyle genelde hizmet sektörünün yavaş olduğu bir dönem oluyor. İhracatta artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 168 milyar doların üzerinde bir ihracatımız oldu. İthalatta yine bir miktar durağanlık devam edecek. Daha fazla üreterek ve aynı zamanda maliyetlerimizi de aşağı düşürecek şekilde çalışarak tasarruf ederek bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi.



MÜSİAD Denizli Şubesi'nin 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı bir otelde yapıldı. Toplantıya, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Partili Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, MÜSİAD Denizli Şubesi Başkanı İsmail Biltekin ve dernek üyeleri de katıldı. Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunup, saygı duruşunda bulunulmasının ardından başlayan toplantıda konuşan MÜSİAD Denizli Şubesi Başkanı İsmail Biltekin, bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verip, Genel Kurul'da tekrar aday olmadığını açıkladı. Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, enflasyonla mücadele amacıyla başlatılan ve MÜSİAD üyesi 2 bin 500'ün üzerinde firmanın katıldığı program kapsamında yaşanan fiyat artışının aşağıya doğru indiğini belirtip, bu yıl da bu düşüşün devam etmesini beklediklerini söyledi. Kaan, KOBİ'lere yönelik olarak 12 bankanın desteği ile 22 milyar liralık destek programını çok faydalı bulduklarına da dikkati çekip, "Türkiye'deki üretimin yani cironun yüzde 64'ünü KOBİ'ler yapıyor. İstihdamın yüzde 73'ünü KOBİ'ler yapıyor. Büyük bir sivil toplum kuruluşunun Başkanı olarak söylüyorum; önümüzdeki süreçte ilk üç ayda belki de istediğimiz şeyler olmayacak ama açıklanan yeni ekonomik programa uygun şekilde Türkiye sağlam adımlarla hareket ediyor. İş dünyası olarak biz karamsar olmayacağız. Daha fazla çalışacağız daha çok mücadele edeceğiz" dedi.



'2019'DA İLK 3 AY SIKINTILI GEÇECEK'



2018'in ikinci yarısında Türkiye'nin ekonomik bir saldırıya maruz kaldığını belirten Kaan, "2018'in özellikle ikinci yarısında yapılan Türkiye'ye karşı saldırı, döviz, faiz ve enflasyon üzerinden oldu. Bu 2008'e göre çok daha büyük bir saldırıdır. 2008'de kriz Türkiye'yi teğet geçmiştir. Ama geçen seneki bu saldırıdan Allah'ın izniyle ülke olarak kurtulduk. 2019'da ilk 3 ay biraz sıkıntı çekeceğiz ama devamını ekonomik programa uygun bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyorum. İlk 3 aylık dönem mevsim itibariyle genelde hizmet sektörünün yavaş olduğu bir dönem oluyor. İhracatta artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Geçen yıl 168 milyar doların üzerinde bir ihracatımız oldu. İthalatta yine bir miktar durağanlık devam edecek. Daha fazla üreterek ve aynı zamanda maliyetlerimizi de aşağı düşürecek şekilde çalışarak tasarruf ederek bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.



'AYAĞINI YORGANINA GÖRE UZAT SÖZÜNÜ UNUTMUŞUZ'



MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, kredi kartı kullanımının Türkiye'nin bir vazgeçilmezi olduğunun altını çizip, "Atalarımızın bir sözü var, 'Ayağını yorganına göre uzat' diye. Ama bunu unutmuşuz bir miktar. Kredi kartlarının taksitlendirilmesi konusuna olumlu bakıyoruz. Vatandaşlarımız kredi kartlarını bir kurtuluş yolu olarak görmesinler. Karşılığı varsa harcama yapsınlar. Diğer türlü biz bunun önünü alamayız" dedi.



YENİ BAŞKAN MEHMET AKGÜN



Öte yandan MÜSİAD Denizli Şubesi'nde tek listeyle gidilen seçimde yeni başkan Mehmet Akgün oldu. Akgün'ün yönetimindeki yeni yönetim kurulu; Engin Boyacı, Hakan Şirin, Muharrem Kılcı, Cemal Işık, Mustafa Semerci, Yunus Çiftci, Etdal Otçu, Hasan Gürlesin, Ali İhsan Keskin, Salih Atıcı, Semih Selçuk Arkan, Burhan Armutcu, Veli Cengiz, Osman Kabalay'dan oluştu.



-Genel Kurul Toplantısı'ndan görüntü



-MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile röp.



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



Tanker, oto galeri önündeki araçlara çarptı



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, viraja hızlı giren tanker, kontrolden çıkarak oto galeri önündeki araçlara çarptı. Tankerin çarptığı 3 hafif ticari araç hasar gördü.



Olay, öğle saatlerinde, D-130 Karayolu Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Dağistan Bozdap idaresindeki 35 KD 5087 plakalı akaryakıt tankeri, yoldaki çalışma nedeniyle zorunlu olarak yan yola geçiş yapılan viraja aşırı hızlı girdi. Kontrolden çıkan tanker, yol kenarında bulunan oto galerinin önündeki hafif ticari araçlara çarptı. Gürültü ile dışarı çıkan oto galeri çalışanları, polis ve 112 Acil'e haber verdi. Tanker sürücüsü Dağistan Bozdağ, durumunun iyi olduğunu söyleyerek sağlık ekiplerini geri çevirirken, polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Kazada tankerin çarptığı 3 sıfır araç hasar gördü.



Oto galeri sahibi Nazım Çimen, "Burada uzun süredir bir yol çalışması var. Bu çalışmada ilk başlarda uyarı levhası çok fazla yoktu. Sonradan biraz daha eklemeler yaptılar. Burada her kazadan sonra bir tabela eklendi. Buranın yabancısı olan insanlar bu yolu bilmedikleri için yolun düz olmasını fırsat bilerek süratli geliyorlar. Bir anda yol kesişince de kaza oluyor. Bazen maddi hasar oluşuyor, bazı kazalarda ciddi yaralanmalar oldu. Hiç olmazsa haftada 2-3 defa kaza oluyor burada. Şimdi bir tane tanker geldi, girdi buraya. 3 tane aracımızı pert etti. Plazaya zarar geldi. Karayolları'nın burada düzenli bir çalışması olsaydı belki de hiçbir kaza olmazdı" dedi.



-Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü



-Hasarlı araçlardan görüntü



-Hasar gören binanın görüntüsü



-Oto galeri sahibi ile röp.



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),



Köpeğe işkence görüntüleri kamerada



Adana'nın Karataş ilçesinde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, bir çocuğun boğazına koli bandı doladığı köpeği iple boğmaya çalışması büyük tepki topladı.



Kentte birçok kişinin internette paylaşımda bulunduğu platforma, Karataş ilçesi Yenimahalle'de bu sabah kaydedildiği iddia edilen köpeğe işkence görüntüsü yüklendi. Görüntülerde, bir çocuk boğazına koli bandı doladığı köpeği, iple boğmaya çalışıyor. Çevredeki bir kişi ise köpeğin yanındaki 8-9 yaşlarındaki çocuktan bantları sökmesini istiyor. Boğulmak üzere olan köpeğin olayı görüntüleyen arkadaşı tarafından müdahale edilerek kurtarıldığını belirten kullanıcı, sosyal medya üzerinden yardım istedi.



Büyük tepki çeken görüntüyü yayınlayan sosyal medya kullanıcısı, bir gün önce aynı yerde başka bir köpeğin yakılarak öldürüldüğünü iddia etti.



Çocuğun köpeğin boğazındaki ip ve bantları sökmesi



Görüntüyü kaydeden vatandaşın tepkileri



Genel ve detay



SÜRE: 30" BOYUT: 57 mb



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



Yardımcı: Kıymayı marketten değil kasaptan alın



Son günlerde sosyal medyada yayılan 'hileli kıyma' iddiaları üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı numune alarak inceleme başlattı. Türkiye Kasaplar Odası Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı ise vatandaşlara "Kıymayı kasaptan alın" çağrısında bulundu.



Numune alınan kıymaların laboratuvar ortamında incelenip, detaylı analiz raporunun ise kamuoyuyla paylaşılacağı bildirilirken marketten kıyma alan vatandaşın kafasında 'Kıymada boya var mı?' soruları kaldı. Bunun üzerine Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, vatandaşa, kıymayı marketten değil, kasaplardaki makinede gözlerinin önünde çekilen kıymayı almaları konusunda uyarıda bulundu.



'PAKETLENMİŞ HAZIR KIYMA HERŞEYİ KALDIRIR'



Hazır kıymanın boya gibi hileli maddeleri kaldırabileceğini anlatan Osman Yardımcı, hazır kıymaya karşı olduğunu vurguladı. Yıllardır bu tür olayların takipçisi olduğunu anlatan Yardımcı, hazır kıymanın yasaklandığını söyledi. Osman Yardımcı, "Devlet kararıyla şu anda hazır kıyma yasak ama et işleme yerleri olduğu zaman paketlenmiş bir şekilde satılır diyorlar. Bu durum bence yanlış çünkü kıymanın göz önünde çekilip verilmesi gerekir. Bakanlığımız bu konuda sisteme el atmış, laboratuvarlara numuneleri göndermiş ve sonuçları da bizlerle paylaşacak. Paketlenmiş kıyma hazır kıymadır. Her şeyi kaldırır" dedi.



'GÖZÜNÜZÜN ÖNÜNDE ÇEKİLEN KIYMAYI ALSINLAR'



Vatandaşa sağlıklı mamul yedirmenin kolay olmadığını anlatan Osman Yardımcı, şunları kaydetti: "Vatandaşlardan şunu istiyorum, doğal, makinede elle, gözünüzün önünde çekilen kıymayı alsınlar. Hazır kıyma almasınlar. Bir ara İstanbul'da kıymanın içine havuç koymuşlardı sırf rengi değişsin diye. Gözünüzün önünde çekilen kıymadan ne şüpheniz var? Hangi kıyma boya olmadıktan sonra suya koyacaksınız da bembeyaz çıkacak? Öyle bir et yok. Etin rengi suda kalırsa öyle bardakta gösterdikleri gibi olmaz. Sizin elinizi bile suya koyduğumuzda belli bir süre sonra beyazlaşır ama et öyle gösterdikleri gibi renkte olmaz."



ETİN KİLOSU 46 LİRA



Etin kilogram fiyatının 46 liraya kadar düştüğünü açıklayan Osman Yardımcı, devlet desteğiyle et satan 3 markette etin daha ucuz dolduğunu söyledi ve "Diğer marketlerde et ucuz değil. Devlet bize de diğer firmalara verdiği gibi eti versin biz de 30 liraya satalım. Devletimize destek olalım" dedi.



'KASAPLARIN KEFİLİYİM'



Osman Yardımcı, "Gözünüzün önünde makineden çıkan kıymayı alın. Türkiye Kasaplar Federasyonu olarak kasaplarımızın kefiliyim" diye konuştu.



Kıyma çekilirken görüntü



Kıyma görüntüsü



RÖP: Osman Yardımcı



DHA Muhabiri Aslı Duran ANONS



284 MB -- 02.34/// HD



Haber: Aslı DURAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



AVM hırsızları yakalandı



Antalya'da alışveriş merkezlerinden hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şüpheli polisin takibiyle yakalandı.



Muratpaşa ve Kepez ilçesindeki alışveriş merkezlerinden cep telefonu, fotoğraf makinesi eşyaların çalınması üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O., H.C ve A.G. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, şüphelileri gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Asayiş şube dış plan görüntü



Şüpheli şahısların şubeden çıkışı



Polis aracına binmeleri



Araçların adliyeye gidişi



97 MB-- 52 Saniye /// HD



Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,



Türkiye'nin en büyük yeraltı metal madeni 2022'de kapanacak



Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük yeraltı metal madeni Çayeli Bakır İşletmeleri, yeni rezerv bulunamadığı için 2022 yılında kapanacak.



Kanadalı First Quantum Minerals şirketine bağlı olan Çayeli Bakır İşletmeleri'nin (ÇBİ) Genel Müdürü Murat Güreşçi, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen yıl eylül ayında güncellenen plana göre, madende üretimlerinin 4 yıl daha süreceğini açıklayan Güreşçi, "Maden üretiminin bitiş tarihi 2022 yılı sonudur. Bu plan, önümüzdeki 4 yıl için tahmin edilen metal fiyatlarına ve yeraltında kalmış olan maden rezervine göre yapılmıştır. Bu tarih, ticari bir faaliyet sürdürmekte olan şirketimizin karlılık durumuna göre, olumlu ya da olumsuz yönde 6 ay ya da bir yıl kadar bir sapma gösterebilir; fakat günümüze kadar olumsuz yönde bir sapma da olmamıştır. Şirketimizin karlılığını belirleyen ana faktörler ise, bizim kontrolümüzde olmayan maden tenörü ve metal fiyatları ile bizim kontrolümüz altında olan maliyetlerimizdir. Üretimin bitirilmesinden sonra, maden kapanışı ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmalar, belirli bir süre daha sınırlı sayıda çalışanla devam edecektir. Çayeli Bakır yönetim ekibi olarak, şirketimizin faaliyetlerinin devamı için her türlü tedbiri almaya gayret ettiğimizin ve her fırsatı değerlendirmeye çalıştığımızın bilinmesini isteriz" dedi.



25 YILDA 4,7 MİLYON TON BAKIR VE ÇİNKO REZERVİ İHRAÇ EDİLDİ



1967 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Rize'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde yaptığı sondaj ve araştırmalar sonucu bakır ve çinko rezervi olduğunu belirledi. 1992 yılında Kanadalı Inmet Madencilik bünyesinde kurulan Çayeli Bakır İşletmeleri (ÇBİ) bölgede maden geliştirme ve tesis yapımı için çalışma başlattı. ÇBİ, 1994 yılında ilk kez bakır ve çinko konsantre üretimine başladı. 500 dolayında çalışanı ile yıllık ortalama 1 milyon ton bakır ve çinko rezervi çıkarılan madende 6 kilometre yol ağı ile yerin 600 metre altına inildi. 2013 yılında Kanadalı First Quantum Minerals şirketine devredilen Çayeli Bakır İşletmeleri'nde 25 yılda yaklaşık 26 milyon ton maden rezervi çıkarıldı. Türkiye ekonomisine ise yıllık 320 milyon lira katkı sağlayan madenden çıkarılan rezervden bugüne kadar 4,7 milyon ton konsantre bakır ve çinko ihracatı yapıldı.



Haber: Aytekin KALENDER/RİZE,

